أربعة استوديوهات متعددة التخصصات، إلى جانب مركز تدريب رسمي لمنافسات "هايروكس"، ومرافق صحية فاخرة للاستشفاء والتعافي

أول موقع لـفيتكود يضم استوديو حرارياً وتجربة متكاملة لاستوديو ريفورمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فيتكود، العلامة الرائدة في مجال الصحة واللياقة البدنية التابعة لمجموعة فورماتيف، أكبر مشغل لياقة بدنية في الإمارات، رسمياً عن افتتاح ثالث أنديته الصحية المميزة في "كيو إيست"، الوجهة الفاخرة الجديدة في منطقة القوز بدبي. ويمتد الفرع الجديد على مساحة 24,000 قدم مربع موزعة على طابقين، ليشكل إضافة نوعية لمواقع العلامة التجارية الناجحة في تلال الغاف وند الشبا.

ويقع فيتكود ضمن مجمع "كيو إيست" على شارع الخيل الأول، ويضم مجموعة متكاملة من مرافق متطورة للتدريب والتعافي. ويضم النادي أحدث أجهزة القوة والكارديو من علامات عالمية رائدة تشمل تكنوجيم، بريكور، أرسنال سترينث، إلى جانب مناطق لرفع الأثقال من إليكو. كما يوفر النادي خدمات تدريب شخصي مصممة بما يتناسب مع أهداف واحتياجات كل عضو.

يضم فيتكود كيو إيست أربعة استوديوهات متخصصة، من بينها ثلاثة استوديوهات بإدارة بلاتفورم ستوديوز، العلامة التابعة لمجموعة فورماتيف والحائزة على جوائز عدّة في مجال اللياقة، إلى جانب استوديو رابع خاص بفيتكود.

وتضم هذه الاستوديوهات استوديو مايندبودي الحراري بحصص الباري والبَلس وإغنايت، وهي حصة مميزة تدشّن أول تجربة استوديو حراري في فيتكود. ويأتي استوديو ريفورمر المختلط المجهّز بأجهزة "بالانسد بودي" ليقدّم تمارين البيلاتس ريفورمر لأول مرة في فيتكود، إلى جانب استوديو رايد المخصص لتمارين الدراجات الثابتة. أما استوديو إنرجي، فهو مفهوم متعدد الأنماط خاص بفيتكود، صُمّم لتمارين القوة واللياقة الوظيفية، ويضم حصصاً مثل تي آر إكس، وغلوت سكلبت، وباور سيركت، وموشن آند موبيليتي، وباور سترينث.

ويضم النادي كذلك مركز تدريب مخصصاً لـ"هايروكس"، مواكباً صيغة سباقات اللياقة العالمية سريعة الانتشار، ويقدم باقة من جلسات وحصص هايروكس المصممة لتعزيز الأداء والتحمّل.

وتشمل مرافق التعافي والاستشفاء الفاخرة في فيتكود كيو إيست ساونا بالأشعة تحت الحمراء بجدران ملحية، ومغاطس الماء البارد، ودُشّات تجريبية، وغرفة بخار، تكمّلها أدوات استشفاء متقدمة للتدليك من "هايبرايس" وأحذية الضغط من "نورماتك". وتشكّل هذه المساحات والتقنيات منظومة فاخرة من حلول ما بعد التمرين، مصممة لتعزيز الاستشفاء والاسترخاء وتنشيط الدورة الدموية واستعادة التوازن.

وإثراءً لتجربة نمط الحياة، يقدّم فيتكود كيو إيست أيضاً مقهى "إفزين فريش" المتميز، الذي يوفر للأعضاء تشكيلة مختارة بعناية من الأطعمة والمشروبات الطازجة الصحية، ضمن بيئة صحية متكاملة.

وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد بروسر، الرئيس التنفيذي لفورماتيف: "يجسّد فيتكود كيو إيست كل ما نؤمن به في نادي اللياقة الفاخر: مساحة أنيقة تضع الأداء أولاً، وتواكب أسلوب التدريب الذي يتطلّع إليه الناس اليوم. أردنا أن نقدّم في القوز تجربة متعددة الأنماط استثنائية، وهذا ما حقّقناه. وقد حققت حصص بلاتفورم ستوديوز ضمن فيتكود حضوراً واسعاً على مستوى الدولة، فيما يشهد مفهوم هايروكس طلباً متزايداً، ويأتي استوديو إنرجي ليكمّل المنظومة ببرامج تدريبية تلبّي مختلف الاحتياجات".

وتُعد "كيو إيست" وجهة عصرية راقية تقع على شارع الخيل الأول في منطقة القوز بدبي، وتحتضن مجموعة متنوعة من المساحات التجارية الراقية ومتاجر التجزئة وخيارات الترفيه والفنون، إضافة إلى مواقف سيارات واسعة تحت الأرض وسهولة الوصول إلى شارع أم سقيم.

كما يندرج فيتكود ضمن منظومة فورماتيف، أكبر وأحدث منظومة للياقة البدنية في دولة الإمارات، والتي أطلقتها أرادَ في نوفمبر 2025. وتضم المنظومة أكثر من 40,000 عضو وأكثر من 20 نادياً، وتشمل علامات فيتكود، وويلفِت، وفِت أن جلام، وذا بلاتفورم ستوديوز ضمن منصة موحّدة تهدف إلى تقديم تجارب لياقة متكاملة.

للمزيد من المعلومات حول الاشتراكات الحصرية، يرجى زيارة www.fitcodeclub.com ومتابعة @fitcodehc على

إنستجرام.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

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