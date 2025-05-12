دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق برج "أتيليس" السكني الجديد في حي دبي للتصميم. يتكون البرج من 45 طابقاً ويمثل إضافة جديدة نابضة بالحياة إلى أفق دبي في المنطقة الإبداعية بالمدينة. صمم البرج الشركة المعمارية والهندسية العالمية "سوم" SOM، المسؤولة عن تصميم مجموعة من أكثر المباني ابتكاراً في العالم، بما في ذلك برج خليفة. ويمزج المسكن الفاخر المطل على الواجهة البحرية بشكل مثالي بين التصميمات الداخلية الراقية والمساحات الخضراء الوارفة.

يعد برج "أتيليس" أول مبنى في حي دبي للتصميم يقع على ضفة الخور، ويوفر إطلالات خلابة. ويضم تشكيلة فريدة من الوحدات السكنية تبلغ 280 وحدة من خلال مجموعة من الشقق العصرية بغرفة، وغرفتي، وثلاث، وأربع غرف نوم. يتميز البرج المستوحى من جمال زهرة الصحراء الإماراتية، بواجهة مميزة تحددها شرفات منحنية تشبه بتلات الزهور. ولا تقتصر هذه الشرفات المتداخلة بعناية على إضفاء لمسة بصرية أخاذة فحسب، بل توفر أيضاً ظلاً، مما يعزز الأداء البيئي للمبنى مع إطلالات بانورامية للواجهة البحرية وأفق دبي الساحر

ويضم برج "أتيليس" في حي دبي للتصميم أيضاً ثلاث "فلل سكاي" دوبلكس حصرية، تضم كل منها شرفة خاصة توفر إطلالات بانورامية على المدينة والواجهة البحرية، بالإضافة إلى شقتين بنتهاوس مزودتين بمساحات معيشة مزدوجة الارتفاع وسُلم أنيق. ويسهم هذا المزيج الفريد من المساحة والتصميم والإطلالات الخلابة في ترسيخ مكانة برج "أتيليس" واحداً من أكثر الوجهات رقياً وجاذبية في دبي. علاوة على ذلك، يتمتع هذا المشروع المرموق أيضاً بموقع مثالي في حي دبي للتصميم، حيث يوفر إطلالة بانورامية شاملة على الواجهة البحرية التي تم تطويرها حديثاً وخور دبي إلى الشمال. ويطل من الشرق على محمية رأس الخور للحياة البرية الهادئة، في حين تقع منطقة وسط مدينة دبي النابضة بالحياة إلى الغرب منه.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "سعداء بالكشف عن تحفة معمارية مثل برج ’أتيليس‘ في حي دبي للتصميم. لا شك أن هذا البرج المميز سيرسي دعائم حقبة إبداعية جديدة، وسيغدو معياراً جديداً للحياة الراقية، مما يعزز المشهد الحضري الديناميكي لدبي. يجسد تصميم البرج الابتكار والإبداع اللذين يميزان مدينتنا، ونفخر بتأكيد التزامنا مجدداً بدعم أجندة دبي الاقتصادية ’D33‘ وخطة دبي الحضرية 2040 من خلال هذا المشروع الاستثنائي".

يوفر برج "أتيليس" في حي دبي للتصميم تجربة غامرة من الهدوء والصحة والاستجمام، تعززها أجواء تشبه المنتجعات السياحية. يضم المشروع ثلاثة طوابق للمرافق من خلال مساحات عمل مشتركة، وقاعة ترفيه، ومنطقة تعليمية للأطفال، وقاعة متعددة الأغراض تمتد إلى الحدائق الخارجية في الطابق الأرضي. ويضم طابق كامل سبا ومرافق الرفاهية الصحية، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية حديثة بالإضافة إلى حمام سباحة لا متناهٍ مع صالات استراحة ومنطقة للقراءة مما يزيل معه الخطوط الفاصلة بين المعيشة الداخلية والخارجية.

يشكل برج "أتيليس" جزءاً من التوسعة المقبلة لحي دبي للتصميم، والتي ستلعب دوراً حيوياً في تلبية طلب العملاء العالميين في قطاعات التصميم والأزياء والإبداع. سيضيف هذا المشروع، الذي يشمل تطوير ستة مبانٍ مكتبية من الدرجة الأولى، أكثر من 500,000 قدم مربعة من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى حي دبي للتصميم، مما يعزز جاذبيته كوجهة مفضلة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.

يمثل مشروع التوسعة استثماراً بقيمة 825 مليون درهم، وسيضم مساحات مكتبية مبنية وفقاً لمعايير اعتماد الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED، ويوفر إطلالات خلابة على أفق دبي، بما في ذلك برج خليفة الشهير. ومن المقرر اكتمال المشروع بحلول النصف الأول من عام 2028. كما سيضم المشروع مرافق رياضية، ومساحات مجتمعية، ومواقف سيارات كثيرة، وخيارات من المطاعم الراقية، وممشىً ممتداً، ليكمّل بذلك المشاريع السكنية المحيطة.

وتشكل مشاريع "مِراس"، بما في ذلك "أتيليس" في حي دبي للتصميم، مزيجاً فريداً من المجمعات التي تركز على الأفراد مع التأكيد على ترسيخ الصحة، والعافية، والاستدامة، ضمن مجمعات رئيسية مصممة بعناية، وتعد ركيزة أساسية لتحقيق خطة دبي الحضرية 2040. وتلتزم هذه الوجهة الجديدة بالفخامة والحصرية والخصوصية، لتكون جزءاً من حي دبي للتصميم، أحد أكثر المراكز الإبداعية العالمية ازدهاراً، والذي يحتضن نخبة من العلامات التجارية والمصممين والاستوديوهات ورواد الأعمال المبدعين في العالم.

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