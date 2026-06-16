المؤسسات بحاجة إلى بيئات سحابية فعالة من حيث التكلفة وسيادية وقابلة للتوسع

البنية التحتية الآمنة والجاهزة للذكاء الاصطناعي ضرورة أساسية للقطاعات المنظمة وسريعة النمو

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت إن تي تي داتا، الشركة العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي والأعمال الرقمية والخدمات التقنية، و نيوتانيكس Nutanix، الشركة العالمية المتخصصة في الحوسبة السحابية والبنية التحتية فائقة التقارب (Hyperconverged Infrastructure)، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع تبني السحابة الهجينة متعددة السُحب، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز الجاهزية للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعطي المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة أولوية متزايدة للبنية التحتية القادرة على دعم الابتكار طويل الأمد. ولم تعد السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات مجرد توجهات منفصلة، بل أصبحت ركائز مترابطة تعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا المؤسسية.

وتعمل إن تي تي داتا و نيوتانيكس معاً على توظيف خبراتهما المشتركة في تكامل الأنظمة وبرمجيات السحابة المتقدمة لمساعدة الشركات على تحديث بنيتها التحتية بثقة وكفاءة.

كما تدعم هذه الشراكة تبني الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين المؤسسات من نشر أعباء العمل واختبارها ضمن بيئات خاصة وآمنة، بما يساعد على معالجة المخاوف المتعلقة بالتكلفة والتحكم والامتثال التنظيمي.

وتنسجم هذه العلاقة مع استراتيجية النمو الأوسع لشركة إن تي تي داتا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تعزيز عروضها المتكاملة وتوسيع حضورها لدى المؤسسات الكبرى في المنطقة.

وقال هاني نوفل، المدير التنفيذي ورئيس حلول التكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى إن تي تي داتا تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بمساعدة المؤسسات على التحديث وتقديم بنية تحتية مبسطة وآمنة وقابلة للتوسع تستجيب للتحديات الفعلية التي يواجهها عملاؤنا. ومن خلال العمل معاً، يمكننا تطوير حلول مصممة خصيصاً، وتعزيز المنظومات الإقليمية، ودفع مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تحقق نتائج أعمال واضحة.”

وقال محمد أبو الحوف، نائب الرئيس والمدير العام لدى يوتانيكس من خلال الجمع بين نهج يوتانيكس المبسط والقائم على البرمجيات ومنصة موحدة، وبين العلاقات الموثوقة التي تتمتع بها إن تي تي داتا مع عملائها، نهدف إلى تقليل التعقيد وخفض التكاليف وتسريع الابتكار لتحقيق نتائج تحول أسرع وعلى نطاق واسع.”

ومن خلال هذا التعاون، تعزز إن تي تي داتا و يوتانيكس نهجاً مشتركاً لتحديث البنية التحتية، فيما تواصل إن تي تي داتا ترسيخ مكانتها في قلب هذا التحول، عبر دعم المؤسسات في تنفيذ التحديث بثقة، والتوسع بكفاءة، وتحقيق قيمة أكبر من استثماراتها.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن إن تي تي داتا:

تُعد إن تي تي داتا شركة رائدة عالمياً في خدمات الأعمال والتكنولوجيا، بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وتخدم 75% من الشركات المدرجة في قائمة Fortune Global 100. وتلتزم الشركة بتسريع نجاح عملائها وإحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال الابتكار المسؤول. كما تُعد من أبرز مزودي حلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى العالم، مع قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، والحوسبة السحابية، والأمن، والاتصال، ومراكز البيانات، وخدمات التطبيقات. وتساعد خدماتها الاستشارية وحلولها القطاعية المؤسسات والمجتمعات على الانتقال بثقة واستدامة نحو المستقبل الرقمي. وبصفتها واحدة من أفضل جهات التوظيف عالمياً، تضم إن تي تي داتا خبراء في أكثر من 70 دولة، كما توفر لعملائها منظومة قوية من مراكز الابتكار، إلى جانب شبكة من الشركاء الراسخين والناشئين. وتندرج إن تي تي داتا ضمن مجموعة NTT التي تستثمر أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً في البحث والتطوير. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: nttdata.com

نبذة عن يوتانيكس:

تُعد يوتانيكس من الشركات الرائدة في مجال الحوسبة الهجينة متعددة السُحب، حيث توفر للمؤسسات منصة برمجية موحدة لتشغيل التطبيقات ونشر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المؤسسية وإدارة البيانات في أي مكان.

ومن خلال حلول Nutanix، تستطيع المؤسسات تبسيط عمليات تشغيل التطبيقات التقليدية والحديثة، بما يتيح لها التركيز بشكل أكبر على تحقيق أهداف الأعمال.

وتحظى الشركة بثقة أكثر من 30 ألف عميل حول العالم، حيث تساعد المؤسسات على تسريع التحول الرقمي وتشغيل بيئات السحابة الهجينة متعددة السُحب بشكل متسق وبسيط وفعال من حيث التكلفة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.nutanix.com أو متابعة حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي

للتواصل الإعلامي

سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz