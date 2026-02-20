الشارقة، أطلقت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة النسخة الثالثة من برنامج "الثقافة المالية" في الشارقة، بمشاركة ثلاثين امرأة، ضمن مسار تدريبي هدف إلى دعم سيدات الإمارة بالأدوات العملية التي تساعدهن على إدارة مواردهن بثقة، وتعزيز قدرتهن على التخطيط المالي على مستوى الفرد والأسرة.

وخلال أيامه التدريبية الأربعة، قدّم المسار التأسيسي من البرنامج محتوىً تطبيقيّاً يقرّب مفاهيم المال من واقع الحياة اليومية؛ إذ تعلّمت المشاركات كيف يبدأن بخطوات بسيطة لبناء عادات مالية أكثر استقراراً. كما ركّز البرنامج على تحويل الأهداف إلى خطط قابلة للتنفيذ عبر تحديد أولويات واضحة، ثم اختيار قرارات مالية متّزنة بناءً على الدخل والاحتياجات والالتزامات.

وتناول البرنامج أيضاً إعداد ميزانية واقعية تساعد على توزيع الدخل، حيث ركّز على رفع كفاءة الادخار من خلال بناء عادات ادخارية مستمرة. إلى جانب تخصيص محور حول الاستثمار، استعرض آليات الدخول الآمن للأسواق، وأهمية التخطيط المسبق، وتقييم العوائد مقابل المخاطر. كما قدّم البرنامج شرحاً مبسّطاً لملف الاقتراض وإدارة الديون.

مهارات مرتبطة بجودة الحياة

وفي تعليقها على البرنامج، أكدت سعادة مريم الحمادي أن تمكين المرأة مالياً هو جزء أصيل من بناء الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويعزّز قدرة السيدات على اتخاذ قرارات مدروسة في مفاصل الحياة اليومية. مشيرة إلى أن البرنامج يأتي ضمن توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، بما يرسّخ الاستثمار في المعرفة والمهارات بوصفه مدخلاً للتنمية، ويترجم احتياجات المرأة إلى تدريب عملي ينعكس على الأسرة والقرار الاقتصادي اليومي.

وقالت الحمادي: "يعكس استمرار البرنامج في عامه الثالث إدراكاً متزايداً بأن الثقافة المالية أصبحت مهارة أساسية في ظل واقع اقتصادي سريع التغير، تتداخل فيه قرارات الدخل والإنفاق والادخار والاقتراض والتمويل بشكل متواصل". وأوضحت أن تطوّر المشهد المالي وتنوّع أدوات الدفع والاستثمار يستدعي بناء وعي مالي يمكّن المرأة من تقييم الخيارات، وفهم تبعاتها، والتعامل مع المخاطر بقدر أعلى من الاتزان والمعرفة، مؤكدة أن ذلك ينعكس على جودة التخطيط للمستقبل والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية بثبات.

نتائج ملموسة وتوسّع على مستوى مدن الإمارة

وعلى امتداد دوراته الثلاثة، أسهم برنامج "الثقافة المالية" بمستوييه التأسيسي والمتقدم، في الوصول إلى 384 امرأة من مختلف مدن إمارة الشارقة، شملت مدينة الشارقة وكلباء ودبا الحصن والمدام وخورفكان، ضمن مسار تدريبي تراكمي ركّز على بناء الوعي المالي وتعزيز القدرة على إدارة الموارد واتخاذ القرار. ولم يقتصر أثر البرنامج على ترسيخ أساسيات الميزانية والادخار والاستخدام المسؤول للائتمان، بل تطوّر ليشمل مسارات أكثر تقدّماً في التخطيط المالي والاستثمار، من خلال إطلاق برامج متخصصة مكّنت المشاركات من الانتقال من إدارة المال اليومي إلى فهم أدوات الاستثمار وبناء المحافظ المالية.

ورش عمل وتطبيقات ودراسات حالة

واستهدف البرنامج بشكل أساسي النساء فوق سن الـ18، وربات البيوت والموظفات والطالبات، لا سيما الراغبات في تطوير مهاراتهن في إدارة الميزانية والادخار والاستثمار، والباحثات عن حلول مبسطة قابلة للتطبيق، إضافة إلى الأمهات اللواتي يحرصن على ترسيخ سلوك مالي واعٍ داخل الأسرة.

وشمل البرنامج ورش عمل تفاعلية وتطبيقات عملية ودراسات حالة، إلى جانب جلسات إرشاد فردية وجماعية تساعد المشاركات على تحويل ما يتعلمنه إلى خطوات واضحة في مواقف الحياة اليومية، مع متابعة تقدّمهن وتقديم ملاحظات داعمة تسهم في بناء عادات مالية أكثر استقراراً على المدى الطويل.

