دبي، الإمارات العربية المتحدة، استضافت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، ورشة عمل مميزة بالتعاون مع أكاديمية بينينفارينا حضرها طلاب السنة الثالثة في قسم التصميم الداخلي بالجامعة الأمريكية في دبي، ضمن مقرر “IDES 392” للتصميم الذكي، برفقة البروفيسورة أناماريا لامبري، رئيسة قسم التصميم الداخلي بالجامعة الأمريكية في دبي، والدكتور بوباك بارفاريش، الأستاذ المساعد في قسم التصميم الداخلي بالجامعة الأمريكية في دبي. تضمّن الحدث كلمة رئيسية ألقاها جيوفاني دي نيدرهاوزن، نائب الرئيس الأول للهندسة المعمارية وتصميم المنتجات في بينينفارينا، وشكّل فرصة فريدة للطلاب لاكتساب رؤية ثاقبة ونادرة حول ريادة التصميم العالمية والتفاعل المباشر مع إحدى أكثر شركات التصميم تأثيراً في العالم، ما ساهم في ربط المواهب المحلية بالمعايير والممارسات الدولية.

تتمتع شركة بينينفارينا بإرث يمتد لأكثر من 95 عام في مشهد التصميم حول العالم، حيث نفّذت ما يقارب عن 2,000 مشروع تصميم متعدد التخصصات في قطاعات السيارات، والهندسة المعمارية، والهندسة البحرية، والنقل، وتصميم المنتجات. منذ إنشائها، ساهمت فلسفة بينينفارينا التصميمية في تشكيل أيقونات عالم السيارات، بما في ذلك عقود من التعاون مع فيراري، وتوسعت عالمياً لتشمل التصميم المعماري وتصميم تجارب المستخدم، من خلال مشاريع في أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط.

خلال ورشة العمل، ألقى جيوفاني دي نيدرهاوزن كلمة رئيسية أكد فيها على تعقيد مشهد التصميم في عالمنا المعاصر، قائلاً: "يُعتبر كل مشروع بحد ذاته حوار بين التكنولوجيا والثقافة والتجربة الإنسانية، فعندما نصمم سيارة أو مبنى أو يختاً، نتساءل كيف سيشعر به الآخرون، وليس فقط كيف سيرونه. كيف سيتحرّكون فيه؟ وكيف سيلهمهم؟ وكيف سيعكس ثقافة وهوية من يسكنونه؟ هذه هي الأسئلة التي تُحدد اتجاهات التصميم في القرن الحادي والعشرين، وهي نفسها الأسئلة التي أحثّ الطلاب على طرحها على أنفسهم يومياً."

بالنسبة لشركة ميريد، تُعدّ رعاية الطلاب بالشراكة مع أكاديمية بينينفارينا جزءً من استثمار استراتيجي أوسع في الجيل القادم من المهندسين المعماريين والمصممين. في عام 2025، رعت ميريد أربعة طلاب لحضور الدورة الصيفية الافتتاحية للأكاديمية في تورينو، إيطاليا، وهو برنامج تعليمي حصري يتيح التفاعل المباشر مع رواد القطاع، واستخدام أحدث الأدوات، والتعرف على منهجيات التصميم العالمية.

قال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: "يُعدّ الاستثمار في الجيل القادم من المهندسين المعماريين والمصممين أمراً محورياً في رؤيتنا للبيئة العمرانية في دبي. ومن خلال رعاية الطلاب للمشاركة المباشرة مع أكاديمية بينينفارينا، نهدف إلى تعريفهم بالتصميم على مستوى استنثائي لا يتوفر للطلبة عادة، حيث يلتقي الإبداع والابتكار والذكاء الثقافي. سيحمل هؤلاء الطلاب معهم دروساً قيّمة من ورشة العمل تنير مسيرتهم المهنية وتساعدهم للمساهمة في تشكيل المباني والأحياء والمساحات الحضرية بطرق ستؤثر على التصاميم الحضرية في دبي لعقود قادمة."

ومن جهتها، أضافت البروفيسورة أناماريا لامبري، رئيسة قسم التصميم الداخلي في الجامعة الأمريكية بدبي والأستاذة المشاركة في مجال التصميم الداخلي، قائلة: "تعكس هذه المبادرة النظرة العالمية لقسم التصميم الداخلي في الجامعة الأمريكية بدبي والتزامه بالتميز الأكاديمي. من التواصل مع نخبة من المهنيين العالميين وخبراء الصناعة، إلى الاطلاع على سياقات التصميم الدولية والتأمل النقدي في الآثار الأوسع للتصميم، كل هذه عناصر محورية تساهم في بناء فهم عميق ومسؤول وفعّال لممارسات التصميم المعاصرة."

يؤكد النمو المتزايد في معدّل خدمات التصميم والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية هذا التعاون، حيث تقدّر الأبحاث أن قيمة سوق التصميم الداخلي في الإمارات وحدها سيصل إلى 35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مع استحواذ دبي على حصة كبيرة من هذا النمو.

يعزز التعاون بين مركز ميريد وأكاديمية بينينفارينا التزام كلا المؤسستين بالتعليم والابتكار وتطوير مهارات قيادية لحمل شعلة التصميم في المستقبل.

فُتح الآن باب التقديم الآن لمدرسة بينينفارينا الصيفية للعمارة 2026، وهو برنامج مكثّف يمتد لأسبوعين في مدينة تورينو، يستكشف مفاهيم الجمال الخالد، والابتكار التكنولوجي، والاستدامة في التصميم المعماري المعاصر

للمزيد من المعلومات للتقديم، يُرجى زيارة موقع أكاديمية بينينفارينا الإلكتروني أو التواصل معنا على البريد الإلكتروني: academy@pininfarina.it

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

