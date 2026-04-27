الرياض، المملكة العربية السعودية : كشفت "ميراك كابيتال" عن توجيه أكثر من 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالمملكة من خلال مبادرات وطنية.

جاء ذلك في التقرير القطاعي الأول الذي أصدرته ميراك تحت عنوان "دليل رأس المال الجريء للذكاء الاصطناعي"، في وقت تشهد فيه رؤية السعودية 2030 تقدمًا ملحوظًا، حيث تم تخصيص عام 2026 ليكون عام الذكاء الاصطناعي، مشكلاً رؤية استثمارية من القطاع الخاص حول مواقع خلق القيمة عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تسارع جهود المملكة لتصبح رائدة عالميًا في هذا المجال.

ويتناول التقرير فجوة في السوق تتمثل في كيفية توظيف رأس المال الخاص بكفاءة، مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، في الوقت الذي تتسارع فيه جهود القطاع العام.

ويؤكد التقرير على الاتجاهات العالمية وأهمية التحولات التي يشهدها قطاع الأعمال، حيث تجاوزت الاستثمارات في الشركات القائمة على الذكاء الاصطناعي 110 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 62% على أساس سنوي، في حين اعتمدت 88% من المؤسسات عالميًا الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل.

وتشير تحليلات "ميراك كابيتال" إلى أن الفرصة الأكبر لخلق القيمة لشركات الأستثمار الجريء تكمن في مرحلة التطبيقات، حيث توظف الشركات الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات أعمال واقعية، وتدمج البيانات المملوكة، وتبني حلولًا يصعب تكرارها.

واستعرض التقرير كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تقليص الأطر الزمنية لبناء الشركات، إذ أصبحت الشركات القائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق إيرادات تصل إلى مليار دولار خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مقارنةً بفترة تتراوح بين سبعة وأحد عشر عامًا لشركات عصر الحوسبة السحابية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 90% من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا لا تطوّر نماذجها الخاصة، بل تعتمد على تكييف تقنيات قائمة لاستخدامات محددة، ما يبرز أهمية التنفيذ، والخبرة القطاعية، وامتلاك البيانات في بناء الميزة التنافسية.

ويعكس التقرير الدور المتنامي للمملكة في تشكيل الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي، في ظل سعيها إلى ترسيخ مكانتها كمستثمر رئيسي ومركز متنام للابتكار.

وفي هذا السياق، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميراك كابيتال، عبدالله التمامي: "ترسّخ المملكة مكانتها كمحور عالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن خلال إصدار هذا التقرير، نسلّط الضوء على الفرصة للبناء على هذه الأسس عبر دعم الشركات القادرة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية حقيقية. ويعكس ذلك رؤيتنا لكيفية توظيف رأس المال الجريء بما يدعم طموحات النمو طويلة المدى للمملكة عبر مختلف سلسة القيمة."

من جهته، قال عبدالإله الشريف، تنفيذي أول للمال الجريء في ميراك كابيتال: "مع تسارع المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي بين مزوّدي النماذج التأسيسية وامتدادها إلى بقية طبقات المنظومة، ينبغي على مستثمري رأس المال الجريء التركيز على توجيه رأس المال نحو المجالات التي يتوازن فيها العائد مع مستوى المخاطر، بما يتماشى مع طبيعة هذه الفئة الاستثمارية من حيث الحجم والعوائد. وتكمن أكبر الفرص في الاستثمارات المبكرة حاليًا في بناء طبقتي البيانات والتطبيقات، حيث تصبح النماذج التأسيسية أقرب إلى خدمة أساسية، ويقود الابتكار استخدام البيانات المملوكة، فيما تُبنى المزايا التنافسية من خلال منتجات عالية الجودة مندمجة بعمق في تدفقات عمل العملاء، ومدعومة بحلقات بيانات تراكمية تعزز الأداء باستمرار."

وأضاف الشريف: "تمتلك المملكة رأس المال، والزخم التنظيمي، والطموح اللازم لقيادة مجال الذكاء الاصطناعي. وتتمثل المرحلة المقبلة في ضمان توجيه رأس المال إلى الأجزاء المناسبة من المنظومة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل."

وتُعد "ميراك كابيتال" شركة استثمارية سعودية ذات استراتيجيات استثمار متعددة، ومرخصة من هيئة السوق المالية، وتدير أصولًا تتجاوز 3.5 مليارات ريال سعودي عبر 10 صناديق استثمارية تغطي رأس المال الجريء، والملكية الخاصة، والتمويل الائتماني. وتركز الشركة على الفرص المدفوعة بالتكنولوجيا، وتعمل بالشراكة مع شركات تسعى إلى بناء قيمة مستدامة عبر مختلف القطاعات.

ويمكن تحميل تقرير "دليل رأس المال الجريء للذكاء الاصطناعي" عبر موقع "ميراك كابيتال": https://www.merak.capital/ar/ai-report

