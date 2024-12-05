دبي، الإمارات العربية المتحدة – في اتفاقية هي الأولى من نوعها، وقّعت “هايفن”،الشركة تابعة لـ "إي أند المؤسسات"، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة "إي آند"، مذكرة تفاهم مع “فوداكوم بيزنس”، إحدى وحدات “فوداكوم” جنوب افريقيا. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحويل القطاع المصرفي في جنوب إفريقيا، مما يمثل خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي وخلق نظام مصرفي أكثر مرونة.

اكتسبت “هايفن”، المعروفة سابقًا باسم "UAE Trade Connect"، شهرتها بفضل خدمتها المميزة التي تساعد في تقليل مخاطر التمويل التجاري. باستخدام تقنيات قوية مثل "البلوكشين" و"التعلم الآلي"، لعبت منصة “هايفن” دورًا بارزًا في منع الاحتيال في الوقت الآني، مما وفر عشرات الملايين من الدولارات للبنوك الأعضاء.

من المتوقع أن تعزز الشراكة بين “فوداكوم بيزنس”و”هايفن” بشكل كبير قدرة القطاع المصرفي في جنوب إفريقيا على إدارة المخاطر ومنع الاحتيال، خصوصًا في مجال التمويل التجاري. سيسهم هذا الحل في تقليل المخاطر، مما يعزز من فرص الإقراض ويحقق عائدات أكبر للبنوك، كما سيحسن من فرص الحصول على السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى. أقيم حفل التوقيع في جوهانسبرغ بحضور بنوك بارزة و اتحاد المعلومات الائتمانيه واتحاد التكنولوجيا الماليه "فينتك" من جنوب إفريقيا.

في هذا الصدد قال المدير التنفيذي لشركة “هايفن” "ذو القرنين جافيد":"تأتي شراكتنا مع “فوداكوم” لتمثل علامة فارقة في التزامنا بتقديم منصات تكنولوجية متقدمة إلى بقية منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة بعد نجاح أعمالنا في دولة الإمارات. معًا، نلتزم بتقديم حلول تعزز إدارة المخاطر وتدعم نمو البنوك عبر تعزيز ثقتها في الإقراض بجنوب إفريقيا."

من جهتها قالت "فيديشا بروثفيراج"، مديرة “فوداكوم بيزنس”:"تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشمول المالي والإقراض المسؤول، خاصةً داخل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. مع دفع طموحاتنا في مجال الخدمات المالية عبر إفريقيا، نأمل في دعم أصحاب الأعمال الصغيرة، وضمان عدم تأخرهم عن الركب باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد. تشكل هذه الشراكة أيضًا جزءًا من رحلتنا للتحول من شركة اتصالات إلى شريك تقني. بفضل خبرتنا العميقة في الاتصالات والحلول الرقمية، جنبًا إلى جنب مع خبرات “هايفن” المميزة، خصوصًا في مجال التمويل التجاري، تحمل هذه الشراكة إمكانات هائلة لمستقبل القطاع المصرفي في جنوب إفريقيا."

تمثل شراكة فوداكوم-هايفن رؤية أوسع لمستقبل القطاع المصرفي في جنوب إفريقيا - مستقبل أكثر رقمية وأمانًا، يزيد من الثقة في الإقراض ويحفز النمو الاقتصادي. بدعم من البنية التحتية الرقمية ذات المستوى العالمي لشركة “فوداكوم” وخبرة “هايفن” في التكنولوجيا المالية، تستعد البنوك الجنوب أفريقية لجني فوائد المستقبل الرقمي.

عن: “هايفن”

المعروفة سابقًا باسم UAE Trade Connect ، “هايفن” هي المنصة الوطنية لتمويل التجارة في الإمارات العربية المتحدة، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل التجاري داخل القطاع المصرفي. تم تطوير المنصة بالتعاون مع أبرز البنوك في الإمارات، وتعتمد على تقنيات متقدمة مثل "البلوكشين" و"التعلم الآلي" لتعزيز الأمان. يضم التحالف الآن حوالي 20 مقرضًا، حيث قامت “هايفن” بفحص معاملات في الإمارات تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.haifin.com

عن “فوداكوم”

تتصدّر “فوداكوم بيزنس” تمكين العملاء بشبكات وتقنيات الجيل القادم، مع التزام ثابت بتلبية احتياجات الرقمنة المتنوعة للشركات من جميع الأحجام في جنوب إفريقيا وعبر القارة. منذ تأسيسها في عام 2008، تقدم “فوداكوم بيزنس”حلولًا مخصصة لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك القطاع العام، والمنظمات الكبرى متعددة الجنسيات، والمؤسسات متوسطة الحجم، والشركات الصغيرة.

مع تحول “فوداكوم” من شركة اتصالات إلى مزود تقني، نقوم بتوسيع منظومتنا لتقديم خدمات رقمية متكاملة ومنصات شاملة. تشمل أمثلة خدماتنا الرقمية: الحوسبة السحابية، وخدمات الاستضافة والأمن السيبراني، والخدمات المالية مثل التأمين والإقراض، وإنترنت الأشياء.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.vodacom.co.za

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