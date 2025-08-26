الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة “موني جرام”، الرائدة عالميًا في مجال شبكات التحويلات المالية الدولية والمدفوعات، عن توسع مهم في شبكة استلام الحوالات لمالية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تطوير شراكتها الاستراتيجية مع "تحويل الراجحي"، الذراع المتخصص في الحوالات المالية التابع لمصرف الراجحي، أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في المملكة.

وبموجب هذا التوسع، أصبح بإمكان العملاء في مختلف مناطق المملكة استلام الحوالات الدولية بسهولة من أكثر من 140 موقعًا لتحويل الراجحي، ما يتيح للأفراد والعائلات الحصول على أموالهم المرسلة من الخارج – بما في ذلك التحويلات الذاتية – بكل سهولة ومرونة، مع استلام نقدي بالعملة المحلية.

بفضل الانتشار الواسع لشبكة "تحويل الراجحي" التي تغطي المدن الرئيسية والمناطق النائية، تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية حضور "موني جرام" في أحد أهم أسواق الحوالات الواردة عالميًا، ويتيح للعملاء وصولًا أسهل إلى شبكتها العالمية التي تضم أكثر من 480 ألف موقع في أكثر من 200 دولة وإقليم.

وقال أحمد علي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب و شرق آسيا والمحيط الهادئ في "موني جرام":"تعكس هذه الشراكة الموسعة التزامنا المستمر بتقديم خدمات موثوقة وسهلة الوصول لعملائنا في المملكة. إن شبكة "تحويل الراجحي" الواسعة ومكانته المرموقة كمزود موثوق للخدمات المالية، يجعلان منه شريكًا استراتيجيًا مهمًا في جهودنا لتوسيع الوصول المالي وتحسين تجربة الحوالات لعملائنا.”

ومن جانبه، قال ماجد الراجحي، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في "تحويل الراجحي": "نسعى في تحويل الراجحي دائمًا إلى تطوير خدماتنا وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات عملائنا في مختلف أنحاء المملكة. ومن خلال تعزيز التعاون "مع موني جرام"، نوفر لعملائنا خيارات أوسع وخدمات أسرع وأكثر موثوقية، مما يساهم في دعم العائلات التي تعتمد على وصول سريع وآمن لأموالها.”

ووفقًا لبيانات السوق، سجلت الحوالات الدولية الواردة إلى المملكة نموًا بنسبة 5.5% في عام 2023 لتصل إلى 298.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يواصل السوق نموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 3.5% حتى عام 2028 ليصل إلى 342.7 مليون دولار أمريكي. ¹

نبذة عن شركة “موني جرام”

تربط “موني جرام” العالم من خلال تسهيل حركة الأموال عبر الحدود بطريقة سلسة، ميسّرة وآمنة للجميع. وتخدم الشركة أكثر من 50 مليون شخص سنويًا في أكثر من 200 دولة وإقليم. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة دالاس، بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولديها حضور عالمي يشمل مكاتب أقليمية في 36 دولة. وقد حازت "موني جرام" على جائزة "أفضل أماكن العمل" في الولايات المتحدة لأربع سنوات متتالية، تقديرًا لثقافتها المؤسسية المتميزة.

نبذة عن “تحويل الراجحي”

يُعد تحويل الراجحي الذراع المتخصص في خدمات الحوالات المالية التابع لمصرف الراجحي، حيث يقدم خدمات التحويلات المالية الدولية والمحلية. ومن خلال مجموعة متنوعة من خيارات الحوالات وشبكة واسعة من الشراكات تضم أكثر من 100 بنك وشركة تحويل أموال حول العالم، يوفّر تحويل الراجحي حلولًا سريعة وموثوقة وتركز على احتياجات العملاء، لتصل إلى أكثر من 200 دولة.

