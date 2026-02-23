ضمن حملة "عوايدنا دوم تجمعنا "، والتي تشمل حزمة كبيرة من الفعاليات والمبادرات خلال شهر رمضان الفضيل، يواصل بنك الخليج تنظيم فعاليات "نقصة الخليج" أسبوعياً، بالتعاون مع العديد من المبادرين والمشروعات الكويتية.

وكانت البداية في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك مع مطعم Beastro فرع الأفنيوز، الذي استقبل العشرات من عملاء بنك الخليج الراغبين في الاستفادة من العرض المجاني على العديد من المنتجات المميزة، وفي الأسابيع التالية سيتم التعاون مع مطعمي دار حمد و" جيا".

ويحرص بنك الخليج سنوياً على التواصل مع المجتمع طوال شهر رمضان الكريم من خلال العديد من الفعاليات منها "نقصة الخليج"، وذلك بهدف دعم المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وكذلك إحياء تلك العادة الكويتية الأصيلة، تجسيداً لروح الأخوة والمحبة والتعاون في المجتمع.

يذكر أن بنك الخليج قام بتطوير فكرة " نقصة الخليج " من شكلها البسيط القائم على توزيع أطباق بسيطة من أكل البيت، إلى الأهل والجيران والأصدقاء، إلى نوع من الدعم الذي تقدمه مؤسسات المجتمع الكبرى إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توزيع منتجاتها مجاناً على الجمهور، مما يساعدهم على توزيع منتجاتهم بشكل أكبر على الجمهور، ويحقق لهم المزيد من الانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ويزيد قدرتهم على النمو والتوسع، وهي الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويؤكد بنك الخليج التزامه بمواصلة جهوده على تعزيز معايير الاستدامة في المجتمع، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

-انتهى-

#بياناتشركات