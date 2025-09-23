القاهرة: أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري، الرائدة في القطاع العقاري بمصر، عن استعدادها لإطلاق أحدث مشاريعها بمدينة السادس من أكتوبر، امتدادًا لنجاح مشروعي جاردن ليكس وتاوني. وقد أسهمت هذه المشاريع السابقة في ترسيخ مكانة الشركة كمطور عقاري يقدم مجتمعات متكاملة ومبتكرة، وتأتي الخطوة الجديدة ضمن استراتيجية هايد بارك للتطوير العقاري لتعزيز محفظتها الاستثمارية وتنويع مشاريعها لتحقيق نمو مستدام. حيث تبلغ إجمالي مساحة المحفظة 2,141 فدانًا بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 247 مليار جنيه، مع تقديم عدة مشاريع في مواقع مميزة تضم الفيلات الفاخرة، والشقق الذكية، والمجمعات الإدارية، والمراكز التجارية، بما يعكس التزام الشركة بتوفير مجتمعات متكاملة تجمع بين الفخامة والراحة وسهولة الوصول إلى المرافق الحيوية.

وتتميز جميع مشروعات الشركة بمواقع استراتيجية بالقرب من أبرز المرافق الحيوية في مدينة السادس من أكتوبر، مثل نادي الجزيرة الرياضي، مما يضمن تلبية كافة الاحتياجات. واستمرارًا لنجاحها في المدينة، أعلنت الشركة عن بدء تسليم الوحدات في مشروع تاوني قبل نهاية 2025، أول بوتيك كومبوند يضم مجتمعًا متكاملًا مزودًا بخدمات متطورة تشمل المساحات الخضراء، وحمامات السباحة، والمنطقة التجارية، والمطاعم، والخدمات الطبية، ومساحات مخصصة للأطفال. كما يُعد مشروع جاردن ليكس من أبرز مشاريع الشركة، حيث أُقيم على مساحة 69 فدانًا باستثمارات تصل إلى 11مليار جنيه، ويضم شققًا ودوبلكسات فاخرة من ثلاثة طوابق تطل على بحيرات ومساحات خضراء، وقد أطلقت الشركة مؤخرًا المرحلة الأخيرة من المشروع تحت اسم "بارك ريزيدنس" بعد النجاح الكبير والمبيعات الضخمة التي حققتها المراحل السابقة في وقت قياسي.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري: "نضع على رأس أولويتنا اختيار المواقع الاستراتيجية لتقديم مشروعات فريدة من نوعها توفر قيمة استثمارية طويلة الأجل لعملائنا. ونعمل بعناية على انتقاء المناطق الواعدة القريبة من الطرق الرئيسية والمعالم البارزة لضمان أفضل تجربة سكنية واستثمارية. وقد كان النجاح الكبير لمشروعي تاوني وجاردن ليكس الدافع الرئيس، لاقتناص قطعة أرض ثالثة تعزز وجودنا في غرب القاهرة. ونعمل حاليًا على تطويرها تمهيدًا لطرح المشروع في أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، أمام نادي الجزيرة، وعلى بُعد 10 دقائق فقط من المتحف المصري الكبير."

جدير بالذكر أن شركة هايد بارك للتطوير العقاري تواصل تنفيذ رؤيتها لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة من خلال تقديم مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين جودة التصميم، وتكامل الخدمات، والمساحات الطبيعية المفتوحة. كما تمضي الشركة قدمًا في خطتها الاستثمارية لعام 2025 لتأمين أراضٍ جديدة، بما يعزز محفظتها العقارية ويمكّنها من طرح المزيد من المشروعات السكنية المتميزة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء

نبذة عن شركة هايد بارك للتطوير العقاري

تأسست شركة هايد بارك للتطوير العقاري عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، هايد بارك مملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة مرموقة من شركات ومؤسسات الاستثمار والتطوير المصرية، وهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 36.9%، البنك الأهلي المصري NBE بنسبة 24%، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 18.2%، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 20.88%، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 0.02%. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك للتطوير العقاري 1.84 مليار جنيه، وتمتلك 5 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة وهايد بارك سنترال بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايكس بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع سي شور بالساحل الشمالي، بالإضافة الي الأراضي الجديدة التي تم البدء في الاستحواذ عليها.

