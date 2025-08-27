أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ميرال إكسبيرينسز" عن تمديد شراكتها مع شركة "كوكاكولا الأهليّة للتعبئة"(CCABC)، المعبئ الحصري لشركة "كوكاكولا" في دولة الإمارات، من خلال اتفاقية حصرية جديدة لمدة ثلاث سنوات في أبوظبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت "كوكاكولا" الشريك الرسمي لكل من "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي"، و"سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي"، و"كلايم جزيرة ياس أبوظبي"، إضافة إلى الشراكة الحصرية القائمة مع "عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي" و"ياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي".

وسيحظى ضيوف هذه الوجهات بفرصة الاستمتاع بمجموعة مشروبات "كوكاكولا" الشهيرة، بما في ذلك "كوكاكولا" و"سبرايت" و"فانتا" و"شويبس"، لعيش تجربة منعشة في كل زيارة.

وقال جوليان كوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال إكسبيرينسز" :"تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتعزيز تجربة كل زائر عبر لحظات استثنائية وعروض عالمية المستوى. ويسعدنا التعاون مع شركة ’كوكاكولا الأهليّة للتعبئة‘ ونتطلع إلى ابتكار تجارب منعشة جديدة معاً."

وإلى جانب محفظة مشروبات "كوكاكولا" الواسعة، ستعمل "ميرال إكسبيرينسز" بالتعاون مع "كوكاكولا" على تطوير حملات ترويجية وطنية مبتكرة وقيّمة على مستوى دولة الإمارات.

ومن جانبها قالت بانو كاراكولوكجو، الرئيس التنفيذي لشركة "كوكاكولا الأهليّة للتعبئة" :"تمثل شراكتنا مع ’ميرال إكسبيرينسز‘ فرصة محورية للتواصل مع الجماهير وتعزيز الوجهات التي تسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية. ويسعدنا تمديد تعاوننا لنقدّم مجموعة مشروبات كوكاكولا الشهيرة لملايين الزوار سنوياً في مرافق ميرال. ويعكس هذا الاتفاق المتجدد التزامنا بدولة الإمارات، حيث نواصل تقديم لحظات منعشة ومبهجة للمقيمين والزوار على حد سواء."

ويمثل هذا الاتفاق توطيداً لشراكة أعمق بين الطرفين، انطلاقاً من شغف مشترك بصناعة تجارب لا تُنسى تُلهم السعادة وتدعم التواصل الإنساني.

