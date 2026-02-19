القاهرة: أعلنت شركة مونديليز مصر، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الوجبات الخفيفة والحلوى، عن توقيع شراكة استراتيجية مع بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز دورها المجتمعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتنطلق المبادرة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث يتعاون الطرفان في تعبئة وتوزيع كراتين رمضان والوجبات الغذائية على مدار الشهر الكريم. تضم الكراتين السلع الأساسية لتلبية الاحتياجات المعيشية للأسر المستحقة، كما تشهد المبادرة هذا العام إدراج شوكولاتة كادبوري لأول مرة ضمن محتويات الكراتين. ومن جانب آخر، يشارك موظفو مونديليز مصر في أنشطة التعبئة والتحضير، بما يجسد ثقافة الشركة الراسخة في العمل التطوعي، ويؤكد التزامها العملي بقيم العطاء والتكافل المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية المجتمعية.

وفي هذا السياق، صرح محمد المرسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مونديليز إيجيبت فودز للصناعات الغذائية: "تُعد كراتين رمضان في مصر رمزًا للعطاء خلال أكثر شهور العام عطاءًا. ونحرص هذا العام على إضافة شوكولاتة كادبوري إلى هذه الكراتين لنمنح الأسر المصرية المستفيدة لحظات من السعادة الخالصة تحت شعار "كرتونة رمضان حاجة حلوة … مش ناقصها غير حاجة حلوة". ونفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري لإطلاق هذه المبادرة على أرض الواقع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر. فهذه الشراكة لا تقتصر على كونها مبادرة خيرية أو ضمن مسؤوليتنا المجتمعية فحسب، بل تمثل تأكيدًا جديدًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إحداث أثر اجتماعي مستدام."

وأضاف أن طموح الشركة يتمثل في أن تمتد هذه المبادرة لتشمل مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تشجيع الجميع على الانضمام إليها لإضفاء مزيد من الخير على كراتين رمضان.

ومن جانبه، أكّد السيد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "ندرك أن تأثيرنا يتعزز بشكل كبير من خلال شبكة شراكاتنا الواسعة مع نحو 4,000 شريك على مستوى الجمهورية، ما يمكّننا من الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا بفاعلية وكفاءة. شراكتنا مع مونديليز مصر هذا العام تُمكّننا من توسيع نطاق المبادرة، وإدخال منتجات محبوبة لدى الأسر، ما يضيف بعدًا مميزًا لتجربة المستفيدين ويعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم المجتمع."

تُعدّ هذه المبادرة امتدادًا لسجل مونديليز مصر في دعم المجتمع المحلي، مع تركيز على تفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي. وتمتزج أهداف هذه المبادرة مع أولويات بنك الطعام المصري في توسيع نطاق التغطية لضمان وصول المساعدات إلى جميع الأسر المستحقة في مختلف أنحاء البلاد، مع تأكيد على الجودة والكفاءة في التوزيع خلال شهر رمضان.

نبذة عن مونديليز مصر:

تُعدّ مونديليز مصر جزءًا من مونديليز إنترناشونال، وتعمل منذ عام 1997 في السوق المصري وفق رؤية لقيادة مستقبل صناعة الوجبات الخفيفة من خلال تقديم “الوجبة المناسبة في الوقت المناسب”، مع توفير منتجات لذيذة، واعية، وأكثر استدامة. تمتلك الشركة ثلاث منشآت إنتاجية في مصر لإنتاج الشوكولاتة، والبسكويت، والعلكة، والحلوى، ويضم فريق العمل نحو 1000 موظف ملتزم. وتهدف مونديليز مصر إلى ترسيخ مكانتها كمركز للتصنيع والتصدير، وقيادة صناعة الوجبات الخفيفة في المنطقة، مع التركيز على تعزيز أثرها الإيجابي في المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة.

نبذة عن مونديليز العالمية:

تُمكّن مونديليز العالمية الأشخاص حول العالم من الاستمتاع بالوجبات الخفيفة في أكثر من 150 دولة. وحققت الشركة صافي إيرادات يقارب 38.5 مليار دولار في 2025، وتقود مستقبل صناعة الوجبات الخفيفة من خلال علامات تجارية عالمية ومحلية شهيرة مثل بسكويت أوريو ، وريتز، ولو، وكليف بار، وبسكويت ومخبوزات تيت بيك شوب، بالإضافة إلى شوكولاتة كادبوري ديري ميلك، وميلكا، وتوبليرون. وتُعد مونديليز العالمية عضوًا فخريًا في مؤشر داو جونز لأفضل الشركات في أمريكا الشمالية والعالم، والمعروفة سابقًا باسم مؤشرات داو جونز للاستدامة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.mondelezinternational.com، أو متابعة حساب الشركة على X x.com/MDLZ.

