دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة نيكين سيكي دبي، مكتب التصميم التابع لشركة نيكين سيكي اليابانية الرائدة في مجال التصميم المعماري والهندسي والمشاريع الحضرية، وإحدى أكبر شركات التصميم في العالم، للكشف عن برج ترامب دبي الذي يرسم ملامح جديدة لأفق المدينة ويرتقي بمفهوم الفخامة للعلامات التجارية في المنطقة نحو مستويات غير مسبوقة. ويصل ارتفاع البرج المصمم لصالح شركة دار جلوبال إلى 350 متراً على شارع الشيخ زايد، ويجمع بين الطابع الهندسي الجريء والتفاصيل المصممة بعناية، مما يجعله معلماً فريداً يمزج بين الجاذبية البصرية والمزايا العملية.

ويستمد المشروع إلهامه من التصاميم العصرية والفاخرة في مانهاتن والأسلوب المعماري الياباني، حيث حرص مكتب نيكين سيكي دبي على تصميم المبنى وفق أعلى المعايير العالمية مع الحفاظ على الجوهر الثقافي الأصيل، ليجسّد الرؤية العالمية من منظور المهارة اليابانية الاستثنائية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور فادي جبري، الرئيس التنفيذي لأعمال شركة نيكين سيكي في دبي: "يمزج برج ترامب دبي بين اللمسات الهندسية المبتكرة ودقة التفاصيل المعمارية، مما يجعله معلماً فريداً يوازن بين الأناقة والعملية. ويستمد المشروع إلهامه من التصاميم العصرية والفاخرة في مانهاتن والأسلوب المعماري الياباني، مما يعكس التزامنا بتصميم مشاريع تتميز بالجودة والإتقان والقيمة طويلة الأمد. وتسرنا المساهمة في وضع معايير جديدة للتصميم الذكي العالمي الذي من شأنه أن يرسم ملامح مستقبل ناطحات السحاب الفاخرة في المنطقة، ويرتقي بمفهوم نمط الحياة الراقي من خلال الوضوح والدقة في التصميم ومراعاة الطابع الثقافي".

وتتألق واجهة البرج باللون الرمادي، وتتميز بزوايا مدورة وتفاصيل ذهبية تعمّق طابع الفخامة والأناقة، إلى جانب النقوش المتعرجة التي تحاكي تصميم برج ترامب في نيويورك. بينما تحتضن قمة البرج مجموعة من المساحات الداخلية والخارجية على ارتفاع شاهق فوق المدينة، والتي ترتقي بمفهوم الفخامة في ناطحات السحاب، وتوفر إطلالات بانورامية ساحرة وأجواء مفعمة بالهدوء والسكينة.

وتتضمن المساحات الداخلية للبرج مجموعة من مرافق نمط الحياة المخصصة، مثل نادي ذا ترامب المخصّص حصرياً لسكان المبنى، والمنتجع الصحي وحوض السباحة المتماهي مع الأفق وردهة السيجار والمطاعم الراقية والمساحات الترفيهية. وتكمّل هذه المرافق التجربة المعمارية الفاخرة، حيث تعكس رؤية شركة نيكين سيكي في تصميم البيئات الحضرية بعناية فائقة، حيث يسهم كل عنصر في إضفاء الراحة والخصوصية والفخامة.

وتتميز جميع مساحات البرج بلمسة عملية فريدة، مثل مواقف السيارات المحجوبة بفتحات عمودية للحفاظ على المنظر الأنيق للواجهة. ويتصل موقف السيارات متعدد الطوابق مباشرة بالبرج ويضم صالة ألعاب رياضية ومنطقة لعب مخصصة للأطفال ومنصة مشاهدة. كما يحتفي التخطيط الهندسي بالسلاسة وسهولة التنقل، حيث يعزز كل تفصيل تجربة الإقامة الفاخرة.

ويرتكز المشروع على مبادئ التصميم اليابانية، بما فيها الالتزام بالدقة والتناسب المثالي والتفكير بالقيمة طويلة الأمد. وحرصت الشركة على اتباع أعلى مستويات الحرفية في إبداع التصميم، بدءاً من اختيار المواد المستدامة وعالية الجودة، ووصولاً إلى الإضاءة التي تضفي بُعداً جديداً على المساحة والبيئة المحيطة.

وتتجلّى هذه الفلسفة بوضوح في جميع أجزاء البرج، حيث تم تصميم المساحات العامة والخاصة لتعزز الانسيابية والراحة، وتتسم الديكورات الداخلية بالهدوء والبساطة لتمنح إحساساً بالاحتواء والسكينة.

وتحظى شركة نيكين سيكي بحضور مميز في المنطقة منذ أكثر من 35 عاماً، وأنجز فريقها عدداً من المشاريع البارزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها مشروع ون زعبيل في دبي وبرج تداول في الرياض. وتغطي محفظة الشركة القطاعات التجارية والسكنية والثقافية وقطاع النقل، وتتميز بفرقها متعددة التخصصات وقدرتها على تنفيذ مشاريع معقدة بدقة وعناية فائقة.

ويجسّد برج ترامب دبي التزام الشركة بتوفير القيمة طويلة الأمد، كما يدعم أهداف الرؤى الإقليمية ويلبي المتطلبات العملية للمناخ والثقافة والمجتمع. ويتميز التصميم المعماري بالجرأة الهادئة، حيث تتألق الديكورات الداخلية بتصميم أنيق ومنسجم مع التصميم الكلّي الذي يوازن بين الطموح والإتقان.

وسلّط أسبوع دبي للتصميم، المنصة الرائدة في المنطقة للتميز في التصميم، الضوء على مشروع البرج الجديد. وجمعت الفعالية بين نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، موفرةً مساحة لاستكشاف دور التصميم الفاخر في رسم ملامح الحياة الحضرية.

ويتجاوز البرج مفهوم المشروع التقليدي لشركة نيكين سيكي إلى تعريف جديد لمساكن العلامات التجارية الفاخرة، ليسلّط الضوء على التناسب المثالي في التصميم والحرفية العالية والارتباط الثقافي، ودوره في الارتقاء بمفهوم المشاريع الفاخرة. كما يبرز كيفية دمج التأثير العالمي في الثقافة المحلية، مما يخلق مساحات واعدة وأصيلة.

ويمثل برج ترامب دبي أحدث مشاريع الشركة، ويجمع بين أناقة التصميم واللمسة العملية، والإبداع والإتقان، والرؤية العالمية والثقافة المحلية، بما يعكس قيم المدينة وتراثها العريق.

