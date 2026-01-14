دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة فلاي دبي، الناقلة الجوية الوطنية التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعاونهما بهدف تحسين وتسهيل تجربة المسافرين عند إجراء عمليات الدفع في مطار دبي الدولي.

وفي إطار هذه العلاقة التجارية، قامت "نتوورك إنترناشونال" بدمج حلها التقني المتطور للدفع الفوري "Push to Pay" في نقاط البيع التابعة لشركة فلاي دبي في المطار. ويتيح هذا الحل إجراء عمليات دفع سريعة وآمنة وسلسة، بما يُغني عن إدخال البيانات يدوياً، فضلاً عن دعم جميع أنظمة البطاقات الدولية الرئيسية، بما في ذلك "فيزا" و"ماستركارد" و"أمريكان إكسبريس" و"داينرز"، بالإضافة إلى توسيع نطاق قبوله ليشمل منظومة بطاقات الدفع المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة "جيوَن". وسيحظى المسافرون بخيارات ومرونة أكبر في طرق الدفع، بما يتيح لهم إتمام معاملاتهم بسهولة وثقة.

وبهذه المناسبة، قال جمال النساي، المدير العام لخدمات التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يعكس تعاوننا مع فلاي دبي التزامنا المشترك بالابتكار والارتقاء بتجربة العملاء في جميع نقاط الاتصال. ولا شك أنه بدمج حلولنا للدفع الفوري ’Push to Pay‘ في نقاط البيع، فإننا نساهم في توفير رحلة أكثر سلاسة وكفاءة للمسافرين".

من جانبه، قال فرانسوا أوبرهولزر، المدير المالي لشركة "فلاي دبي": "يعد الاستثمار في اعتماد أحدث الحلول الرقمية التزاماً راسخاً لدى فلاي دبي، لذا يسعدنا التعاون مع شركة ’نتورك إنترناشونال‘ في هذا المجال. ومع استمرار نمو عملياتنا، فإن توفير حلول دفع سلسة لعملائنا سيضمن لنا مواصلة تعزيز كفاءتنا التشغيلية مع تقديم تجربة مريحة ومميزة في السفر براً وجواً".

وفي إطار هذا التعاون، ستواصل فلاي دبي الاستفادة من مجموعة حلول الدفع المبتكرة والمتنامية التي تقدمها "نتوورك إنترناشونال"، بما يضمن الموثوقية وتحسين تجربة المسافرين باستمرار.

يذكر أن فلاي دبي قامت ببناء شبكة متنامية تضم أكثر من 135 وجهة في 58 دولة في أفريقيا، وآسيا الوسطى، والقوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا. وتقدم الناقلة خدماتها من خلال أسطول حديث وفعال يتكون من 97 طائرة من طراز "بوينج 737".

ويسهم هذا التعاون في تعزيز دور "نتوورك إنترناشونال" كشريك موثوق به في مجال المدفوعات لقطاع الطيران والسفر، ما يدعم رؤية الإمارات الشاملة الرامية لتوفير تجارب رقمية سلسة عبر القطاعات الرئيسية.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد "نتورك إنترناشيونال" شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. يتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتقدم الشركة خدماتها لمنظومة متنوعة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والتجار والحكومات ومؤسسات القطاع العام في أكثر من 50 دولة، بما يسهم في تمكين الشركاء من خلال تقنيات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة وخبرة واسعة في أنظمة الدفع والبنية التحتية. ويعمل فريق الشركة الميداني، الذي يضم أكثر من 3000 فرد، عن كثب مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير ومواكبة لمتطلبات المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن فلاي دبي

يخدمها أسطول من 97 طائرة. ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وصبغت فلاي دبي رحلة انطلاقتها بعدد من الإنجازات:

• شبكة موسعة:شبكة وجهات تضم أكثر من 135 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

• فتح الأسواق غير المخدومة: افتتاح أكثر من 100 وجهة جديدة لم يكن لها سابقًا رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

• كفاءة الاسطول: تشغل أسطولًا موحدا من 97 طائرة بوينغ 737 ويتضمن: 26 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و68 بوينغ 737 ماكس 8 و 03 بوينغ 737 ماكس 9.

• تعزيز التواصل: نقلت أكثر من 120 مليون مسافر منذ انطلاقتها في العام 2009.

