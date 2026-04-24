​​تغيرت أنماط الإنفاق خلال شهر رمضان وبلغت ذروتها مع عيد الفطر... حيث ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 15% خلال فترة العيد

القاهرة، أعلنت شركةVisa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V) والرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن أحدث تحليلاتها لإنفاق المستهلكين خلال شهر رمضان وعيد الفطر في مصر، وذلك استنادًا إلى تقرير Visa Consulting & Analytics لرصد إنفاق قطاع التجزئة. وخلال هذه الفترة، ارتفع الإنفاق باستخدام بطاقات Visa بنحو 50% على أساس سنوي، وهو ما يعكس زيادة الإنفاق عبر قطاعات السفر، وتجارة التجزئة اليومية، والمواد الغذائية

أبرز اتجاهات الإنفاق الموسمي:

الإنفاق على السفر الوافد خلال رمضان

ارتفع إنفاق الزوار الدوليين في مصر باستخدام بطاقات Visa الاستهلاكية المميزة بنسبة 35%، كما زاد الإنفاق من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا بنسبة 35% .

الإنفاق على السفر الخارجي خلال رمضان

ارتفع إنفاق السفر الدولي من مصر باستخدام بطاقات Visa الاستهلاكية المميزة بنحو 25%. واتجهت أنماط الحجز نحو فترات أقصر قبل السفر، حيث تم حجز 55% من الرحلات خلال شهر واحد من موعد السفر. كما ارتفع الإنفاق على وجهات تشمل المملكة العربية السعودية وفرنسا وألمانيا بنسبة 55%

سلوك الإنفاق خلال رمضان

عكس سلوك الإنفاق خلال شهر رمضان نمطين رئيسيين، هما التخزين المسبق قبل بداية الشهر، والنشاط الشرائي داخل المتاجر خلال الشهر. ففي الأسبوع الذي سبق حلول شهر رمضان (13–18 فبراير)، ارتفع الإنفاق على المواد الغذائية والبقالة بنحو 25% مقارنة بالأسبوع السابق (7–12 فبراير). وخلال رمضان، شكّل الإنفاق على قطاع التجزئة (10%) والأغذية والمطاعم (30%) نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق داخل المتاجر. كما تركز النشاط الشرائي في أوقات متأخرة من اليوم، حيث ارتفع الإنفاق المسائي بعد الإفطار (من 10 مساءً حتى 12 منتصف الليل) بنسبة 25% مقارنة بالفترات خارج شهر رمضان.

ذروة الإنفاق خلال عيد الفطر

بلغ الإنفاق ذروته خلال فترة عيد الفطر، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 15% خلال أيام العيد (16–19 مارس) مقارنة بالأيام التي سبقتها (12–15 مارس). وخلال العيد، ارتفع الإنفاق على الأغذية والمطاعم السريعة بنسبة 10% مقارنة بالأيام السابقة، فيما زاد الإنفاق على قطاعات التجزئة والملابس بنسبة 30%.

قالت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر، وليبيا، والسودان: "شهدت فترة رمضان وعيد الفطر ارتفاعًا في معدلات الإنفاق عبر قطاعات السفر والتجزئة اليومية، مدفوعة بنشاط الزوار الدوليين واستمرار الإنفاق المحلي. وتُبرز هذه المؤشرات كيف تتغير سلوكيات المستهلكين خلال المواسم الرئيسية، كما تؤكد الفرص المتاحة أمام الشركات لتقديم تجارب تجارية أكثر ملاءمة وسلاسة."

وقال نيكولاس خوري، نائب الرئيس الأول ورئيس فريق Visa Consulting & Analytics لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا: "يوفر تقرير Retail Spend Monitor VCAرؤية واضحة لتطور إنفاق المستهلكين خلال فترة رمضان وعيد الفطر، بدءًا من تغير أنماط السفر وصولًا إلى التحولات في الإنفاق اليومي. وتساعد هذه التحليلات الجهات المُصدرة للبطاقات والتجار على فهم السلوك الموسمي بشكل أفضل، وتصميم عروض وتجارب تتماشى مع احتياجات المستهلكين المتغيرة."

تم إعداد تقرير VCA Retail Spend Monitor بواسطة Visa Consulting & Analytics ، حيث يرصد إجمالي الأنشطة المرتبطة بالتجزئة والسفر والتجارب خلال فترة رمضان وعيد الفطر (20 فبراير – 20 مارس 2026)، استنادًا إلى عينة من بيانات VisaNet ، بالإضافة إلى تقديرات مبنية على استطلاعات للرأي لوسائل الدفع الأخرى.

حول Retail Spend Monitor من :Visa

يوفر تقرير Retail Spend Monitor تحليلات حول مبيعات التجزئة على المستوى الوطني عبر جميع وسائل الدفع. وتعتمد النتائج على عينة من إجمالي نشاط مبيعات التجزئة ضمن شبكة مدفوعات Visa، إلى جانب تقديرات مستندة إلى استطلاعات لوسائل الدفع الأخرى. ويقدم هذا التحليل الشامل رؤى قيّمة حول سلوكيات واتجاهات إنفاق المستهلكين، بما يدعم تجار التجزئة في التخطيط الاستراتيجي وتحديد مواقعهم في السوق.

تعريف البطاقات المميزة: تشمل فئة البطاقات المميزة كل من: VISA SIGNATURE، VISA SIGNATURE PREFERRED، VISA INFINITE، VISA INFINITE PRIVILEGE، VISA ULTRA HIGH NET WORTH.

حول :Visa

تُعد Visa المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (V) رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تتيح إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات مبتكرة ومريحة وموثوقة وآمنة، بما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. ونؤمن بأن الاقتصادات الشاملة التي تتيح الفرص للجميع في كل مكان، تساهم في رفع مستوى الجميع، وأن إتاحة الوصول تُعد أساس مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Visa.com.

الآراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير ("الآراء") هي آراء فريق Visa Consulting & Analytics ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الإدارة التنفيذية لشركة Visa أو موظفيها أو الشركات التابعة لها. ويُعد هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا ينبغي الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات تشغيلية أو تسويقية أو قانونية أو تقنية أو ضريبية أو مالية أو غيرها، كما لا يعكس بأي شكل الأداء التشغيلي أو المالي الفعلي أو المتوقع لشركة Visa.

