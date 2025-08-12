أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – نظّمت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تجربة تعليمية متكاملة لـ 26 طالباً من طلبة إدارة الضيافة من "أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش"، في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي.

جاءت هذه الزيارة كجزء من مساق البحث العلمي في برنامج البكالوريوس في إدارة الضيافة العالمية، حيث دعمت ميرال الطلبة في تطبيق مهارات البحث لمعالجة التحديات في بيئة العمل وتطوير حلول عملية لقطاع الضيافة.

وقد أتاح هذا البرنامج التعليمي للطلاب فرصة لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، كما يدعم التزام ميرال على الأمد الطويل بالتعليم وتمكين الجيل القادم من القادة في قطاعات الضيافة والسياحة وإدارة تجارب الضيوف، إلى جانب دعم مشاريع الطلاب البحثية التي تركز على التميّز التشغيلي وتجارب الضيوف.

تعتبر أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش مؤسسة تعليمية عالمية المستوى تقدم نفس التعليم المعتمد عالميًا الذي تقدمه أحرام لي روش حول العالم في مجال الضيافة، وتزوّد طلبتها بالمهارات والمعرفة والخبرة العملية اللازمة للتميّز في قطاع الضيافة الديناميكي.

وتعكس هذه المبادرة التزام ميرال طويل الأمد بتعليم وتطوير المواهب، مع المساهمة في دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز التنوع الاقتصادي المستدام والابتكار ضمن قطاع السياحة والضيافة.

تندرج هذه المبادرة تحت محور التعليم والفنون ومحور الثقافة والسياحة ضمن استراتيجية ميرال للمسؤولية المجتمعية، بما يعكس التزامها بتمكين الجيل الجديد من الكفاءات والكوادر الوطنية في مجالي السياحة والضيافة، من خلال تجارب تعليمية واقعية هادفة.

وقد تم تقسيم البرنامج إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، بدأ بجلسة تقديمية تعريفية تناولت الموقع الاستراتيجي لعالم فيراري، والابتكار في تجارب الضيوف، والمسارات المهنية في مجالات التسويق، والاتصال، وإدارة التجارب.

وأجرى الطلاب أبحاثاً ميدانية رصدية في مختلف أنحاء عالم فيراري، حيث طبّقوا ما تعلموه لتحليل كيفية استخدام القرارات المستندة إلى البيانات في تحسين رضا الضيوف، وتحقيق التميّز التشغيلي، وتصميم التجارب.

وفي المرحلة الأخيرة من البرنامج، استعرض الطلاب نتائجهم الاستراتيجية أمام لجنة تضم أعضاء فريق الإدارة العليا من كل من ميرال وأكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش. واحتفت الجلسة بتطورهم الأكاديمي مع تكريم العروض الأكثر تميزاً، وتسليط الضوء على القيمة الحقيقية لدمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وأثر هذه البرامج في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل.

تُعد استراتيجية ميرال للمسؤولية المجتمعية تجسيداً لالتزامها الراسخ تجاه المجتمعات التي تخدمها، إذ تبرز من خلالها مبادرات تحدث أثراً إيجابياً في المجتمع وتُسهم في إثراء الحياة بتجارب هادفة.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 60 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش:

افتتحت أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش أبوابها في سبتمبر 2024، وهي مؤسسة مبتكرة تضع معيارًا جديدًا في تعليم الضيافة من خلال دمج الخبرة العالمية مع تركيز عميق على الثقافة الإماراتية.

وتعد الأكاديمية الأولى من نوعها في الإمارات، حيث تقدم درجة البكالوريوس في إدارة الضيافة العالمية، وستطلق درجتي ماجستير في عامي 2025 و2026، مع مناهج دراسية تشمل دورات متخصصة توفر للطلاب مزيجًا فريدًا من المهارات الدولية والمعرفة الثقافية المحلية.

تم تجهيز الأكاديمية بمرافق متطورة مثل مختبر فندقي، ومنطقة استقبال تدريبية، ومطبخ تدريبي، ومختبر معجنات، ومختبر عروض يتسع لـ 30 مقعدًا، مما يضمن تجربة تعليمية عملية رائعة. تماشيًا مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، تعد الأكاديمية لاعبًا رئيسيًا في خطة الإمارة لتوسيع قطاع الضيافة، وتنمية المواهب المحلية، والمساهمة في مستقبل الصناعة محليًا وعالميًا.

-انتهى-

#بياناتشركات