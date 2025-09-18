الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن مشاركتها كراعٍ ذهبي في المؤتمر الدولي للكابلات البحرية Submarine Networks World، الذي يُعقد في سنغافورة خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 1000 خبير ومختص من القادة وصنّاع القرار البارزين في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية من مختلف أنحاء العالم.

ويمثل المؤتمر منصة مهمة لتبادل المعرفة وبناء شراكات استراتيجية، حيث تسلّط موبايلي الضوء على مكانتها في قطاع النواقل والمشغلين من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة تلبي احتياجات المشغلين، وتحالفات الكابلات البحرية، ومزودي خدمات الإنترنت والمحتوى والخدمات السحابية.

و بهذه المناسبة، قال المهندس ثامر الفدا، نائب الرئيس الأول لخدمات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة في موبايلي: "نفخر بمشاركتنا كراعٍ ذهبي في هذا الحدث الدولي البارز، الذي يمثل منصة رائدة للتواصل مع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة في القطاع، حيث تؤكد مشاركتنا على رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز حضورنا كممكن رقمي يقدم حلولاً رقمية متطورة تُسهم في تعزيز قدرات الاتصال على المستويين المحلي والدولي، كما تعكس هذه المشاركة التزام موبايلي بدعم رؤية السعودية في أن تكون مركزًا رقميًا عالميًا ومحورًا للابتكار في مجال الاتصالات والبنية التحتية."

الجدير بالذكر، أن استثمارات موبايلي في الكابلات البحرية يؤكد التزامها بالمساهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للمملكة وتقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي ومسيرة التحول الرقمي، فمن خلال مشاركتها في خمس تحالفات دولية لبناء الكابلات البحرية، إلى جانب امتلاكها كابل بحري آخر في البحر الأحمر، وأربع محطات إنزال بحرية استراتيجية في عدة مدن سعودية تعزز موبايلي دورها الريادي في بناء منظومة اتصال عالمية مرنة تضمن اتصالاً سلسًا عابراً للحدود وتوفر لعملائها حلول رقمية متطورة مدعومة ببنية تحتية تلبي تطلعات المستقبل.

