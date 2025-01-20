فلل فاخرة مكونة من أربع إلى ست غرف نوم تشكل جزءاً من المشروع المرموق المطل على البحيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ميدان"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن مليار درهم على شركة "جينكو للمقاولات العامة" لبناء المرحلة الثانية من مشروع "الحي الأول غرب" ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم المرموقة. يمثل المشروع المرحلة التالية ضمن واحد من أكثر المجمعات السكنية المسورة المطلوبة في دبي، حيث يوفر أسلوب حياة حصرياً على الواجهة البحرية لبحيرة كريستالية.

وبموجب العقد، ستقوم "جينكو للمقاولات العامة" بتشييد فلل فاخرة مكونة من أربع وخمس وست غرف نوم في المرحلة الثانية من مشروع "الحي الأول غرب" بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها وغيرها من الأعمال. وتعد "جينكو للمقاولات العامة" شركة إنشاءات تتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاماً في المنطقة وتشتهر بتنفيذ مشاريع فاخرة واسعة النطاق. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام 2028.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "تعكس ترسية عقد إنشاء المرحلة الثانية من مشروع ’الحي الأول غرب‘ ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم التزامنا الراسخ بإعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة ضمن هذا المشروع السكني المرموق. فمن خلال تصاميم عالمية المستوى وجودة استثنائية، سترسي المرحلة الثانية من المشروع معايير جديدة في التجارب السكنية المتميزة المقدمة لقاعدة عملائنا المتنامية من المشترين للمنازل الفاخرة".

من جانبه، قال المهندس مسعود غياث، المدير المنتدب لشركة "جينكو للمقاولات العامة": "يعتبر قطاع البناء والعقارات أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المحلي، ونحن سعداء وفخورون بالتعاون مع ’دبي القابضة للعقارات‘ في هذا المشروع المرموق. وسوف تبرز المرحلة الثانية من مشروع ’الحي الأول غرب‘ كنموذج للتميز، بما يعكس رؤيتنا المشتركة لتقديم مشاريع مبتكرة وعالية الجودة".

تضم المرحلة الثانية من مشروع "الحي الأول غرب" 229 فيلا تقع داخل مجتمع مسور تمتزج فيه عناصر الصحة والعافية في نسيج الحياة اليومية. وتحيط المتنزهات والحدائق الخضراء المزدهرة بالمساكن المطلة على البحيرة الكريستالية. ويوفر المشروع مجموعة كبيرة من وسائل الترفيه والاستجمام، بما في ذلك النادي، ومركز اللياقة البدنية في الهواء الطلق، وملعب رياضي، ومسارات ركوب الدراجات والمشاة، ومناطق لعب الأطفال، ومناطق التنزه المظللة، والممشى الخشبي.

تقع المرحلة الثانية من مشروع "الحي الأول غرب" على بُعد 4 كيلومترات من قلب وسط مدينة دبي، وبضع دقائق من مضمار ميدان لسباق الخيل، وعشرين دقيقة من مطار دبي الدولي، ويتيح تخطيطها الذي يركز على الطبيعة للسكان الاستمتاع بهدوء الحي السكني، بعيداً عن صخب المدينة. وبتغطية 60% من الحي بالمتنزهات الخضراء والحدائق المجتمعية، يدعو "الحي الأول غرب" السكان لتجربة حياة الهدوء والراحة وسط بيئات خارجية جميلة، تشمل أكثر من ثمانية كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات والجري، بالإضافة إلى الحياة على شاطئ بطول 14 كيلومتراً.

كما تقع المرحلة الثانية من مشروع "الحي الأول غرب" على بُعد دقائق من محمية رأس الخور للحياة البرية الهادئة، والتي تعد موطناً لأنواع مختلفة من الطيور وتشتهر بأسراب طيور النحام في فصل الشتاء. ويمكن للمقيمين استكشاف النظم البيئية النابضة بالحياة في المحمية، من المسطحات الملحية إلى أشجار القرم، مما يوفر تواصلاً فريداً مع الطبيعة. ويقع بالقرب من المحمية، حي دبي للتصميم (d3)، وهو مركز للإبداع حيث تلتقي بيوت الأزياء العالمية بالمواهب المحلية الناشئة. يضم حي دبي للتصميم العديد من المقاهي ومساحات العمل المشتركة، والمنطقة الترفيهية "ذا بلوك" المطلة على الواجهة البحرية وتعد مثالية للترفيه.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

-انتهى-

#بياناتشركات