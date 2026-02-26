دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت بنجاح كبير منافسات النسخة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للبادل، وبالشراكة مع أكاديمية ورلد بادل، بهدف تعزيز الجهود لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الشابة في رياضة البادل، وزيادة انتشار اللعبة بين الناشئين ومنحهم فرصًا حقيقية للتنافس والتدريب على أعلى المستويات.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من المواهب الرياضية الناشئة في رياضة البادل ضمن منافسات شبابية قوية، وخاض خلالها كل لاعب سلسلة من المباريات التي تضمنت ثلاثة لقاءات على الأقل في دور المجموعات، إضافة إلى مباراتين للتأهل أو تحديد المراكز، مما ضمن لجميع المشاركين تجربة تنافسية مكتملة وعادلة.

الفائزون بالبطولة

امتدت البطولة، على مدار يومين، وشارك فيها لاعبي الأكاديميات من فئات عمرية شملت تحت 12، و14، و16، و18 عاماً للبنين، وفاز الثنائي ماتياس إسكيفيل وفاينيوس غريغاس بلقب فئة تحت 12 سنة، كما فاز الثنائي آدم محمود وياسر كناني في فئة تحت 14 سنة، فيما فاز يوسف الهاشمي وعبدالعزيز الزرعوني في فئة تحت 16 سنة وتوج الفائزين كل من أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد نور معمار المنسق الفني باتحاد الإمارات للبادل.

وأكد أحمد سالم المهري، أن المجلس يضع ملف اكتشاف وتطوير المواهب في مقدمة أولوياته وضمن ركائز خطته الرياضي 2033. وقال إن المجلس يعمل على بناء منظومة متكاملة لاستقطاب ورعاية اللاعبين الواعدين في مختلف الألعاب. وأضاف أن تنظيم بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل يعكس التزام المجلس بتوفير بيئة تنافسية حقيقية تمنح الناشئين فرصة لإثبات قدراتهم وصقل مهاراتهم.

وأوضح أن هذه البطولة تتكامل مع برنامج استراتيجي شامل يستهدف تأسيس قاعدة واسعة من المواهب في دبي. كما تنضم إلى سلسلة بطولات دبي المفتوحة في كرة القدم والسلة واليد والتنس والجمباز والريشة الطائرة. وأعرب عن سعادته بالنتائج التي حققتها النسخة الثانية. مؤكداً أن المجلس سيواصل توسيع المبادرات التي تعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير المواهب الرياضية.

أداء متميز

المشاركة الواسعة في البطولة ومستوى الأداء الفني المميز للاعبين يوضح مدى النمو المتسارع لرياضة البادل بين فئة الشباب، ويعكس التقدم المستمر لرياضة البادل بين الأكاديميات، ويسلط الضوء على المواهب الصاعدة والروح التنافسية والمجتمع الرياضي المتنامي حول هذه الرياضة.

وتواصل بطولة المفتوحة لأكاديميات البادل دورها كمنصة مهمة نحو تأسيس سلسة مستدامة من بطولات الناشئين في دبي، وتمنح اللاعبين الناشئين فرصة اكتساب الخبرة التنافسية وتطوير مهاراتهم ضمن بيئة احترافية منظمة وفق أعلى المعايير الدولية، كما تعكس التزام مجلس دبي الرياضي لترسيخ مكانة دبي في أن تكون مركزًا إقليميًا لتطوير رياضة البادل عبر برامج موجهة للشباب.

