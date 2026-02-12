الرياض، المملكة العربية السعودية، حصلت شركة "هايبرباي" الرائدة في قطاع بوابات الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط، بنجاح على شهادة بوابة الدفع الوطنية (NPG) من البنك المركزي السعودي (ساما)، مما يؤكد التزامها بالتميّز التنظيمي والمعالجة الآمنة لعمليات الدفع في جميع أنحاء المملكة.

تؤكد شهادة بوابة الدفع الوطنية امتثال "هايبرباي" الكامل للوائح الدفع الوطنية والمعايير التقنية، مما يرتقي بالشركة لتصبح شريك موثوق في مجال البنية التحتية للتجار والمؤسسات المالية والشركات العاملة في منظومة حلول الدفع الإلكترونية سريعة التطور في المملكة العربية السعودية.

صرّح مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هايبرباي: "يمثل حصولنا على شهادة بوابة الدفع الوطنية نقطةً محوريةً لدى شركة هايبرباي، ويعكس التزامنا الراسخ بالعمل وفقاً لأعلى معايير الامتثال والثقة. وتعزز هذه الشهادة قدرتنا على العمل كشريك موثوق للتجار والمؤسسات المالية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يضمن توافق بنية الدفع الخاصة بنا بسلاسة مع اللوائح الوطنية، ويدعم رؤية المملكة لتوفير نظام دفع إلكتروني آمن ومتكامل. وسنواصل الاستثمار في تقنياتنا وقدراتنا في مجال الامتثال لتقديم حلول الدفع الموثوقة لعملائنا".

يؤكد هذا الإنجاز التزام "هايبرباي" بأعلى معايير الأمان لعمليات الدفع وقابلية التشغيل البيني والامتثال للوائح التنظيمية. وتُبرهن "هايبرباي" عبر حصولها على شهادة بوابة الدفع الوطنية قدرتها على الاندماج بسلاسة مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات وتقديم حلول دفع آمنة وفعّالة وقابلة للتطوير لقاعدة عملائها المتنامية.

وتدعم هذه الشهادة التطور الأوسع للاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، إذ تُمكّن التجار والمؤسسات المالية من معالجة المعاملات المالية عبر بوابة إلكترونية تستوفي المتطلبات الوطنية الصارمة. وصممت شركة "هايبرباي" البنية التحتية المعتمدة والحاصلة على شهادة بوابة الدفع الوطنية بهدف تسهيل عمليات الدفع الإلكترونية الآمنة محلياً ودولياً، مع ضمان الامتثال الكامل للوائح التنظيمية.

تواصل "هايبرباي" توسيع بنيتها التحتية وقدراتها في مجال الامتثال في جميع أنحاء المنطقة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التقنية المالية لتعزيز قطاع المدفوعات الرقمية. وتعزز شهادة بوابة الدفع الوطنية مكانة الشركة كمزود لبوابة دفع إلكترونية متوافقة تماماً مع المعايير وملتزمة بتوفير حلول التجارة الرقمية الآمنة والفعالة.

يُعدّ حصول "هايبرباي" على شهادة بوابة الدفع الوطنية المرموقة إنجازاً هاماً. والجدير بالذكر أنّ هذه الشهادة أُطلقت ضمن إطار واجهة المدفوعات الوطنية للتجارة الإلكترونية، وهي بمثابة نقلة نوعية في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه المبادرة التي تندرج ضمن برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية السعودية 2030، إلى تحديث وتأمين وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال توحيد المعايير التقنية ودمج شبكات الدفع المحلية والدولية.

نبذة عن هايبرباي

"هايبرباي" هي شركة رائدة إقليمياً في مجال التقنيات المالية، تُقدّم حلول دفع رقمية آمنة ومبتكرة وقابلة للتطوير للشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُمكّن "هايبرباي"، المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)، التجار من قبول وإدارة المدفوعات بسلاسة عبر قنوات الإنترنت والهواتف المحمولة ونقاط البيع.

ويشمل نظام "هايبرباي" المتكامل معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وحلول نقاط البيع وإصدار البطاقات وخدمات الدفع وأدوات مالية ذات قيمة مضافة تُساعد الشركات على تحسين سير عملياتها وتوسيع نطاق أعمالها بكفاءة. وتدعم "هايبرباي" بفضل تركيزها القوي على الأمن والامتثال والابتكار، رؤية السعودية 2030 من خلال تسريع التحول نحو اقتصاد غير نقدي. الموقع الإلكتروني: www.hyperpay.com

