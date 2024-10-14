دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق مشروع "باي غروف ريزيدنسز"، ليشكل أحدث إضافة إلى محفظتها المرموقة ضمن "جزر دبي"، الوجهة الرائدة للمعيشة الفاخرة والترفيه والسياحة على الواجهة البحرية في دبي.

يقدم الموقع المتميز للمشروع الجديد على الجزيرة فرصة لا مثيل لها لتجربة حياة الممشى. يتألف مشروع "باي غروف ريزيدنسز" من أربعة مبانٍ سكنية متصلة بمنصة خضراء ومسبح لا متناهي، ويضم مجموعة مختارة من الشقق المكونة من غرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق دوبلكس وبنتهاوس مكونة من أربع غرف نوم. وأصبح المشروع الذي يضم 296 وحدة متاحاً الآن للمشترين.

يتمتع "باي غروف ريزيدنسز" بإطلالات وشواطئ خلابة، ويمثل مزيجاً متناغماً من الحياة العصرية والهدوء الطبيعي. تطل كل شقة على حديقة بمسارات هادئة ومناطق جلوس مظللة، بينما يوفر المسبح المحيطي المرتفع ملاذاً مثالياً للراحة والاسترخاء. تتميز "جزر دبي" بموقع استراتيجي يضمن سهولة الوصول إلى المعالم السياحية العالمية في دبي ووسائل النقل الدولية. ويمثل إطلاق "باي غروف ريزيدنسز" أحدث حلقة ضمن سلسلة من المشاريع الناجحة التي تم إطلاقها في "جزر دبي"، مع زيادة طلب السوق على المعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية ووسائل الراحة على طراز المنتجعات.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: "يعد ’باي غروف ريزيدنسز ‘ أول مشروع سكني نقدمه لإضفاء سحر حياة الممشى في ’جزر دبي‘. لدينا في ’نخيل‘ إرثٌ غني وعريق في ابتكار مشاريع مميزة على الواجهة البحرية من شأنها إثراء ساحل دبي المذهل، وهذا المشروع ليس استثناءً. سيستمتع السكان بأسلوب حياة يتميز بالجمال الأخاذ، من الحدائق الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة إلى مجموعة كبيرة من وسائل الراحة التي تعزز مجتمعاً ساحلياً نابضاً بالحياة. سيسهم أحدث مشاريعنا في ’جزر دبي‘ في إرساء معيار جديد للحياة على الواجهة البحرية بما يلبي احتياجات المستثمرين وأصحاب المنازل الأكثر تميزاً".

يهدف تصميم "باي غروف ريزيدنسز" إلى أن يكون ملاذاً بعيداً عن صخب المدينة. ويمكن للعائلات والأفراد الاستمتاع بمجموعة متنوعة من وسائل الترفيه العائلية، بما في ذلك مناطق لعب الأطفال، ونادٍ اجتماعي وصالة للمقيمين، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل يقدم تدريباً متعدد الأغراض ويوغا لجميع المستويات.

تقع كل وحدة سكنية مكونة من غرفة أو غرفتي أو ثلاث غرف نوم في "باي غروف ريزيدنسز " على خلفية أفق دبي الشهير وحدائق خضراء على المنصة، وتتميز بتصميمات داخلية أنيقة وشرفات خاصة مذهلة. وتم تصميم مساحات المعيشة الواسعة بأسلوب عصري يتسم بالألوان الناعمة التي تبعث على الهدوء ولمسات خشبية دافئة، بينما تسمح النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف بدخول ضوء النهار الطبيعي بصورة كبيرة. وتسهم التشطيبات الرائعة في تعزيز الجوانب الجمالية العامة لغرف النوم الكبيرة، والتي تتميز معظمها بحمام رئيسي داخلي ومساحة لخزانة الملابس. وفي المطبخ، تمزج الأسطح الرخامية المصممة بدقة والخزائن اللامعة المصنوعة بعناية بين الأناقة والوظائف المخصصة.

تتميز شقق الدوبلكس والبنتهاوس المكونة من أربع غرف نوم في " باي غروف ريزيدنسز" بشرفاتها الواسعة التي توفر إطلالات مذهلة على أفق المدينة والمياه الهادئة، والتي صممت بعناية لتحقيق أقصى استفادة من المساحة والراحة والرقي.

ويتماشى تطوير "جزر دبي" مع خطة دبي الحضرية 2040 التي توفر خارطة طريق شاملة للتنمية الحضرية في المدينة، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستدامة وتمكين النمو الاقتصادي في الوقت نفسه من خلال ضمان النمو العضوي للسكان. وتتألف "جزر دبي" من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية مع العديد من المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية ضمن مسافة لا تتجاوز 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي، وكذلك من المطار والموانئ البحرية الرئيسية. وسيستمتع سكان "باي غروف ريزيدنسز " بسهولة الوصول إلى قلب دبي عبر جسر إنفينيتي الجديد، الذي يربطهم بأهم أحياء ومعالم دبي.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة عبر الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "دبي للعقارات" و"مِراس" و"نخيل" و"ميدان"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع العقارية الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع "1 /جي بي أر" و"لاڤي" و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

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