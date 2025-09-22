أهم النقاط الإخبارية:

تدخل شركة مولك انترناشيونال الثورة الصناعية الرابعة في قطاع البناء في دول الخليج بما يقلل التكلفة والهدر ومدة التسليم ويزيد من الربحية والاستدامة؛ ستطلق شركة مولك مارسِس للروبوتات عدداً من المصانع المعيارية المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس حضور عالمي؛ من المتوقع أن ينمو سوق البناء العالمي من 11.39 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 16.11 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030؛ قُدّرت صناعة البناء في الشرق الأوسط بـ 104.15 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مع توقع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% حتى عام 2030 .

أعلنت شركة مولك انترناشيونال، الذراع الدولية لشركة مولك القابضة الدولية ومقرها الإمارات، وشركة مارسِس اليوم عن إطلاق شركة مولك مارسِس للروبوتات، وهو مشروع مشترك رائد يهدف إلى إعادة تعريف قطاع البناء العالمي.

يهدف الكيان الجديد إلى تسريع التحول من الأساليب التقليدية المعتمدة على كثافة الأيدي العاملة إلى نموذج تصنيع متطور ومؤتمت تكنولوجياً — بما يفتح قيمة مضاعفة من خلال مكاسب غير مسبوقة في السرعة والكفاءة من حيث التكلفة والجودة والاستدامة البيئية.

وبخارطة طريق طموحة تشمل مصانع جديدة في دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن مولك مارسِس للروبوتات لا تدخل السوق فحسب، بل تبني المستقبل. فهي تعمل على تحويل البناء إلى صناعة عالية الكفاءة والتقنية وقابلة للتوسع، جاهزة لمواكبة متطلبات عالم سريع التغير.

وقال السيد/ عدنان أول مولك، رئيس مجلس إدارة شركة مولك مارسِس للروبوتات: "يمثل هذا المشروع المشترك تحولاً هائلاً في رؤيتنا لمستقبل البناء. لقد ظلت هذه الصناعة لفترة طويلة مقيدة بالأساليب التقليدية المستنزفة للوقت. ومع التصنيع المعياري الروبوتي، أصبح بإمكاننا البناء بمستوى جديد من الدقة والسرعة والاستدامة، مما سيحقق قيمة هائلة ويغير من ملامح الاستثمار في القطاع."

ووفقاً لبحث أجرته شركة ديلويت العالمية للمحاسبة، من المتوقع أن ينمو سوق البناء العالمي من 11.39 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 16.11 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. وهذا الرقم أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لـ 192 دولة. وإذا ما تم توظيف تكنولوجيا الروبوتات، فإن نمو وربحية القطاع ستقفز بشكل مضاعف.

وجاء في التقرير: "لقد انتقلت تكنولوجيا البناء الذكي من مرحلة التجريب إلى مرحلة الضرورة، وهي على وشك أن تؤثر في طريقة تنفيذ المشاريع ابتداءً من المناقصات والعطاءات وحتى البناء والتشغيل والصيانة."

ستطلق شركة مولك مارسِس للروبوتات عدداً من المصانع المعيارية المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس حضور عالمي. وستجلب هذه المصانع الجيل الجديد من تقنيات الإنتاج لضمان كفاءة عالية في إنتاج الألواح الجدارية المصنعة روبوتياً والوحدات المعيارية وأنظمة الإسكان الجاهزة، مما يوفر وفورات كبيرة في التكلفة والوقت.

وأضاف السيد/ شاجي أول مولك، رئيس مجلس إدارة شركة مولك انترناشيونال: "إن خبراتنا العميقة عبر الصناعات المتنوعة كشفت أن البناء مهيأ لموجة جديدة من الابتكار. الأمر لا يتعلق بمجرد اتجاه جديد—بل يتعلق باقتناص مستقبل الصناعة. هذه الشراكة توحد بين الحضور العالمي لمولك وخبرتها في حلول البناء مع كفاءة مارسِس الفائقة في الأتمتة والتصنيع المتقدم. معاً، نحن نخلق قوة رائدة ستحدد طريقة بناء العالم واستثماره في البنية التحتية."

وستكون شركة مولك مارسِس للروبوتات رائدة مستدامة في قطاع البناء من خلال دمج ممارسات الاستدامة كميزة تنافسية أساسية عبر تقليل النفايات، وتحسين الموارد، وخفض البصمة الكربونية. كما ستعتمد تقنيات مستقبلية عبر تطوير دليل عالمي للأتمتة من أجل تطبيقات مستقبلية في صناعات أخرى ذات قيمة عالية. وستؤسس أكاديمية تدريبية لأتمتة البناء لتأهيل الجيل الجديد من المهنيين المهرة وضمان استمرارية الكفاءات.

