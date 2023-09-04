الكويت، نجحت شركة مينزيز للطيران، الشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران العالمية، في تجديد اتفاقيتها مع طيران الجزيرة، شركة الطيران الرائدة منخفضة التكلفة في الكويت. ويمثل هذا الإعلان خطوة جديدة في الشراكة الموسعة مع شركة الطيران الكويتية، والتي تشمل خدمات الركاب وخدمات مهبط الطائرات والشحن الجوي في سبع مطارات موزعة على خمسة دول.

هذه الاتفاقية والممتدة لخمسة سنوات ستشهد استمرارية شركة مينزيز للطيران ، بتقديم خدماتها في مطار الكويت الدولي (KWI) بإسم شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، والتي تتمثل في خدمات المناولة الأرضية و خدمات الشحن الجوي، وإدارة أكثر من 1,400 رحلة شهرياً. بالإضافة الى الإشراف على قاعة اللؤلؤة في مبنى الركاب T5 المخصص حصرياً لشركة طيران الجزيرة، والتي توفر للمسافرين مساحات مريحة للاسترخاء أو متابعة أعمالهم لحين موعد إقلاع طائراتهم.

يأتي هذا الإعلان الأخير في إطار استمرارية الشراكة مع طيران الجزيرة، بعد أن اعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن تقديمها لخدمات الركاب وخدمات مهبط الطائرات والشحن الجوي في مطار إسلام أباد الدولي (ISB) في باكستان، حيث نجح فريق مينزيز - RAS في إدارة رحلة طيران الجزيرة الافتتاحية من الكويت.

وفي أوروبا، تمكنت مينزيز للطيران أيضاً من الفوز بعقود جديدة في مطار تيفات الدولي (TIV) في الجبل الأسود ومطار بلغراد نيكولا تيلسا (BEG) في صربيا. ويمثل ذلك خطوة جديدة في توسع الشراكة بين مينزيز وشركة الطيران تضاف إلى عملياتها الحالية في مطار جناح الدولي (KHI) ومطار العلامة إقبال الدولي (LHE) في باكستان، وكذلك مطار الملكة علياء الدولي (AMM) في الأردن.

وقال حسن الحوري، رئيس مجلس ادارة شركةمنزيس للطيران: "إن تجديد اتفاقيتنا مع طيران الجزيرة في الكويت هو بمثابة خطوة إضافية لاستمرارية شراكتنا الاستراتيجية، ودلالة واضحة على كفاءتنا في ادارة وتقديم خدماتنا الأرضية. لقد نجحنا في بناء علاقة متينة مع طيران الجزيرة منذ أن بدأنا تعاوننا المشترك معهم عام 2005، بداية كشركة (نـاس)، والآن باسم مينزيز للطيران. ويسعدنا أن نواصل تقديم خدماتنا الأرضية وخدمات الشحن الجوي وقاعات الانتظار في الكويت وفي مواقع جديدة ضمن شبكة الشركة المتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا."

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نبذة موجزة عن مينزيز

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي لمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في 255 مطاراً في أكثر من 60 بلداً، وتخدم أكثر من 4 ملايين رحلة طيران في السنة، وتقوم بمناولة أكثر من مليوني طن من البضائع. تعمل الشركة بدعم من فريق يزيد عن 40,000 موظف يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب وقاعات الانتظار وخدمات مهبط الطائرات وخدمات الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين وشحن البضائع بالجملة، وأيضاً خدمات الوقود التي تشمل إدارة مجموعة منشآت ومعدات الوقود وتزويد الطائرات بالوقود.

تتميز مينزيز بين مقدمي خدمات الطيران بكونها توفر خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة.

يقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833، أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها.