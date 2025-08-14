دبي، الإمارات: في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات عمرانيّة راقية تجمع بين الطابع المعماري المعاصر، ورفاهيّة العيش، وتناغم الخدمات، أعلنت شركة "ميراكي للتطوير العقاري" عن الإنجاز الناجح وتسليم مشروع "ذا هيفن" في منطقة مجّان ضمن "دبي لاند"، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدّد وبما يوازي أعلى معايير الدقّة والجودة في التنفيذ. ويُعد هذا التسليم محطّة محوريّة في مسيرة الشركة ونموّها المستدام.

شعوراً أصيلاً بالانتماء والطمأنينة والتميّز

ويُجسّد "ذا هيفن" رؤية "ميراكي" في تقديم أنماط سكنيّة ترتقي بمفهوم الحياة المتكاملة، حيث يقدّم المشروع تجربة معيشيّة شاملة تلبّي تطلعات العائلات والأفراد الذين ينشدون الهدوء والخصوصيّة دون التفريط بمزايا القرب من مراكز المدينة الحيويّة. ومع انطلاق عمليّة التسليم، يستعد السكان الجدد لبدء مرحلة جديدة من حياتهم في بيئة عمرانيّة حديثة، صُمّمت بعناية لتمنحهم شعوراً أصيلاً بالانتماء، والطمأنينة، والتميّز.

كما يمثّل مشروع "ذا هيفن" نموذجاً معاصراً للحياة المتوازنة، حيث يوفّر بيئة سكنيّة يطمح إليها المقيمون. وقد جرى تصميم المشروع بعناية ليراعي تنوّع أنماط الحياة والاحتياجات اليوميّة، ممّا يجعله خياراً مثاليّاً لفئات مختلفة من السكان. وتتمتّع الوحدات بطابع هندسي مدروس يستفيد من المساحات المتاحة بأفضل شكل، مع تشطيبات داخليّة تنضح بالأناقة والدفء. وقد تمّ اختيار المواد والتفاصيل بعناية لتأمين أجواء سكنيّة مريحة تحتضن الأفراد الطموحين والعائلات الباحثة عن نمط حياة راقٍ ومستقر.

مجتمع عصري... ومرافق ترتقي بالحياة اليوميّة

يقدّم مشروع "ذا هيفن" باقة متنوّعة من المرافق والخدمات التي تم تطويرها بعناية لتلائم متطلّبات الحياة الحديثة وتوفّر تجربة معيشيّة متكاملة للسكان. يشمل المشروع مرافق صحيّة ورياضيّة مخصّصة لتعزيز أسلوب الحياة النشط، إلى جانب مساحات عمل مرنة مصمّمة لدعم الإنتاجيّة وتلبية احتياجات المقيمين العاملين عن بُعد أو أصحاب المشاريع. كما يضم مسبحين منفصلين للكبار والأطفال، ما يوفّر بيئة ترفيهيّة آمنة ومريحة لكافة أفراد الأسرة.

كما يولي المشروع اهتماماً خاصّاً بالاستدامة من خلال توفير مواقف سيارات تعمل بالطاقة الشمسيّة، إلى جانب مرافق اجتماعيّة وترفيهيّة متعدّدة، تشمل صالة للفعاليات، ردهة للاسترخاء، ومناطق لعب للأطفال داخليّة وخارجيّة تعزّز روح المجتمع والتفاعل بين السكان. وقد تمّ تطوير "ذا هيفن" ليكون مجتمعاً سكنيّاً يعكس توازناً مدروساً بين الراحة، التصميم، ونمط الحياة العصري، ضمن بيئة معماريّة تتناغم مع الاحتياجات اليوميّة بأسلوب راقٍ ومتكامل.

من الفكرة إلى الإنجاز... نموذج ميراكي المتكامل

تم تنفيذ مشروع "ذا هيفن" وفق النموذج التشغيلي المتكامل الذي تتبعه شركة "ميراكي"، والذي يركّز على توحيد جميع مراحل التطوير تحت مظلّة واحدة، من خلال فرق عمل داخليّة تمتلك خبرات متقدّمة في مجالات التصميم، الهندسة، والتنفيذ. هذا النهج يضمن سلاسة العمليات، ويوفّر مستوى عالٍ من التنسيق والدقّة في كل خطوة من خطوات المشروع، بدءاً من التخطيط الأوّلي ووضع المفهوم، وصولاً إلى التسليم الفعلي وتوفير خدمات ما بعد السكن.

ويمنح هذا التكامل "ميراكي" القدرة على مراقبة جودة التنفيذ بكفاءة، واتخاذ قرارات فوريّة تسهم في تحسين تجربة المستخدم النهائي، إلى جانب تقديم حلول صيانة فعّالة ودعم مستمر يراعي راحة السكان على المدى الطويل. كما يتيح هذا النموذج المرن تقديم مشاريع عالية القيمة تجمع بين الابتكار المعماري والاستدامة التشغيليّة، ضمن إطار زمني واضح ومعايير تنفيذ دقيقة.

