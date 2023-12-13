سيحتضن ردسي مول في جدة أول متاجر العلامة الرياضية الرائدة في المدينة بموجب الشراكة المبرمة مع مجموعة الشايع، وذلك تزامناً مع جهودها المتواصلة للتوسع بأعمالها في المملكة.

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت علامة "نيو بالانس" الرياضية الشهيرة المرادفة للتميز في رياضة الجري، عن افتتاح أول فرع لها بمدينة جدة في 14 ديسمبر، وذلك ضمن استراتيجيتها التي تتمحور حول التوسع والنمو في أسواق المملكة العربية السعودية، حيث سيتخذ المتجر الجديد للعلامة التجارية الرياضية الرائدة عالمياً، من ردسي مول موقعاً له، وهي الخطوة الهامة التي ترسخ التزام "نيو بالانس" تجاه عملائها وتوفر لهم إمكانية الوصول المباشر لمنتجاتها.

ويأتي إطلاق "نيو بالانس" متجرها الجديد في جدة، بموجب الشراكة التي أبرمتها مع مجموعة الشايع، وذلك تمهيداً للمزيد من التوسع والنمو في جميع أنحاء المملكة. كما اعتمدت العلامة التجارية الرائدة مفهوم ميترو فليكس بمتجرها الجديد الذي يتيح للعملاء التسوق والحصول على كافة منتجاتها. وتزامناً مع إطلاق المتجر، سيتم عرض حذاء "فريش فوم 13X1080 الحديث على منصة العرض الرئيسية إلى جانب أحدث إصدارات العلامة من أحذية الجري الفريدة من نوعها.

وبعد النجاح الذي حققته الأفرع الجديدة التي تعمل بنظام الامتياز، تهدف "نيو بالانس" من خلال هذه الخطوة إلى تطوير تجاربها الخاصة في قطاع البيع بالتجزئة لتعزّز منتجاتها بما يضمن تجربة أكثر فعالية للعملاء، حيث يتيح مفهوم ميترو فليكس الجديد الذي تتبناه "نيو بالانس" تحوّل المتجر على نحو أكثر سلاسة ليتماشى مع طبيعة المواسم والأحداث والمناسبات المتغيرة، بهدف خلق تجارب فريدة تسلط الضوء على علامة "نيو بالانس" وإرثها العريق.

وبهذه المناسبة، قال ستيوارت هينوود، المدير الإقليمي لشركة "نيو بالانس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن متحمسون للغاية لهذه المرحلة التي بلغناها، ونسعد للغاية بالإعلان عن افتتاح فرعنا الجديد في ردسي مول في جدة الذي يعد أول متاجرنا فيها، حيث يظهر التزامنا الراسخ بتوفير أفضل سبل التعامل المباشر مع عملائنا في المملكة العربية السعودية، حيث سيوفر متجرنا الجديد مجموعة شاملة من أفضل منتجات علامة "نيو بالانس" ضمن تجربة مبتكرة تمزج بين التفرد والخدمة المتميزة، ونتطلع قدماً لافتتاح المزيد من المتاجر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة".

وسيبدأ المتجر الجديد في استقبال العملاء اعتباراً من يوم غدٍ الموافق 14 ديسمبر من الساعة 10:00 صباحاً.

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نبذة عن نيو بالانس

نيو بالانس هي علامة رياضية شهيرة تتخذ من مدينة بوسطن الأمريكية مقراً رئيسياً لها، وتعد شركة مستقلة منذ العام 1906، ويمثل هدفها في تمكين الناس من خلال الرياضة والحرف اليدوية لإحداث أثر إيجابي في المجتمعات حول العالم. وعلى الرغم من أنها لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من مبيعاتها في الولايات المتحدة، تصنع نيو بالانس منتجاتها من مجموعة MADE U.S. المميزة في خطوط إنتاجها الأمريكية منذ أكثر من 75 عاماً، وتستأثر بقيمة محلية لا تقل عن 70%.

تمتلك نيو بالانس خمسة مصانع في نيو إنغلاند، ومصنعاً واحداً بمنطقة فليمبي بالمملكة المتحدة، ويعمل لديها نحو 8000 موظف في جميع أنحاء العالم. وبلغت المبيعات العالمية للشركة في العام 2022، 5.3 مليار دولار، فيما سجلت نمواً كبيراً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتوزع أنشطتها في تسويق منتجاتها وتوزيعها لتشمل 17 دولة، توّجتها مؤخراً بافتتاح أحدث فروعها في دبي هيلز مول.

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