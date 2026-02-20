دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "تيسولي"، مجموعة التطوير العقاري المتخصصة في تطوير مشاريع سكنية فاخرة بمعايير عالمية، عن مستجدات بارزة في مشروعها "بالاتزو تيسولي"، الذي تبلغ قيمته التطويرية 1.2 مليار درهم إماراتي، فقد تم بيع كامل وحدات المرحلة الأولى بنسبة 100% خلال فترة وجيزة، مما يعكس الإقبال الكبير على المشروع. وعلى إثر ذلك، أطلقت الشركة رسميًا مبيعات المرحلة الثانية، بالتزامن مع تعيين "جريد بروبرتيز" مديرًا استراتيجيًا للتطوير، دعمًا لمسيرة تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

يُشكّل مشروع "بالاتزو تيسولي" في رأس الخيمة علامة فارقة في المشهد السكني بالإمارات الشمالية، بوصفه أول مشروع سكني في الإمارة يحمل توقيع دار التصميم الإيطالية العريقة "بينينفارينا". ويقع المشروع على الواجهة البحرية المميزة في جزيرة المرجان، حيث رسّخ مكانته سريعًا كأحد أكثر المشاريع السكنية طلبًا في المنطقة. وقد تُوِّج هذا الإقبال ببيع كامل وحدات المرحلة الأولى خلال فترة وجيزة، في انعكاس واضح للطلب المتزايد على المساكن الفاخرة ذات العلامة التجارية والتصميم رفيع المستوى.

وفي خطوة تعكس حرص "تيسولي" على تنفيذ مشروع "بالاتزو تيسولي" بما ينسجم مع رؤيتها الطموحة، تم تعيين شركة "جريد" للإشراف على أعمال التنفيذ والتسليم، مع تركيز واضح على أعلى معايير الدقة والجودة في مختلف مراحل العمل. ومن الجدير بالذكر أن شركة "جريد"، التي تأسست عام 2019، تمكنت خلال فترة وجيزة من ترسيخ حضورها بمحفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار، بإجمالي مساحات تطويرية تبلغ 6.8 مليون قدم مربعة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتعتمد الشركة فلسفة ترتكز على تحقيق توازن مدروس بين كفاءة الأداء ووضوح الهدف من كل عنصر تصميمي، بما يضمن انسجام الرؤية مع التطبيق العملي. ومن خلال إشرافها على المشروع، تتولى "جريد" مسؤولية ترجمة تصميم "بينينفارينا" إلى واقع ملموس وتنفيذه بدقة تحافظ على جوهره وتفاصيله، على أن يتم إنجاز المشروع وفق الجدول المستهدف في الربع الثاني من عام 2028.

وقالت بوجا راثور، الرئيسة التنفيذية للعمليات في "تيسولي": "مع دخول المشروع مرحلة التنفيذ وإطلاق المرحلة الثانية، حرصنا على إبرام شراكة مع ’جريد‘ استنادًا إلى سجلها الحافل وخبرتها التي تنسجم مع التزامنا الدائم بالتميّز. لقد عكست الاستجابة القوية من المستثمرين حجم الطلب على التجارب السكنية المتفردة، وهو ما يدفعنا إلى المضي قدمًا بثقة أكبر. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان تجسيد الهوية الإيطالية لعلامة ’بينينفارينا‘ في المشروع بصورة أصيلة، بحيث يظهر بروح وتصميم يعكسان فعليًا فلسفتها ومدرستها الإبداعية. كما نحرص، من خلال هذه الشراكة، على تنفيذ المشروع بدقة متناهية منذ التخطيط وحتى التسليم، مستفيدين من خبرة ’جريد‘ في ترجمة الرؤى إلى واقع وتنفيذها بكفاءة عالية ووفق الجداول الزمنية المحددة. ولهذا، فنحن ننظر إلى هذه الشراكة بوصفها خطوة استراتيجية محورية تدعم إنجاز "بالاتزو تيسولي" بنجاح، وترسخ مكانته كمشروع سكني استثنائي."

شهد المشروع إقبالًا لافتًا من مشترين من مختلف أنحاء العالم، مدفوعًا برغبتهم في اقتناء مسكن يعكس أسلوب حياة يعكس ذائقة التصميم الإيطالي ويجسّد معاييره الجمالية الرفيعة. واستجابةً لهذا الطلب المتزايد، طُرحت المرحلة الثانية لتضم مجموعة محدودة من الوحدات السكنية، تشمل استوديوهات وشققًا من غرفة نوم واحدة، جميعها مفروشة بالكامل، وتتمتع بإطلالات بحرية بانورامية، إلى جانب تصميمات داخلية تحمل بصمة "بينينفارينا" وتعكس هويتها المعروفة في عالم التصميم.

