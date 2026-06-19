الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة «ناراتيف شيبرز» لاستشارات التواصل والتسويق عن شراكة استراتيجية مع أكاديمية العلاقات العامة (PR Academy) ، أكبر مزود للتدريب المتخصص في العلاقات العامة بالمملكة المتحدة، لتطوير وتقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تستهدف فرق التسويق والتواصل في دول الخليج.

وتغطي البرامج التدريبية مجموعة من المجالات تشمل التواصل الداخلي، وإدارة الأزمات، والتواصل الاستراتيجي، وإدارة التغيير، والتفاعل الرقمي، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، من خلال ورش عمل حضورية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتُصمم بما يواكب احتياجات المؤسسات في المنطقة وتطلعاتها المستقبلية.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه دول الخليج تحولاً اقتصادياً وتنموياً متسارعاً تقوده رؤى وطنية طموحة، من بينها رؤية السعودية 2030 ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ما يعزز الحاجة إلى كوادر متخصصة تمتلك المهارات والأدوات اللازمة لإدارة التواصل المؤسسي بفاعلية، والإسهام في إبراز قصص النجاح ودعم مستهدفات التنمية على المستويين المحلي والعالمي.

وقال أليكس معلوف، المؤسس والشريك الإداري في «ناراتيف شيبرز»: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم برامج تدريبية تجمع بين الخبرات العالمية وخصوصية السياق المحلي، بما يمكّن المتخصصين في التسويق والتواصل من تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على سرد قصص مؤسساتهم ومجتمعاتهم بصورة أكثر تأثيراً. ونعمل على الإسهام في بناء قدرات مهنية تواكب التحولات المتسارعة في المنطقة وتدعم تطلعاتها التنموية على المدى الطويل"

وتُعد «أكاديمية العلاقات العامة» من أبرز الجهات المتخصصة في التدريب المهني بمجال العلاقات العامة والتواصل على مستوى المملكة المتحدة، حيث قدمت منذ تأسيسها عام 2007 برامج تدريبية لآلاف الممارسين والمتخصصين حول العالم.

من جانبها، قالت آن بيلكنغتون، مديرة «أكاديمية العلاقات العامة»: "تمتلك منطقة الخليج اليوم قصصاً وتجارب استثنائية تستحق أن تُروى للعالم، ويؤدي المتخصصون في التواصل والعلاقات العامة دوراً محورياً في إيصال هذه القصص وإبراز أثرها. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تمكينهم من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة للقيام بهذا الدور بفاعلية أكبر، عبر برامج تدريبية تجمع بين الخبرة الدولية والفهم العميق لخصوصية المنطقة وتطلعاتها."

ولمزيد من المعلومات حول البرامج التدريبية وورش العمل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة ناراتيف شيبرز.

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