الدوحة، قطر : عقدت اليوم شركة ناقلات اجتماع الجمعية العامة العادية، برئاسة المهندس/ عبد العزيز جاسم المفتاح، رئيس مجلس الإدارة. شهد اجتماع الجمعية العامة العادية مناقشة النتائج المالية حيث حققت المجموعة صافي ربح موحد قياسي بلغ 1.69 مليار ريال قطري في عام 2025، وهو ما يعكس نموا بنسبة 3.1% مقارنة بعام 2024.

كما تم عرض لمحة شاملة عن الأنشطة الرئيسية لعام 2025، وهو العام الذي تجلَّت ملامحه في الكفاءة التشغيلية العالية، والتقدم الملموس المحرز في برنامج التوسعة الطموح لأسطول الشركة. ويأتي هذا الأداء تجسيدًا لنهج الشركة المنضبط في نموذجها التشغيلي، مرتكزًا على الكفاءة التشغيلية في عمليات الأسطول، والحوكمة المالية، فضلاً عن الالتزام الراسخ باستدامة القيمة المضافة على المدى الطويل.

وقد صادقت الجمعية العامة على:

البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

كما تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7.2 دراهم قطرية لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2025. وذلك إضافة إلى الأرباح النقدية المرحلية نصف السنوية التي تم توزيعها مسبقا بقيمة 7.2 دراهم قطرية لكل سهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبذلك يكون إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2025 قد بلغ 14.4 درهماً قطرياً لكل سهم. وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع.

كما شهد الاجتماع المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الأخرى.

وتعليقًا على أداء الشركة، صرَّح المهندس/ عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة "ناقلات"، قائلاً: "إن النتائج التي تم تحقيقها خلال عام 2025 تجسّد متانة النموذج التشغيلي وتفاني الكوادر البشرية. لقد واصلنا المضي قدمًا في تكريس معايير السلامة والموثوقية في كافة عملياتنا، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية العالية للأسطول. إن هذه النتائج لا تقتصر على تعزيز مكانة ناقلات بوصفها شريكًا رائدا في قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال عالميًا فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا وشركائنا الإستراتيجيين على حد سواء".

ظلَّ الأداء التشغيلي لشركة ناقلات المحرك الجوهري للأداء المالي خلال عام 2025، حيث حقَّقت الشركة معدل موثوقية تشغيلية بلغت نسبته 99.6%، وهو ما يعدُّ ضمن أعلى المعدلات عالميًا. كما أحرزت الشركة إنجازًا نوعيًا بعدم تسجيل أية إصابات عمل مهدرة للوقت (LTI) لعمليات الإسطول.

كما تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركة في المراحل المختلفة لتبناء جيلٍ جديد من ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن الرائدة في كل من كوريا الجنوبية والصين، حيث من المقرر استلام أولى السفن من عدد 40 ناقلة قبل نهاية العام الجاري. ويعكس هذا البرنامج التركيز الإستراتيجي لشركة "ناقلات" على تحديث أسطولها، وتعزيز قدراتها التشغيلية لدعم تطوير شبكة نقل عالمية للغاز الطبيعي المسال تتسم بالموثوقية والأمان والمسؤولية البيئية، بما يتماشى مع معايير ومتطلبات الاستدامة العالمية.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن خالص امتنانه وعظيم تقديره لسعادة المهندس/ سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، لدعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة. كما أعرب المجلس عن فائق شكره للسادة المساهمين، والإدارة التنفيذية، وكافة موظفي الشركة، وبورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وجميع شركاء ناقلات الإستراتيجيين، تقديراً لجهودهم الدؤوبة في دعم مسيرة نجاح الشركة.

نبذة عن "ناقلات"

تُعد شركة "ناقلات" شركة مساهمة عامة قطرية، تم إدراجها في بورصة قطر عام 2005. وبوصفها شركة رائدة في قطاع النقل والشحن البحري، تشكِّل "ناقلات" حلقة وصل حيوية وجوهرية في سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر. وتمتلك الشركة أسطولاً يعد من بين الأضخم عالميًا، حيث يضم 69 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى امتلاك وإدارة وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU)، وناقلتين لغاز البترول المسال (LPG). كما تتولى "ناقلات" تشغيل مرافق إصلاح السفن، والتصنيع الصناعي والبحري في حوض السفن "إرحمه بن جابر الجلاهمة" في مدينة رأس لفان الصناعية، وذلك من خلال شركتها التابعة "أحواض قطر للحلول التقنية"، ومشروعها الإستراتيجي المشترك "الشركة القطرية لتصنيع الهياكل البحرية". وتقدم "ناقلات" منظومة متكاملة من خدمات الدعم البحري ضمن المياه الإقليمية لدولة قطر.

