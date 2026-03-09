راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، وألان فيليغاس، الرئيس التنفيذي لشركة ليابيفاي، خلال مراسم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي أُقيمت في فندق جراند حياة دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة ليابيفاي، وهي شركة تكنولوجيا مالية مبتكرة تفخر بانضمامها إلى “Dubai Founders HQ”، والمتخصصة في تقديم حلول مالية رقمية شاملة ومرنة، عن شراكة استراتيجية مع شركة موارد للتمويل، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإطلاق بطاقة “لياباي” البلاتينية مسبقة الدفع من ماستركارد، وذلك ضمن إطار مالي موثوق ومنظم.

وتهدف البطاقة إلى تمكين الموظفين من ذوي الدخل المتوسط في دولة الإمارات من إدارة شؤونهم المالية بطرق أكثر ذكاءً ومرونة.

ويتمحور جوهر “لياباي” حول خدمة الوصول إلى الأجر المكتسب (Earned Wage Access - EWA)، والتي تتيح للموظفين إمكانية الوصول إلى رواتبهم المستحقة مباشرة عبر التطبيق، بما يمنحهم تحكماً أكبر في التدفقات النقدية ويحد من الاعتماد على الائتمان قصير الأجل.

غير أن “لياباي" تتجاوز مفهوم السلف على الرواتب، إذ تتموضع كنظام مالي متكامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي. حيث يستفيد المستخدمون من إنشاء حساب رقمي فوري، إضافة إلى مجموعة متنامية من الخدمات المتكاملة، بما في ذلك التحويلات المالية، والمدفوعات الفورية، وغيرها من الأدوات المالية اليومية. ولا تقتصر المنصة على تسهيل المعاملات فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تمكين المستخدمين من تحسين إدارة أموالهم والعمل نحو تحقيق الاستقرار والرفاه المالي على المدى الطويل.

وتنسجم هذه المبادرة مع الأهداف الوطنية الأوسع المتعلقة بالشمول المالي والإدارة المسؤولة للأموال، من خلال تزويد الموظفين بأدوات تعزز الاستقرار والشفافية والسيطرة على شؤونهم المالية. وقد صُممت “لياباي” بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية في دولة الإمارات، لتقديم حلول بسيطة وسهلة الوصول ضمن إطار آمن ومنظم.

إن تعاوننا مع ليابيفاي يجسد التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول، وتمكين العملاء من إدارة شؤونهم المالية بثقة ومرونة وأمان».

راشد االقبيسي

الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل

في ليابيفاي، نعمل بعناية فائقة على تصميم وتقديم تجارب رقمية مبتكرة تضع الرفاه المالي في صميم أولوياتها، لنمنح المستخدمين وسيلة سلسة وبديهية وآمنة للغاية لإدارة شؤونهم المالية».

ألان فيليغاس

الرئيس التنفيذي لشركة ليابيفاي

ويمثل هذا التحالف الاستراتيجي بين الشركتين محطة بارزة في مسيرة الشمول المالي والابتكار في دولة الإمارات. إذ تضمن شركة موارد للتمويل، بوصفها مزوداً لخدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، الالتزام بالمعايير التنظيمية والأخلاقية، فيما تجمع ليابيفاي بين الابتكار الرقمي والخبرة التقنية والرؤية المتعمقة بالسوق المحلي، لتقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العاملين في دولة الإمارات.