كوادر داخليّة متخصّصة تجمع بين الكفاءة الفنيّة والخبرة العمليّة

تم تطوير مشروع "ذا هيفن" وفق منظومة متكاملة تعتمدها شركة "ميراكي"، حيث تستند إلى كوادر داخليّة متخصّصة تجمع بين الكفاءة الفنيّة والخبرة العمليّة في مجالات التصميم المعماري، الهندسة، والتنفيذ الإنشائي. هذا الأسلوب يوفّر مستوى عالياً من التناغم في مراحل تطوير المشروع كافة، ويضمن انسيابيّة العمل من التصوّر الأوّلي إلى مرحلة ما بعد التسليم، مع قدرة واضحة على اتخاذ قرارات مرنة ومدروسة في الوقت المناسب.

ويتيح هذا النموذج لشركة "ميراكي" الإشراف المباشر على أدق التفاصيل، ما ينعكس إيجاباً على جودة الإنجاز والالتزام بالمواعيد، إضافة إلى توفير منظومة خدمات مستدامة تسهّل عمليات الصيانة والدعم الفنّي للمقيمين. كما يُسهم هذا النهج في تعزيز القيمة المضافة للمشروع، عبر تقديم تجربة متكاملة تلبّي تطلعات السكان من حيث الراحة، الاعتماديّة، وسهولة إدارة نمط الحياة اليومي ضمن بيئة عمرانيّة محسوبة التفاصيل.

مجتمعات حضريّة نابضة بالحياة ومستدامة وذات جودة معيشيّة عالية

صرّح سعادة المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، قائلاً: "نُهنّئ شركة ميراكي للتطوير العقاري على الإنجاز الناجح وتسليم مشروع ذا هيفن. فهذا المشروع يُجسّد نموذجاً يُحتذى به في جودة التنفيذ وروعة التصميم، ويُعزّز من مستوى الخيارات السكنيّة المتاحة في دبي، بما يتماشى مع رؤيتنا في تطوير مجتمعات حضريّة نابضة بالحياة، مستدامة، وذات جودة معيشيّة عالية."

المنزل مساحة تبني الفرد وتجمع العائلة وتقوّي المجتمع

أمّا أجاي راجيندران، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ميراكي"، فقد علّق بالقول: "المنزل ليس مجرّد استثمار، بل هو مساحة تبني الفرد، وتجمع العائلة، وتقوّي المجتمع. وفي ميراكي، نؤمن أن كل مشروع هو شهادة حيّة على التصميم الواعي، والجودة الدائمة، والرحلة المتكاملة التي تبدأ حتى قبل تسليم المفاتيح. مشروع ’ذا هيفن‘ يجسّد هذه الرؤية، وأنا فخور بالفريق الذي أنجز هذا العمل بكل التزام وإبداع. نعدكم بمواصلة تقديم مشاريع تتميّز بالجودة، والرقي، وتجربة العميل التي لا تُنسى."

مكانة راسخة ونمو متسارع يرتكز على الجودة والموثوقيّة

يُشكّل هذا التسليم خطوة مهمّة في مسار نمو شركة "ميراكي"، ويعكس التزامها المتواصل بتقديم مشاريع عقاريّة ترتكز على الجودة والموثوقيّة. كما يعزّز حضورها كمطوّر يتمتّع برؤية طويلة الأمد ويحرص على تنفيذ مشاريعه ضمن الإطار الزمني المحدّد دون المساس بالمعايير الفنيّة والمعماريّة.

ولا تقتصر أهميّة هذا الإنجاز على الالتزام بالمواعيد، بل يتعداه إلى تأكيد قدرة "ميراكي" على التخطيط الدقيق، واتخاذ قرارات استباقيّة تساهم في تقديم حلول سكنيّة متكاملة تتماشى مع تطلعات الأفراد والعائلات. ومن خلال هذا النهج، ترسّخ الشركة دورها كشريك فعّال في بناء مجتمعات عمرانيّة تضيف قيمة ملموسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتُسهم في رفع مستوى جودة الحياة ضمن بيئات سكنيّة مدروسة.

حول "ميراكي للتطوير العقاري"

"ميراكي للتطوير العقاري" هي شركة عقاريّة مقرّها دبي، تُعرف بالتزامها بتقديم مشاريع عالية الجودة، بتنفيذ دقيق وشفاف. تمتلك الشركة خبرات داخليّة شاملة تشمل التصميم والهندسة والمقاولات، ما يمكّنها من تنفيذ المشاريع بسلاسة من المفهوم إلى الإنجاز.

وقد أنجزت "ميراكي" أكثر من 110 مشاريع ضمن المجموعة، تشمل أبراجاً سكنيّة، فللاً فاخرة، وتطويرات تجاريّة. وتسعى الشركة إلى إعادة صياغة مفهوم العيش الحضري من خلال التصميم المدروس، والاستدامة، ومرافق الحياة العصريّة.

وتمضي الشركة قدماً نحو عام 2030 برؤية طموحة لتصبح من بين أفضل عشرة مطورين عقاريين في دبي، من خلال تقديم تجارب سكنيّة عالية الجودة تبعث الثقة، وتمنح السكان شعوراً حقيقيّاً بالانتماء والفرح.

-انتهى-

