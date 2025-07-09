دبي، الإمارات: في صفقة تعكس تصاعد دور التكنولوجيا العقاريّة في المنطقة، أعلنت شركة "ناوي"، أكبر منصّة تكنولوجيا عقاريّة (PropTech) في إفريقيا والمدعومة من مجموعة e& و شروق، عن استحواذها على الحصّة الأكبر في شركة "سمارت كراود"، أوّل منصّة مرخّصة للاستثمار الجزئي في العقارات بدولة الإمارات.

وتُعزّز هذه الخطوة طموح "ناوي" في أن تصبح الاسم الرائد في مجال التكنولوجيا العقاريّة (PropTech) عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في وقتٍ تسارع فيه الشركة توسّعها الإقليمي بدعم من واحدة من أكبر جولات التمويل في القطاع. فقد جاءت عمليّة الاستحواذ عقب جولة تمويل من الفئة A بلغت قيمتها 52 مليون دولار أميركي، بمشاركة نخبة من الجهات الاستثماريّة الرائدة عالميًا، بما في ذلك

"إي آند كابيتال" - الذراع الاستثماري لمجموعة e& - (e& Capital) و"بارتيك كابيتال" (Partech) و"مارش كابيتال للاستثمارات" [March Capital Investments (MCI)] و"إنديفر كاتاليست" أو صندوق إنديفر كاتاليست التمويلي (Endeavor Catalyst) وشركة دي بي آي للاستثمار الدولي [Development Partners International (DPI)] وصندوق إنكلود للاستثمار التكنولوجي (Nclude Fund) و"شروق" (Shorooq) و"فينتشر سوق" (VentureSouq) و"أوتلايرز (Outliers) و فيرود كيبل للاستثمار المغامر في إفريقيا [Verod-Kepple Africa Ventures (VKAV)] وشركة إتش أو إف كابيتال (HOF Capital) و" بلاج أند بلاي " (Plug and Play).

ويمثّل هذا التمويل جزءاً من إجمالي استثمارات تتجاوز75 مليون دولار أميركي، تم تخصيصها لتسريع نمو "ناوي" عبر قطاعات متعدّدة ضمن المنظومة العقاريّة الرقميّة، تشمل الإعلانات العقاريّة الذكيّة، تمويل الرهن العقاري، خدمات الوساطة العقاريّة، ونماذج التملّك الجزئي.

وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت شركة "ناوي" التي تتّخذ من القاهرة مقرّاً لها على شركة "روى" (ROA) الناشئة والمتخصّصة في إدارة الأصول وتجهيز المنازل، لتُعيد إطلاقها تحت اسم "ناوي أنلوكد" (Nawy Unlocked)، لتشكّل بذلك ركناً أساسيّاً في تطبيقها العقاري الشامل المرتقب.

ومع انضمام "سمارت كراود"، التي تتّخذ من دبي مقراً لها، إلى منظومة "ناوي"، تُرسّخ الشركة حضوراً قويّاً واستراتيجيّاً في سوق دول مجلس التعاون الخليجي. وتأسّست "سمارت كراود" في عام 2018، وكانت السبّاقة في تقديم مفهوم الاستثمار العقاري الجزئي في دبي، ما أتاح للمستخدمين فرصة التملّك المشترك في عقارات متميّزة مدرّة للدخل، ابتداءً من 150 دولاراً فقط. وحتّى اليوم، نجحت المنصّة في تسهيل صفقات عقاريّة تجاوزت قيمتها 110 ملايين دولار، مع توزيع أكثر من 40 مليون دولار كعوائد من الإيجارات والأرباح الرأسماليّة للمستثمرين.

تخدم المنصّة حاليّاً مستثمرين من أكثر من 130 دولة حول العالم، وقد نجحت حتى يونيو 2025 في إتمام الخروج من أكثر من 50 صفقة عقاريّة بنجاح، ما يعزّز مكانتها كوجهة موثوقة تحقّق عوائد رائدة ومتّسقة في السوق العقاري. ويُعتبر "فليب" (Flip) أحد أبرز منتجات "سمارت كراود"، حيث يعمل على شراء الأصول العقاريّة منخفضة القيمة، وتجديدها باحترافيّة، ثم إعادة بيعها خلال فترة لا تتجاوز 15 شهراً، محقّقاً عائداً استثماريّاً متوسطه 30% حتّى يونيو 2025.

ومن المتوقّع أن يبلغ حجم قطاع الاستثمار العقاري في دولة الإمارات نحو 33 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، مدفوعاً بتسارع تبنّي نماذج الترميز العقاري، والتملّك الجزئي، وزيادة مشاركة المستثمرين العابرين للحدود. ويُمثل هذا التحوّل نقطة انطلاق محوريّة لخطط "ناوي" التوسعيّة في المنطقة، في وقت تتسارع فيه وتيرة الابتكار داخل السوق العقاري الخليجي.

