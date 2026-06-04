تُستخدم أقراص ويجوفي® للمساعدة على خفض الوزن الزائد والحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل .

تُعد أقراص ويجوفي®، التي توفر متوسط فقدان وزن يبلغ 17%، الدواء الفموي الوحيد لإنقاص الوزن المعتمد للحد من خطر الأمراض القلبية الوعائية الكبرى، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لدى البالغين المصابين بأمراض قلبية وعائية مؤكدة والسمنة أو زيادة الوزن .

باغسفارد، الدنمارك، أعلنت نوفو نورديسك الأمس عن إطلاق ويجوفي® على شكل أقراص (أقراص سيماجلوتايد) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الإمارات أول دولة خارج الولايات المتحدة تتوفر فيها أقراص ويجوفي® للأشخاص الذين يعانون من السمنة.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في إطار طموح نوفو نورديسك لتوسيع نطاق الوصول إلى علاجات السمنة المبتكرة، وتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة للأشخاص الذين يعانون من السمنة حول العالم.

عقب إميل كونغشوي لارسن، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في نوفو نورديسك، قائلاً: "يسعدني أن أقراص ويجوفي® أصبحت متاحة الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف: "يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة في طموحنا لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية السمنة المبتكرة على مستوى العالم. ومع تطلعنا إلى عمليات إطلاق مستقبلية، سيسترشد نهجنا بالطلب المحلي من المرضى، ومدى جاهزية المتخصصين في الرعاية الصحية، وقوة البنية التحتية للرعاية الصحية والرعاية الصحية عن بُعد القادرة على دعم الرعاية طويلة الأمد للسمنة. وقد أظهرت دولة الإمارات زخماً قوياً في جميع هذه المجالات، ونتطلع إلى توفير أقراص ويجوفي® في عدد إضافي من الدول المختارة خلال الأشهر المقبلة."

تُعد أقراص ويجوفي® أول علاج فموي من فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1) المعتمد لإدارة الوزن. وقد استندت الموافقة على العلاج إلى نتائج برنامج التجارب السريرية OASIS 4 .

في دراسة OASIS 4 أظهر السيماجلوتايد الفموي بجرعة 25 ملغ، عند تناوله مرة واحدة يومياً، متوسط فقدان للوزن بلغ نحو 17% لدى البالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن مع وجود مرض مصاحب واحد أو أكثر، وذلك عند الالتزام بالعلاج. وكان فقدان الوزن المحقق باستخدام أقراص ويجوفي® مماثلاً لما تم تحقيقه باستخدام حقن ويجوفي® بجرعة 2.4 ملغ. علاوة على ذلك، حقق شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص فقداناً في الوزن بنسبة 20% أو أكثر.

وخلال الدراسة ذاتها، أُعيد التأكيد على ملف السلامة والتحمل المعروف للسيماجلوتايد عند استخدام أقراص ويجوفي®، حيث جاءت النتائج متوافقة مع نتائج الدراسات السابقة للسيماجلوتايد في مجال إدارة الوزن.

كما تُعد أقراص ويجوفي® الدواء الفموي الوحيد لإنقاص الوزن المعتمد من كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومؤسسة الإمارات للدواء (EDE) للحد من خطر الأمراض القلبية الوعائية الكبرى، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لدى البالغين المصابين بأمراض قلبية وعائية مؤكدة والسمنة أو زيادة الوزن.

على مستوى العالم، يعاني نحو مليار شخص من السمنة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يعاني 28% من البالغين من السمنة، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن إلى ما يقارب 7.5 مليون شخص بحلول عام 2035.

وكانت نوفو نورديسك قد أعلنت سابقاً عن خططها لإطلاق أقراص ويجوفي® في عدد من الأسواق المختارة خلال النصف الثاني من عام 2026.

نبذة عن ويجوفي®

حصلت حقن ويجوفي® الأسبوعية (بجرعتي 2.4 ملغ و7.2 ملغ) على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، وعدد من الجهات التنظيمية الأخرى حول العالم. كما تمت الموافقة على ويجوفي® على شكل أقراص تؤخذ مرة واحدة يومياً (سيماجلوتايد 25 ملغ) من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومؤسسة الإمارات للدواء (EDE)، فيما لا تزال أقراص ويجوفي® بانتظار الحصول على الموافقة التسويقية النهائية من وكالة الأدوية الأوروبية وجهات تنظيمية أخرى.

ويُستخدم ويجوفي® للمساعدة على خفض الوزن الزائد والحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل لدى البالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن مع وجود حالة مرضية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن. كما تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية ومؤسسة الإمارات للدواء وغيرها من الجهات التنظيمية للحد من خطر الأحداث القلبية الوعائية الكبرى، مثل الوفاة أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، لدى البالغين المصابين بأمراض قلبية معروفة والسمنة أو زيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم ويجوفي® على شكل حقن للمساعدة على خفض الوزن الزائد والحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل لدى المرضى من الأطفال والمراهقين بعمر 12 عاماً فما فوق. كما حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومؤسسة الإمارات للدواء لعلاج التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASH) لدى البالغين الذين يعانون من تليف كبدي متوسط إلى متقدم (Fibrosis)، باستثناء المرضى المصابين بتشمع الكبد.

نبذة عن السمنة

السمنة مرض خطير ومزمن ومتفاقم ومعقد، ويتطلب إدارة على المدى الطويل. ومن أبرز المفاهيم الخاطئة الشائعة اعتبار السمنة مجرد نتيجة لضعف الإرادة، في حين أن هناك عوامل بيولوجية كامنة قد تعيق قدرة الأشخاص المصابين بالسمنة على فقدان الوزن والمحافظة عليه. وتتأثر السمنة بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية، والمحددات الاجتماعية للصحة، والعوامل البيئية، إضافة إلى الجوانب الفسيولوجية والنفسية.

نبذة عن شركة نوفو نورديسك

تُعد نوفو نورديسك شركة رائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية، تأسست عام 1923 ويقع مقرها الرئيسي في الدنمارك. وتتمثل رسالتها في إحداث تغيير حقيقي للقضاء على الأمراض المزمنة الخطيرة، مستندةً في ذلك إلى إرثها العريق في مجال السكري. تسعى الشركة لتحقيق هذا الهدف من خلال ريادتها في الابتكارات العلمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أدويتها، إلى جانب العمل على الوقاية من الأمراض، والتوصل في نهاية المطاف إلى علاج شافٍ لها. توظف نوفو نورديسك ما يقرب من 77,400 موظف في 80 دولة، وتُسوّق منتجاتها في نحو 170 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: novonordisk.com

أو متابعة صفحات الشركة على فيسبوك، إنستغرام، إكس ، لينكدإن ويوتيوب.

-انتهى-

#بياناتشركات