أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: نظّمت بورصة أرمينيا منتدى استثماريًا رفيع المستوى بعنوان «استكشاف الفرص الاستثمارية في أرمينيا»، استضافته منصة تبادل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أول منصة في منطقة الشرق الأوسط تعمل وفق نموذج الوصول المشترك للأسواق. ويشكّل المنتدى محطة مهمة في جهود دمج سوق رأس المال الأرميني ضمن المنظومتين الإقليمية والدولية، مستفيدًا من دور تبادل في ربط الأسواق وتسهيل الاستثمار العابر للحدود، وتحويل التكامل الفني إلى فرص استثمارية فعلية.

وسلّط الحدث الضوء على آلية الربط بين السوقين عبر منصة تبادل، بما يتيح تداولًا سلسًا لمجموعة متنوعة من الأدوات المالية، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، ويعزز وصول المستثمرين في كل من البلدين إلى الفرص المتاحة في أسواق كل منهما.

وشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين في القطاع المالي الأرميني، حيث قدّم نائب محافظ البنك المركزي لجمهورية أرمينيا عرضًا شاملًا حول أداء الاقتصاد الأرميني، متناولًا عمق السوق ومحركات النمو، فيما ألقى نائب وزير المالية في جمهورية أرمينيا الكلمة الرئيسية، مؤكدًا التزام الحكومة بتطوير أسواق رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي.

كما شاركت شركات وساطة من أرمينيا، إلى جانب حضور ممثلين من مجتمع المال والأعمال في دولة الإمارات، حيث نوقشت فرص تعزيز الربط بين شركات الوساطة، وتطوير السيولة، ودعم تدفقات رأس المال عبر الحدود. ويأتي تنظيم المنتدى في أعقاب انضمام بورصة أرمينيا رسميًا إلى منصة تبادل العام الماضي وضمن إطار التنسيق بين البورصة وسوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منصة تبادل.

وقال هايك ييغانيان، الرئيس التنفيذي لبورصة أرمينيا: "إن شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة تبادل تتجاوز كونها رابطًا تقنيًا؛ فهي جسر استراتيجي يربط بين الأسواق والمناطق والمستثمرين. ونسعى، بالتعاون مع المشاركين في السوق، إلى الاستفادة من هذا الربط لبناء منظومة استثمارية مستقرة وقادرة على المنافسة. ومن خلال تبسيط التحديات التنظيمية والتشغيلية المعقّدة، نعمل على خلق محرّك نمو طويل الأمد، بدعم راسخ من الحكومة الأرمينية، لترسيخ مكانة أرمينيا كوجهة موثوقة ومنفتحة ومتصلة عالميًا لرأس المال الدولي."

من جانبه، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تمثل منصة تبادل امتدادًا لالتزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعزيز تكامل أسواق رأس المال وتوسيع نطاق الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية. ومن خلال تبادل، نعمل على تعزيز تدفق الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تسهيل الاستثمار العابر للحدود وتمكين المستثمرين من الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعود بالنفع على المُصدرين والمستثمرين على حد سواء".

واختُتم المنتدى بجلسات نقاشية هدفت إلى دعم شراكات طويلة الأمد بين المؤسسات المالية الأرمينية والمستثمرين المؤسسيين في دولة الإمارات، بما يعزز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة تبادل في ربط الأسواق ودعم تدفقات رأس المال الإقليمية والدولية.

