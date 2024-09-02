الغواص: نؤمن بأن إتاحة العديد من البدائل أمام العملاء يعزز مكانة ميد تقسيط في السوق ويمكنها من جذب شرائح جديدة من العملاء

نؤمن بأن إتاحة العديد من البدائل أمام العملاء يعزز مكانة ميد تقسيط في السوق ويمكنها من جذب شرائح جديدة من العملاء عنايت: دمج حلول الدفع والتمويل من ميد تقسيط في أجهزة نقاط البيع لدينا يمنح العملاء مزيدًا من الخيارات لإدارة مشترياتهم بفعالية أكثر

القاهرة: أعلنت شركة ميد تقسيط الرائدة في خدمات التمويل الاستهلاكي، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة الأهلي ممكن، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية التابعة للبنك الأهلي المصري. تهدف هذه الشراكة إلى توفير تجربة دفع سلسة ومبتكرة لعملاء ميد تقسيط عبر شبكة نقاط البيع الواسعة التي توفرها الأهلي ممكن.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شركة ميد تقسيط التي تستهدف توسيع خطط الدفع المرنة وخدمات التمويل لعملائها، إلى جانب تعزيز قدراتها على تقديم خدمات ميسرة لعملائها عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة وشبكة الأهلي ممكن الواسعة، خاصة وأنها توفر منصة دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام، تغطي أكثر من 90 ألف تاجر في مختلف القطاعات، ويبلغ حجم تعاملاتها المالية أكثر من 3 مليارات جنيه شهرياً.

أعرب محمود الغواص، الرئيس التنفيذي لشركة ميد تقسيط عن فخره بالشراكة مع الأهلي ممكن، قائلاً: "نحن متحمسون لهذه الشراكة الاستراتيجية مع الأهلي ممكن، والتي تأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق خدماتنا وتوفير حلول تمويل مخصصة لقطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية. إن هذه الشراكة ستمكن عملاءنا من الاستفادة من شبكة واسعة من نقاط البيع، وتساهم في تعزيز تجربة التسوق الخاصة بهم."

وأكد أن استراتيجية ميد تقسيط تهدف إلى توفير أفضل الخدمات التمويلية التي تتميز بالكفاءة والسرعة والأمان، وأن الشركة تلتزم بتحقيق أعلى مستويات الثقة والريادة، وذلك في إطار خططنا الشاملة لتطوير خدماتنا التمويلية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المالية الحديثة، والسعي الدائم إلى الابتكار وتقديم حلول متكاملة تلبي متطلبات السوق وتوفر للعملاء أعلى مستوى من السهولة والراحة في التعاملات المالية. وتؤمن ميد تقسيط بأن إتاحة العديد من البدائل أمام العملاء هو السبيل لتعزيز مكانتها في السوق وجذب شرائح جديدة من العملاء ومنحهم تجربة تسوق فائقة تتسم بالرفاهية والتميز.

وقال أحمد عنايت، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن: "نحن سعداء بشراكتنا مع "ميد تقسيط"، خاصة وأن هذا التعاون سيتيح لنا تقديم خيارات دفع أكثر مرونة لعملائنا، مما سيعزز تجربة التسوق لديهم، فمن خلال دمج حلول الدفع والتمويل من ميد تقسيط في أجهزة نقاط البيع لدينا، سنمنح عملائنا مزيدًا من الخيارات لإدارة مشترياتهم بفعالية أكثر". وأضاف، "إن هذه الشراكة تتماشى مع التزامنا بتقديم خدمات مالية شاملة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة".

جدير بالذكر أن شركة ميد تقسيط تحرص على تقديم العديد من الحلول التمويلية المتنوعة التي تشمل المنتجات الاستهلاكية وخدمات أخرى مثل التشطيبات والتجهيزات المنزلية، من خلال أكبر قدر ممكن من المراكز والعلامات التجارية الكبرى التي تقدم باقات متنوعة وجديدة من العروض الحصرية غير المسبوقة التي تلبي كافة احتياجات العملاء وتحقق لهم أفضل تجربة تسوق لشراء احتياجاتهم.

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