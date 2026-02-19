الرياض، المملكة العربية السعودية: استهلت نوفارتس عام 2026 في المملكة العربية السعودية بمؤشرات إيجابية تعزز مكانتها الرائدة في مجال الأبحاث السريرية، بعدما حصلت الشركة على تقدير مزدوج يرسخ التزامها بتطوير القطاع الصحي وتعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظومة الرعاية الصحية الوطنية.

فقد حازت نوفارتس على المركز الأول في جائزة المساهمة في الأبحاث السريرية ضمن فعاليات مؤتمر "التحول في الأبحاث السريرية: تطلعات مستقبلية" الذي انعقد مؤخرًا في الرياض. وجاء هذا التكريم من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ليعكس جهود نوفارتس المستمرة في دعم وبناء القدرات البحثية المتقدمة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

كما أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 2025 تصدر نوفارتس بين الشركات متعددة الجنسيات من حيث المساهمة في التجارب السريرية بالمملكة، الأمر الذي يعكس تفاني الشركة في تقديم حلول علاجية مبتكرة وتعزيز البنية البحثية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويبرز هذا الاعتراف المزدوج الدور المحوري للأبحاث السريرية في مسيرة المملكة نحو التحول إلى مركز عالمي للابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن خلال دمج التقنيات الحديثة بالتجارب السريرية والمشروعات البحثية المتقدمة، تواصل نوفارتس الإسهام والمشاركة في رحلة الريادة التي تقودها المملكة في الابتكار الصحي العالمي، بما يعود بالفائدة على المرضى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

في هذا السياق، أوضح السيد / أمير عبدالعزيز، رئيس نوفارتس في المملكة العربية السعودية: "نعتبر هذا التكريم المزدوج انطلاقة محفزة لعام 2026 ودلالة واضحة على دور نوفارتس كشريك استراتيجي فاعل في تطوير الأبحاث السريرية. إن حصولنا على جائزة المساهمة المميزة وتصدرنا قائمة الشركات متعددة الجنسيات في مجال التجارب السريرية، يمثل ثمرة التعاون الفعال مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والجهات التنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية. وانسجامًا مع أهداف رؤية 2030، سنواصل الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية، بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار الصحي وتحقيق أفضل النتائج للمرضى."

وتسعى نوفارتس إلى مواصلة حضورها القوي في السوق السعودي والالتزام بدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتشجيع الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، والاستثمار في رأس المال البشري والمجتمع. وقد وصلت علاجات الشركة خلال عام 2025 إلى العديد من المرضى في مختلف مناطق المملكة، مقدمة حلولاً علاجية متطورة في مجالات مثل الأورام، وأمراض القلب، وعلم المناعة، وعلوم الأعصاب، والأمراض النادرة؛ كما تسهم الشركة عبر تلبية الاحتياجات الطبية وتقديم علاجات حديثة لتحسين جودة الحياة والنتائج الصحية للمجتمع السعودي على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل نوفارتس استقطاب وتطوير واستبقاء المواهب الوطنية السعودية، والعمل على بناء بيئة عمل قائمة على مبادئ الشمول والتنوع والإنصاف، إلى جانب دعم برامج التطوير القيادي والمبادرات المجتمعية في مجالات التوعية الصحية ونشر المعرفة، مما يعزز نمو قطاع علوم الحياة ويسهم في مضي المملكة قدمًا نحو التحول الصحي المستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات