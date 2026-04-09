أعلنت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، عن بدء أعمال حفر الأساسات في مشروع ريفييرا ريزيدنسيز، البرج السكني الفاخر على الواجهة البحرية في جزيرة الريم بأبوظبي. يأتي هذا الإنجاز بعد إتمام 60% من الأعمال التمهيدية، بما في ذلك الجدران الاستنادية لتحمل الضغط الجانبي للتربة، والدعامات، وأعمال الحفر المتصلة، وتحسين التربة في المنطقتين، بالإضافة إلى أعمال الأساسات العميقة. يؤكد هذا التقدم على قوة سوق العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي، وقوة مشاريع الإمارة في مجال تسليم الوحدات السكنية على المخطط.

يقع مشروع ريفييرا ريزيدنسيز في سوق أبوظبي العالمي، ويُعدّ أحد أبرز المشاريع السكنية على الواجهة البحرية في العاصمة، وهو من تصميم هيرتسوغ أند دي ميرون، شركة الهندسة المعمارية العالمية المرموقة الحائزة على جائزة بريتزك. صُمم المشروع على طراز المنتجعات السكنية، وسيضم أكثر من 400 شقة و 11 فيلا فاخرة، تشمل فلل سماوية، وفلل مطلة على المحيط، وشقة بنتهاوس، ويتميز المشروع بحدائق مُنسقة وممشى نابض بالحياة على الواجهة البحرية يضم نخبة من المقاهي والمتاجر والمطاعم الراقية.

في خضم فترة تشهد تغييرات واسعة النطاق في المنطقة ككل، تواصلت أعمال البناء في المشروع دون انقطاع، حيث تمكن فريق العمل في الموقع من الالتزام بالجدول الزمني المحدد بفضل التخطيط الاستباقي والتعاون الوثيق بين إن إس سي سي إنترناشيونال، شركة المقاولات المتخصصة في مجال هندسة الأساسات، وفريق دار الهندسة الاستشاري. حتى الآن، سجل المشروع ما يزيد عن 85,000 ساعة عمل آمنة دون وقوع أي حوادث تتسبّب في ضياع وقت العمل، وهو ما يعكس ثقافة السلامة الراسخة التي عزّزها الفريق وحافظ عليها طوال مراحل المشروع.

علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، على استمرار العمل على المشروع قائلاً: "يُعد هذا الإنجاز البارز نتيجة مباشرة للكفاءة العالية التي تتميز بها الفرق العاملة على المشروع، كما أنه يمثل شهادة على مرونة قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تواصل إمارة أبوظبي، على وجه الخصوص، استقطاب الاستثمارات الجادة وطويلة الأمد، وقد صُمم هذا المشروع منذ البداية ليكون صرحاً صامداً أمام اختبار الزمن. لم يتغير هذا الطموح أبداً، شأنه شأن التزامنا الراسخ بإنجاز هذا المشروع على أكمل وجه."

يأتي تقدم المشروع في وقتٍ تُعزز فيه أبوظبي بيئتها الاستثمارية بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 وتركيز الإمارة الأوسع على النمو الحضري المستدام والشفافية والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل. كما ساهمت التحديثات القانونية الجديدة في تعزيز منظومة قطاع العقاري في أبوظبي، من خلال إدخال ضوابط متكاملة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان الشفافية في جميع أنحاء السوق. تعزز هذه الإجراءات مجتمعة ثقة المستثمرين ومكانة الإمارة كسوق سكني مستقر على درجة عالية من التنظيم.

يحظى مشروع ريفييرا ريزيدنسيز بدعم مجموعة من الشركاء المرموقين في مجال التنفيذ والتصميم، والذين تُسهم خبراتهم المُتكاملة في الارتقاء بكل مرحلة من مراحل التطوير. تعزز شركة هيرتسوغ أند دي ميرون المعمارية الحائزة على جائزة بريتزكر، وشركة إن إس سي سي إنترناشيونال، إحدى أكثر الشركات خبرةً في المنطقة في مجال هندسة التربة والأعمال التمهيدية، وشركة دار الهندسة الاستشارية الهندسية ذات الشهرة العالمية، وشركة أم دبي بي (ميشيل ديسفينيه بايساجيست) الاستشارية لتصميم المناظر الطبيعية ومقرها باريس، تركيز ميريد على تطوير مساحات راقية على المدى الطويل.

ومع استمرار أعمال البناء، يواصل جميع أصحاب المصلحة التزامهم بتقديم مشروع تطويري عالي الجودة، يساهم في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي لحياة حضرية عصرية ومستدامة.

للمزيد من المعلومات حول ميريد ومشاريعها التطويرية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: mered.ae

-انتهى-

