دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت نوتراون، شركة توزيع متخصصة في المنتجات الغذائية التكميلية والعافية، عن توقيع شراكة توزيع استراتيجية وحصرية مع نيوتريفكتور، إحدى أكبر الجهات المُصنِّعة للمكملات الغذائية في المنطقة، بهدف توسيع الوصول إلى مكملات العافية المبنية على أسس علمية عبر خمسة أسواق ذات أولوية، وهي الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تركيا، المملكة المتحدة، وكندا.

وبموجب الشراكة، تصبح نوتراون الشريك الحصري لتوزيع منتجات نيوتريفكتور في الأسواق الخمسة، بما يدعم رؤية نوتراون طويلة المدى لبناء شبكة موثوقة تخدم المستهلكين والصيدليات والعيادات ومجتمعات اللياقة، مع تركيز واضح على الجودة والشفافية وتعزيز الوعي المسؤول بالصحة والعافية.

خطة إطلاق مرحلية تبدأ بالإمارات والسعودية

ستُعطي نوتراون الأولوية في المرحلة الأولى للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عبر خطة إطلاق تشمل أكثر من ١٠٠ منتج ضمن مجموعة واسعة من فئات العافية، تشمل صحة الخصوبة للرجال، وصحة الخصوبة للنساء، ودعم إدارة الوزن، وصحة العضلات والتعافي، والجمال والعناية بالبشرة، وصحة العظام والمفاصل، والتغذية الرياضية، إضافة إلى دعم صحة القلب والدماغ والجهاز العصبي. وتتوقع الشركة أن تسرّع هذه الشراكة توسعها خلال الأعوام المقبلة، مع استهداف توزيع أكثر من مليار دولار أمريكي من منتجات العافية الغذائية على المدى المتوسط، مدعومًا بتوسع الوصول إلى الأسواق وعلاقات مؤسسية طويلة الأمد عبر الأسواق الخمسة.

مراسم توقيع خلال معرض الصحة العالمي ٢٠٢٦

وجرى توثيق الشراكة رسميًا عبر مراسم توقيع أُقيمت في ١١ فبراير ٢٠٢٦ ضمن فعاليات معرض الصحة العالمي ٢٠٢٦ في دبي، بحضور قيادات من الجانبين إلى جانب نخبة من أصحاب المصلحة ضمن منظومة الرعاية الصحية والعافية في المنطقة.

دخول مسؤول، يرتكز على معايير الجودة وثقة المستهلك

في فئة غالبًا ما تتزاحم فيها الرسائل التسويقية وتكثر فيها المنتجات المتشابهة، تعتزم نوتراون تقديم الشراكة برسالة بسيطة وواضحة، الأداء اليومي والوقاية الصحية تحت علامة واحدة موثوقة وجاهزة لقنوات الصيدليات. والهدف هو ربط مسارين يراهما المستهلك عادةً منفصلين، منتجات العافية المرتبطة بالصيدليات، ومكملات نمط الحياة والأداء.

وتغطي محفظة نيوتريفكتور ١٥ فئة صحية تشمل صحة الرجال، وصحة النساء، وعافية الأطفال، والفيتامينات والمعادن، ودعم المناعة والطاقة، وصحة القلب، وصحة الدماغ ودعم النظر، وصحة العظام والمفاصل، والتغذية الرياضية، إضافة إلى فئات الجمال مثل دعم الشعر والبشرة والأظافر. وستقدم نوتراون هذه المجموعة وفق طرح مرحلي يعتمد على الاحتياج، بما ينسجم مع طريقة تسوق المستهلك في الإمارات، بحسب الأهداف والروتين اليومي، بدلًا من تجميعات معقدة من المنتجات.

كما تؤكد الشراكة التزامًا بمعايير التصنيع وإجراءات الجودة، إذ تعمل مرافق نيوتريفكتور وفق أنظمة صارمة لإدارة الجودة، وتبرز المحفظة امتثالها لأطر معترف بها مثل ممارسات التصنيع الجيدة، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، ومعايير المنظمة الدولية للتقييس، وشهادة الحلال. كما تشير الشركة إلى أن جهات دوائية عالمية كبرى اختارت نيوتريفكتور شريكًا للتصنيع في آسيا. وستعكس نوتراون هذه الاعتمادات ضمن منهجها الاتصالي، عبر تزويد قنوات البيع والمستهلكين بمعلومات واضحة تبني الثقة وتقلل الالتباس.

