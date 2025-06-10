دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "أوبن تكست"، الشركة العالمية الرائدة في حلول إدارة المعلومات. وتتيح هذه الاتفاقية لـ"مورو" إعادة بيع مجموعة "أوبن تكست" المتكاملة من الحلول والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات، بما يواكب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031 .

ومن خلال هذه الشراكة، ستوفّر "مورو" للجهات الحكومية والشركات الخاصة باقة واسعة من حلول شركة "أوبن تكست" المتطورة، والتي تشمل: خدمات المحتوى، وتجربة المستخدم الرقمية، والأمن السيبراني، والتحليلات المتقدمة. ومن شأن هذه الحلول تمكين المؤسسات من تحديث بنيتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، والاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي المتسارع.

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" :"نحن فخورون بالتعاون مع شركة "أوبن تكست"، الاسم العالمي المرموق في إدارة المعلومات، في خطوة من شأنها تعزيز قدراتنا وتقديم قيمة مضافة لعملائنا. وتساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق خدماتنا ودعم تطوير البنية التحتية الذكية في الدولة. كما أنها تعزز من مستويات الكفاءة والأمن والاستدامة."

ومع التوقّعات بأن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030 وفقًا لتقرير (PwC)، و تضع هذه الشراكة كلًا من "مورو" و"أوبن تكست" في طليعة مشهد الابتكار، بما يمكّنهما من تقديم خدمات ذكية وآمنة وقابلة للتوسّع للمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال على حد سواء.

من جانبه، قال "هارالد آدامز"، نائب الرئيس للمبيعات في الأسواق الناشئة لدى شركة "أوبن تكست": "تعكس هذه الشراكة مع "مورو" رؤيتنا المشتركة في تمكين المؤسسات داخل دولة الإمارات من تسريع التحول الرقمي عبر تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ونعمل معًا لدعم جهود الدولة نحو رقمنة العمليات، وتقديم حلول ذكية وآمنة تواكب تطلعات المستقبل. ونفخر بالتعاون مع "مورو" كأحد المحركات الرئيسة في هذا المسار."

يُذكر أن مراكز البيانات التابعة لـ"مورو" والتي تُعد الأولى من نوعها عالميًا من حيث التشغيل الكامل بالطاقة الشمسية تتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في مجالي الابتكار والاستدامة. ومع اقترانها بخبرة شركة "أوبن تكست" العالمية في إدارة المعلومات، تمهّد هذه الشراكة لتغيير نوعي في طريقة استغلال المؤسسات للتكنولوجيا بهدف تحقيق كفاءة تشغيلية ومرونة رقمية مستدامة.

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