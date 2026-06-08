أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم شركة التواصل الرائدة "نورث سيفنتي فايف"، والتي أطلقتها ليزا ويلش وإيمان عيسى في نوفمبر 2025 بالشراكة مع المساهم البارز فيها مجموعة "باريتي"، عن توسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة ليشمل إمارة أبوظبي. وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في سعي شركة "نورث سيفنتي فايف" لتنفيذ استراتيجية نموّها وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها في عاصمة دولة الإمارات، إحدى أبرز الوجهات في العالم للعمل الحكومي والاستثمار والثقافة والابتكار.

وفي هذه المناسبة، قالت ليزا ويلش، الشريكة المؤسِّسة والشريكة الإدارية لشركة "نورث سيفنتي فايف": "تُعدّ أبوظبي من الأسواق الاستثنائية التي لطالما تفرّدت بمقوّماتها ومعطياتها الخاصّة. ولأكثر من عقدين، تشرّفت أنا وزميلتي إيمان في تقديم الخدمات الاستشارية لنخبة رائدة من الجهات الحكومية والمؤسّسات والشركات في أبوظبي. وانطلاقاً من حاجة أبوظبي إلى خبرات عالمية في مجال التواصل، تجمع بين الفهم العميق للثقافة المحلية المتجذّرة في دولة الإمارات ودورها وأثرها على الساحة العالمية، يسرّنا أن نضع قدرات شركة "نورث سيفنتي فايف" وإمكاناتها الكاملة بتصرّف العملاء، الذين يسهمون في رسم معالم مستقبل إمارة أبوظبي المشرق."

فقد نجحت "نورث سيفنتي فايف" منذ إطلاقها في ترسيخ مكانتها كشريك تواصل موثوق لدى نخبة من أبرز شركات المنطقة، حيث توفّر خدمات استشارية رفيعة المستوى وقدرات سردية باللغتين العربية والإنجليزية وفرص الاستفادة من شبكة مجموعة "باريتي" العالمية الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا وألمانيا ودول الشمال الأوروبي وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. ويسهم توسيع نطاق عمل "نورث سيفنتي فايف" ليشمل أبوظبي في تمكينها من تحقيق أهدافها الطموحة، في إحدى أبرز أسواق المنطقة التي تشهد نمواً متزايداً على خبرات التواصل التي تمتاز بالمرونة العالية والفهم العميق للمشهد المحلي.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "نورث سيفنتي فايف" ستقدّم مجموعة متكاملة من خدمات التواصل لعملائها في أبوظبي، بما في ذلك وضع استراتيجيات التواصل، وتنظيم الحملات الإبداعية، والتصميم وإعداد الهوية المؤسسية، وصناعة المحتوى ونشره، وتطوير المهارات القيادية، والتواصل المؤسسي، والاستجابة للأزمات، وتحليل البيانات. ويقدّم هذه الخدمات فريق عمل رفيع المستوى في كافة أنحاء المنطقة، يضمّ نخبة من المستشارين المتمرّسين في القطاع والذين يتقنون اللغتين العربية والإنجليزية.

التواصل الإعلامي:

ليزا ويلش، الشريكة المؤسِّسة والشريكة الإدارية لشركة "نورث سيفنتي فايف"

Lisa.Welsh@NorthSeventyFive.com

نبذة عن شركة "نورث سيفنتي فايف"

تُعدّ "نورث سيفنتي فايف" شركة تواصل استراتيجية رائدة، تملك قدرات تنافسية عالية وتلبّي احتياجات قاعدة من العملاء في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، في ظلّ تركيزها بالتحديد على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتطمح هذه الشركة لتصبح شريكاً رائداً لنخبة واعدة من العلامات التجارية والجهات الحكومية والمؤسسات، عبر توفير مجموعة واسعة من خدمات التواصل الهادف ضمن قطاعات متنوّعة لتحقيق أهداف عملائها الاستراتيجية وتعزيز قدرتهم على تحقيق أثر ملموس وقابل للقياس. يمكن معرفة المزيد عن "نورث سيفنتي فايف" عبر الموقع الإلكتروني www.NorthSeventyFive.com

