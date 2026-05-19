أعلنت شركة "ريد هات" (Red Hat)، المزود الرائد عالمياً للحلول مفتوحة المصدر، عن إطلاق مبادرةٍ هندسية استراتيجية بالتعاون مع شركة "نيسان موتور المحدودة" لبناء منصتها الخاصة بالجيل القادم من المركبات المُعرّفة بالبرمجيات. وبموجب هذا التعاون، سيوفّر نظام التشغيل داخل السيارة من "ريد هات" بنية تشغيل موحّدة وقابلة للتوسع تستند إلى نظام "لينكس" لمنصة "نيسان" للبرمجيات المفتوحة القابلة للتطوير، بما يسرّع تحول الشركة نحو بنى تنقّل أكثر مرونة قائمة على المركبات المُعرّفة بالبرمجيات.

إرساء معايير جديدة

يشهد قطاع السيارات تحولاً متسارعاً بعيداً عن الأنظمة التقليدية المقيّدة بالأجهزة نحو بنى حديثة قائمة على الحوسبة السحابية الأصلية. وبينما تمضي "نيسان" قدماً في تطوير منصتها للبرمجيات المفتوحة القابلة للتطوير، أصبحت بحاجة إلى نظام تشغيل قادر على دعم التحديثات التقنية للمركبة طوال دورة حياتها. ونظراً إلى أن منصات السيارات تمتد عادةً على مدى عقود، اختارت "نيسان" شركة "ريد هات" شريكاً قادراً على توفير أساس برمجي مستدام لقطاع السيارات على المدى الطويل. وبصفتها رائدة في بناء وصيانة منصات "لينوكس" المخصصة للمهام الحيوية، توفر "ريد هات" الخبرة التقنية اللازمة لتشغيل مركبات ستظل على الطرق لعقود، مدعومة بنظام تشغيل عصري وموثوق.

وتعتزم "نيسان" الاستفادة من ريادة "ريد هات" في مجال الابتكارات مفتوحة المصدر لتوفير بنيةٍ قابلة للتطوير تدعم الحوسبة عالية الأداء. كما أن استناد منصة "نيسان" إلى بنيةٍ مفتوحة المصدر يمنحها وصولاً فورياً إلى منظومة عالمية من الابتكار. ويسهم فصل تطوير التطبيقات عن عتاد المركبة في تمكين تحديث ميزات السيارات بالمرونة والسرعة ذاتها التي تتمتع بها الهواتف الذكية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير السلامة والأمن المطلوبة على الطرقات. واستناداً إلى مستوى الموثوقية العالي ومعايير الأمان المتقدمة التي يوفرها نظام "ريد هات إنتربرايز لينوكس"، يقدّم نظام التشغيل داخل السيارة من "ريد هات" أساساً تقنياً يشكّل فيه الذكاء الاصطناعي عنصراً محورياً في بنية المركبة. ويمهّد ذلك الطريق أمام "نيسان" للانتقال من النماذج التقليدية المعزولة إلى بنية قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يتيح توظيف سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط دورات التحقق والاختبار، وتعزيز إنتاجية المطورين، على نحو يتجاوز توقعات العملاء المتغيرة.

وتسهم هذه الخطوة في إرساء مفهومٍ جديد للعلاقة بين شركات البرمجيات ومصنّعي المعدات الأصلية من خلال نموذج تطوير متكامل. ومن خلال دمج الخبرات الهندسية لشركة "ريد هات" ضمن منظومة تطوير "نيسان"، تتعاون الشركتان على بناء منصة موحّدة تزيل العوائق المرتبطة بعمليات تكامل الأنظمة التقليدية. ويمنح هذا النهج "نيسان" مستوى أعلى من التحكم في منظومتها البرمجية، بما يوفر لها المرونة اللازمة للتحول الفوري، وتوسيع نطاق الابتكار عبر أسطولها العالمي.

تعليقات داعمة

فرانسيس تشاو، نائب الرئيس والمدير العام لنظام التشغيل داخل السيارة لدى "ريد هات"

"يتطلب التحول نحو المركبات المُعرّفة بالبرمجيات تغييراً جذرياً في كيفية تطوير برمجيات السيارات وصيانتها. ومن خلال تعاوننا مع "نيسان"، نعمل على تقديم بنيةٍ أساسية مفتوحة المصدر للجيل القادم من الحوسبة داخل المركبات، وبناء منصة موحّدة تدعم الابتكار طويل الأمد وقابلية التطوير لصناعة السيارات العالمية".

كازوما سوجيموتو، المدير العام لقسم تطوير منصة برمجيات المركبات المُعرّفة بالبرمجيات في شركة "نيسان موتور المحدودة"

"تتولى نيسان بشكل مباشر مسؤولية إدارة دورة تطوير البرمجيات الخاصة بها، بهدف تقديم خدمة أفضل لعملائنا في عصر التنقّل الحالي. وقد اخترنا "ريد هات" لما توفره من خبرة تقنية رائدة لتطوير منصة حيوية يتعين أن تواصل العمل بكفاءة على الطرق لعقود قادمة. وتمنحنا هذه المبادرة الهندسية المشتركة للجيل القادم من الحاسوب المركزي للمركبات المرونة اللازمة للتحوّل السريع وتوسيع نطاق الابتكار عبر أسطولنا العالمي".

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