تلبية الطلب في منطقة أكثر وعيًا بالصحة

تشير نوتراون إلى أن حجم السوق في الإمارات يُقدَّر بنحو ٣٤ مليار دولار أمريكي، مع تحوّل ملحوظ في سلوكيات العافية اليومية خلال السنوات الأخيرة، حيث يسعى مزيد من المستهلكين إلى روتين ثابت يدعم الصحة على المدى الطويل. وستركز نوتراون على الوصول المسؤول والتثقيف، بما يدعم المستهلكين الذين يتجهون بشكل متزايد إلى قنوات تقودها الصيدليات، ومنصات التوصيل، وبيئات البيع الموثوقة.

وبالتوازي، تتمحور خطة نوتراون حول بناء حضور قوي في التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية، مع تركيز على الأسواق الإلكترونية الكبرى مثل أمازون ونون، إلى جانب شبكة توزيع فرعية واسعة تدعم توفر المنتجات وتقديم الإرشاد. كما ستطرح الشركة موادًا تثقيفية تناسب الجمهور ثنائي اللغة وبيئات التجزئة، مؤكدة أن كل طلب تُعامله بوصفه أمانة تعكس التزامها بالموثوقية وثقة المستهلك وسرعة الخدمة والتوصيل المحلي حيثما أمكن.

تصريحات قيادية

قال أمجد علي، رئيس مجلس إدارة نيوتريفكتور: «كان تركيزنا دائمًا أن نجعل المكملات عالية الجودة ومتقنة الضبط متاحة حول العالم، مدعومة بمعايير تصنيع قوية والتزام راسخ بثقة المستهلك. هذه الشراكة مع نوتراون تجمع قيمًا متقاربة ترتكز على الجودة والشفافية والعافية المسؤولة. ويسعدنا توثيق هذه المحطة خلال مراسم التوقيع ضمن معرض الصحة العالمي ٢٠٢٦، وتوسيع الوصول عبر خمسة أسواق مهمة من خلال منصة توزيع موثوقة».

وقال عماد جليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بينا كابيتال المالية وعضو المجلس التنفيذي في نوتراون:

«طموحنا هو بناء منصة توزيع للعافية الغذائية يثق بها الناس فعليًا، عبر تواصل مسؤول، وشراكات بيع قوية، وتركيز واضح على الجودة. هذه الشراكة الحصرية تمثل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. ومع توثيقها خلال معرض الصحة العالمي ٢٠٢٦، نراها لحظة مهمة لطرح رؤيتنا طويلة المدى داخل الإمارات وخارجها، بمنهج منضبط يعطي الأولوية للمصداقية وتثقيف المستهلك والنمو المستدام عبر الإمارات والسعودية وتركيا والمملكة المتحدة وكندا».

وتقدّر نوتراون حجم قطاع العافية الغذائية عالميًا بنحو ٤٧٠ مليار دولار أمريكي، وتستهدف حصة سوقية متواضعة قدرها ١٪ عبر أسواقها الخمسة خلال الأعوام المقبلة، بدعم من توسع قدرات التوزيع والشراكات والتنفيذ وفق خصوصية كل سوق. وعلى المدى الأطول، تطمح الشركة إلى بناء مسار إيرادات يتجاوز ٤٫٧ مليارات دولار أمريكي عبر الأسواق الخمسة مع توسع المنصة.

نبذة عن نوتراون

نوتراون شركة توزيع متخصصة في المنتجات الغذائية التكميلية والعافية، تعمل عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة وكندا، وتركّز على مكملات مبنية على أسس علمية ومدفوعة بمعايير جودة واضحة. ترتكز هوية الشركة على الثقة والشفافية وتوفير الوصول المسؤول، عبر توافر موثوق وشراكات تصنيع مع جهات معتمدة وخدمة تسليم تتمحور حول العميل. شعار العلامة، «الواحد الذي نثق به».

نبذة عن نيوتريفكتور

نيوتريفكتور إحدى أكبر الجهات المُصنِّعة للمكملات الغذائية والفيتامينات في جنوب آسيا، مع إرث دوائي يمتد لعقود، ومنشأة متخصصة للإنتاج والبحث مدعومة بإمكانات ضبط جودة ومختبرات داخلية. تصدّر الشركة منتجاتها إلى أكثر من ٦٠ دولة عبر ست قارات، وتلتزم بأطر جودة وسلامة معترف بها تشمل ممارسات التصنيع الجيدة، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، ومعايير المنظمة الدولية للتقييس، وشهادة الحلال، بما يدعم ثبات المعايير عبر الإنتاج والتوزيع.