وشدد السيد/ أرباب خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مولك انترناشيونال، على التحول الأوسع، قائلاً: "إن الروبوتات والبناء ليستا مجرد تقنيات—بل تمثلان نقطة تحول في الطريقة التي تبني بها البشرية. ومن خلال دمج الأتمتة مع البناء، يمكننا تقليص الجداول الزمنية، وخفض التكاليف، ورفع مستوى الجودة، وجعل الاستدامة في صميم كل مشروع. مع مولك مارسِس للروبوتات، نحن نضع أساس حقبة جديدة للبنية التحتية العالمية—حقبة تتميز بالسرعة والذكاء والمرونة."

وبينما يتركز الاهتمام الأساسي على إحداث ثورة في قطاع البناء، ستمتد تقنيات مولك مارسِس للروبوتات الخاصة إلى قطاعات أخرى ذات نمو مرتفع، بما في ذلك قطاع السيارات والإلكترونيات ومناولة المواد الثقيلة، مما يدفع بموجة ثانية من التوسع والتنويع.

وقال السيد/ محمد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مارسِس – مولك مارسِس للروبوتات: "لقد بنينا منازلنا ومدننا لعقود بالطريقة نفسها. نحن الآن في بداية عصر الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وحان الوقت لاتباع مسار جديد. رؤيتنا هي تمكين مستقبل البناء بطريقة تمكننا من مواكبة التحولات العالمية من حولنا. نحن نجعل الاستدامة قيمة أساسية من خلال تقليل النفايات، وتحسين الموارد، وخفض البصمة الكربونية، وهو ما سيكون محور تركيزنا ونحن نمضي نحو هذا العصر الجديد من الأتمتة."

ويأتي إطلاق شركة مولك مارسِس للروبوتات في وقت حرج، حيث يواجه قطاع البناء العالمي ضغوطاً هائلة لتقديم حلول أسرع وأكثر استدامة وأقل تكلفة. ومن خلال الجمع بين ريادة مولك انترناشيونال السوقية وعمق مارسِس التكنولوجي، يتميز المشروع المشترك بموقع فريد لقيادة هذا التحول—مقدماً فرصة فريدة لإعادة تشكيل قطاع البناء للعصر الحديث وتحقيق عوائد كبيرة.

ووفقاً لتقرير ديلويت، قُدرت صناعة البناء في الشرق الأوسط بـ 104.15 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مع توقع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% حتى عام 2030. ويشهد سوق البناء في الشرق الأوسط نمواً كبيراً مدفوعاً بالتوسع العمراني السريع، ومشاريع البنية التحتية الضخمة، ومبادرات تنويع الاقتصاد.

عن شركة مولك انترناشيونال

تُعد شركة مولك انترناشيونال مجموعة متعددة الجنسيات ذات مصالح تجارية متنوعة في مجالات التصنيع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والعقارات، والرياضة. يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، وتُعتبر لاعباً رئيسياً في الساحة التجارية العالمية، ملتزمة بالابتكار والتميز.

وهي الذراع الدولية لشركة مولك القابضة، التي تمتلك مصالح متنوعة في تصنيع العلامة التجارية الأمريكية ألوبوند الولايات المتحدة الأمريكية للمنتجات المعدنية المركبة، والتصميمات الداخلية والخارجية وأعمال التشطيبات، والصناعات البلاستيكية، وتوليد الطاقة، وطلاءات لفائف الألمنيوم، والطاقة الشمسية.

يقع مقر الشركة الرئيسي في المنطقة الحرة بالحمرية، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وتمتد عملياتها عبر أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وتركيا والهند والشرق الأوسط. وقد نمت العلامة التجارية الرئيسية لمولك القابضة، ألــوبوند الولايات المتحدة الأمريكية للمعدن المركب، لتصبح العلامة الأكبر عالمياً في هذا المجال مع عمليات في 11 دولة وتغطية سوقية في 90 دولة.

تمتلك شركة مولك القابضة وتدير مجموعة مكونة من 14 شركة تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة السيد/ نواب شاجي أول مولك، المقيم في الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتبع الشركة فلسفة الشراكة الاستراتيجية، وقد دخلت بنجاح في مشاريع مشتركة مع شركاء عالميين أقوياء.