وعلّق ريز أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "سمارت كراود" بالقول: "هذه الصفقة تمثل نقطة تحوّل حقيقيّة في مسيرة ’سمارت كراود‘. من خلال الانضمام إلى منظومة ’ناوي‘، ننتقل من مرحلة شركة ناشئة إلى شركة قابلة للتوسّع، عبر شراكة قائمة على رؤية مشتركة وثقافة عمل متكاملة -ما يُمهّد الطريق لأن نصبح المنصّة العقاريّة الاستثماريّة الأولى في المنطقة."

ومن جهته، صرّح مصطفى البلتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة "ناوي" قائلاً: " تقدم منصة SmartCrowd محركًا استثماريًا موثوقًا، يجمع بين الشفافية، الأداء العالي، والالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية. هذه المبادئ تنسجم تمامًا مع رؤية ناوي، التي تضع التكنولوجيا في قلب سوق العقارات. معًا، نُطلق مرحلة جديدة من الاستثمار العقاري في المنطقة، استثمار قائم على البيانات، سهل الوصول و مُصمم ليتماشى مع أسلوب المستثمرين الذين يفضلون الوصول الذكي والقرارات المبنية على التحليل."

كما تضم المنظومة المتنامية لشركة "ناوي" عدداً من الحلول المتكاملة التي تُلبّي مختلف جوانب الاستثمار العقاري، من بينها:

"ناوي ناو" (Nawy Now) لتمويل المنازل،

"ناوي شيرز" (Nawy Shares) كمنصّة للتملّك الجزئي،

"ناوي أنلوكد"( Nawy Unlocked) لخدمات تطوير الأصول وتجهيزها،

و"ناوي بارتنرز" (Nawy Partners) لشبكة الوساطة العقاريّة بين الشركات (B2B).

ومع انضمام "سمارت كراود" إلى هذه المنظومة، تقدّم المجموعة منصّة عقاريّة رقميّة متكاملة، تتيح للمستخدمين شراء العقارات وإدارتها وتحقيق العوائد منها، في أهم الأسواق العقاريّة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تجاوز عدد مستخدمي "ناوي" مليون مستخدم شهريّاً، فيما بلغ إجمالي حجم العمليات عبر منصتها أكثر من 3 مليارات دولار أميركي، ممّا يعزّز مكانتها كمحرّك تحوّل فعلي في مشهد التكنولوجيا العقاريّة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

حول شركة ناوي

تُعتبر "ناوي" أكبر شركة تكنولوجيا عقاريّة (PropTech) في إفريقيا، وتلعب دوراً محوريّاً في إعادة تشكيل القطاع العقاري على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال حلول تكنولوجيّة متقدّمة. تعتمد "ناوي" على تقنيات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات وساطة داخليّة احترافيّة، وحلول تمويل مبتكرة، ما يسهّل عمليات البيع والشراء العقاري لكل من الأفراد، والوسطاء، والمطورين. وتضم محفظة "ناوي" المتنامية مجموعة من المنتجات المتخصّصة، مثل ناوي شيرز"”Nawy Shares ( للتملّك الجزئي) و"ناوي ناو"Nawy Now (لتمويل المنازل) و"ناوي بارتنرز" Nawy Partners(للشبكات العقاريّة بين الشركات) و"ناوي أنلوكد" Nawy Unlocked(لتحسين الأصول العقاريّة). كما ترتكز رؤية "ناوي" على أن تكون جزءاً أساسيّاً من كل صفقة عقاريّة، عبر دعم التحوّل الرقمي، وتعزيز الشفافيّة، ورفع كفاءة السوق، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى تصفّح الموقع الإلكتروني nawy.comأو متابعة حسابات ناوي (Nawy) عبر Instagram و Linkedin

حول "سمارت كراود"

"سمارت كراود" هي أوّل منصّة خاضعة لإشراف تنظيمي، متخصّصة بالاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مرخّصة من "سلطة دبي للخدمات المالية" ومسجَّلة في "مركز دبي المالي العالمي". كمنصة رائدة في مجال التملّك الجزئي للعقارات في دبي، تتيح "سمارت كراود" للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم فرصة الاستثمار في عقارات مميزة، ضمن إطار استثماري آمن وشفاف وخاضع للإشراف التنظيمي.

سواء عبر تحقيق دخل طويل الأمد من الإيجارات أو من خلال استراتيجيات التجديد وإعادة البيع قصيرة الأجل، توفّر "سمارت كراود" الفرصة للمستثمرين الأفراد ليبنوا ثرواتهم في سوق العقارات الإماراتيّة بكلّ ثقة ووضوح.

لمزيد من المعلومات، يُرجى تصفّح الموقع الإلكترون smartcrowd.ae أو متابعة حسابات "سمارت كراود" (SmartCrowd) عبر Instagram و LinkedIn.

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