وتعتبر "جريد" هذه الشراكة مؤشرًا واضحًا على تنامي حضورها وترسّخ مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال شرين آر غوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جريد بروبرتيز": "في ’جريد‘، ننظر إلى دورنا باعتبارنا شركة تسعى إلى بناء إرث طويل الأمد، يقوم على تطوير مشاريع تترك أثرًا مستدامًا في المشهد العمراني. وتعتمد فلسفتنا على ابتكار مساحات تجمع بين الكفاءة العملية والرؤية المدروسة، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان. ويشرّفنا أن يتم تعييننا مديرًا للتطوير لمشروع ’بالاتزو تيسولي‘، وأن نعمل جنبًا إلى جنب مع ’تيسولي‘ ودار تصميم عريقة مثل ’بينينفارينا‘. نحن ملتزمون بتسخير خبراتنا لضمان تنفيذ المشروع على أرض الواقع بالشكل الأمثل، وتسليمه بما ينسجم مع الرؤية التي وضعتها ’تيسولي‘، وبما يسهم في إرساء معيار جديد للجودة في رأس الخيمة."

يستمد "بالاتزو تيسولي" ملامحه من الطبيعة المتنوعة التي تتميز بها إمارة رأس الخيمة، حيث تتجاور الكثبان الرملية مع البحر في مشهد متكامل انعكس على فلسفة التصميم. ويتطلب تجسيد الطابع الجمالي الخاص بدار "بينينفارينا" مستوىً عاليًا من الخبرة التقنية والدقة في التنفيذ، وذلك لضمان ترجمة الرؤية التصميمية إلى واقع معماري متقن.

كما يضم المشروع مجموعة مرافق مستوحاة من أجواء المنتجعات، من بينها "سيرينيتي سبا" واستوديو "فايتاليتي" المخصص للعناية بالصحة، إلى جانب مقهى يعمل على مدار الساعة، و"سكايلاين لاونج"، الردهة العلوية ذات الإطلالات المفتوحة للاستمتاع بمشاهد الغروب، بالإضافة إلى "كاسا دِل سيغارو"، الصالة المصممة لعشاق السيجار. ومع بيع المرحلة الأولى بالكامل وإطلاق المرحلة الثانية، يمضي المشروع وفق الجدول الزمني المحدد ليشكّل معلمًا بارزًا في الإمارة ويترك بصمة واضحة في مشهدها العمراني.

نبذة عن شركة «تيسولي»

"تيسولي" هي مجموعة عقارية واستثمارية تُعنى بابتكار مشاريع سكنية عالمية الطراز، تجمع بين تفرّد التصميم وروح الحياة العصرية. تستند الشركة في رؤيتها إلى قيم الأصالة، والحرفية، والإبداع، والاستدامة، وتعمل بالشراكة مع كبار المهندسين المعماريين والمصممين والمشغّلين لتقديم تجارب سكنية متفردة في أبرز الوجهات. ومن خلال سعيها الدائم إلى إرساء معايير جديدة للفخامة وجودة العيش، تواصل "تيسولي" بناء مشاريع ترتقي بأسلوب الحياة، وتُجسّد رؤية متكاملة للسكن الراقي المعاصر.

نبذة عن شركة «بينينفارينا»

تُعرف "بينينفارينا" بإرثها العريق في عالم التصميم، إذ تأسست عام 1930 وتمتد خبرتها لأكثر من خمسةٍ وتسعين عامًا من الإبداع المتواصل. وعلى مدار مسيرتها، تركت بصمتها في مجالات متعددة تشمل تصميم السيارات، والتصميم المعماري، وتصميم المنتجات، إلى جانب تطوير معالم ثقافية بارزة حول العالم. وترتكز فلسفتها على مزج الجمال بالأداء، وجمع الحسّ الفني بالدقة الهندسية، مع تحقيق توازن متناغم بين الحرفة التقليدية وروح الابتكار، وبين الأناقة والطابع الرياضي. وتُعد هذه الشركة الإيطالية رائدة عالميًا في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية، حيث أسهمت في ترسيخ مفهوم جديد للعيش يقوم على اعتبار التصميم هوية متفردة بحد ذاته. وتكمن قيمة علامتها في قدرتها على الجمع بين التميّز الجمالي والابتكار التكنولوجي، بما يثمر عن تجارب نوعية تترك أثرًا دائمًا في أسلوب حياة الناس وتفاعلهم مع محيطهم.

نبذة عن شركة «جريد بروبرتيز»

تأسست "جريد بروبرتيز" عام 2019، وهي شركة متخصصة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية، تتبنى رؤية طموحة تسعى من خلالها إلى إعادة صياغة مفاهيم التطوير العقاري عبر تحقيق نمو مستدام وترك أثر ملموس في المشهد العمراني. وتضم محفظتها مشاريع تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار، بإجمالي مساحات تبلغ 6.8 مليون قدم مربعة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، كما أنجزت تسليم ما يقارب 1.9 مليون قدم مربعة من الأصول المتنوعة، التي تشمل مساكن ذات علامات تجارية ومشاريع لوجستية. وترتكز فلسفة "جريد بروبرتيز" على العمل بنزاهة ومسؤولية، مع اهتمام حقيقي بتجربة الإنسان داخل المساحات التي تطورها. وتركّز الشركة على تصميم بيئات تراعي الكفاءة العملية وتوفر أسلوب حياة متكامل، بما يضمن أن تقدم المشاريع تجربة حياة سلسلة ومريحة، تلبي تطلعات السكان، ليشعروا برضا حقيقي عن تجربتهم في المكان.