نبذة عن مجموعة "باريتي"

تأسّست مجموعة "باريتي" في عام 2021 بمبادرة من رئيسها التنفيذي لارس إريك جرونتن، الرئيس العالمي السابق لشركة "هيل آند نولتون ستراتيجيز" (المعروفة اليوم باسم "بيرسون")، وهي مجموعة استثمار وتشغيل استراتيجي تطمح إلى إعداد شركات رائدة في مجالات التواصل والخدمات الاستشارية المؤسسية والتسويق. وتشرف على إدارة "باريتي" نخبة من أبرز المدراء التنفيذيين وأكثرهم خبرة في أوروبا، بمَن فيهم يوناس بالمكڤيست، الرئيس التنفيذي لمجموعة "باريتي" والذي كان يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "ويبر شاندويك". وتستفيد المجموعة من خبراتها العميقة في القطاع لتنفيذ نهجها الاستثماري الاستراتيجي.

تتمثّل مهمّة مجموعة "باريتي" في إيجاد منصّة مبتكرة للجيل الجديد من شركات التواصل، تستقطب أبرز الشركات الرائدة ضمن أسواق رئيسية وتسهم في تعزيز قدراتها الاستراتيجية وتطوير مهاراتها الفريدة في مجال ريادة الأعمال. وتحرص المجموعة على تعزيز التواصل بين شركات متخصّصة في مجالات متنوّعة وقائمة ضمن مناطق جغرافية مختلفة، بما يتيح فرص التعاون والعمل على تنفيذ مشاريع نخبة من العملاء المتميّزين وتوفير الخدمات الاستشارية المتكاملة والخبرات الواسعة في القطاعات التي تشهد اليوم تحوّلاً جذرياً، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة والبنية التحتية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية.

تجدر الإشارة إلى أنّ أولى عمليات الاستحواذ التي قامت بها مجموعة "باريتي" كانت في عام 2022 عندما استحوذت على شركة "جيلمويان كيسا"، وهي إحدى أكبر شركات التواصل في الدول الاسكندنافية والتي تملك مكاتب لها في أوسلو وكوبنهاجن وستوكهولم. وقامت بعد ذلك بالاستحواذ على شركة التواصل العالمية "براندز تو لايف" و"دي في إيه كرييتيف تكنولوجي استوديو" في عام 2023، ومجموعة "إل إتش إل كيه جروب" في عام 2024، لتستحوذ في عام 2025 على شركات الشؤون العامة "فينتون فيتزويليام" و"آر بي بي جروب" و"كروز لارسن"، وذلك بالإضافة إلى شركة "تروث كونسلتينغ"، وهي شركة قائمة في المملكة المتحدة ومتخصّصة في مجالات الذكاء الثقافي والرؤى الاستراتيجية والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والبحوث المرتكزة على الإنسان. كما أطلقت مجموعة "باريتي" شركة "نورث سيفنتي فايف" في دبي، والتي توفّر خدماتها الاستشارية لعملائها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، واستحوذت مؤخراً على مجموعة "وان استراتيجي جروب"، وهي شركة استشارات استراتيجية قائمة في الولايات المتحدة الأمريكية ومتخصّصة في وضع الاستراتيجيات المؤسسية وتحديد الهوية المؤسسية وترسيخ مكانة الشركات في الأسواق.

تعود ملكية غالبية الأسهم في مجموعة "باريتي" إلى مؤسّسيها وفريقها القيادي، علماً أنها تحصل منذ العام 2023 على دعم شركة الاستثمارات الخاصّة "إكسبلور إكويتي".

يمكن معرفة المزيد عن المجموعة عبر الموقع الإلكتروني www.paritee.com

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