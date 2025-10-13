مسقط، انطـلاقـًا من دورها كمؤسسة ماليـة مسؤولـة، تُعيد الوطنية للتمويل، الرائدة في سلطنة عُمان في قطاع التمويل، صياغة المشهد المالي المستدام من خلال باقة شاملة من حلول التمويل المستدام. وقد صُممت هذه المجموعة من الحلول الاستشرافية خصيصًا لتسريع انتقال سلطنة عُمان نحو اقتصاد شامل ومنخفض الكربون، بما يُمكّن الأفرادوالشركات والمجتمعات من اتخاذ خطوات ملموسة وذات تأثير إيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة. تشمل الحلول المستدامة مجموعة من المنتجات المختارة بعناية، والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتميزة لمختلف شرائح العملاء. وبالنسبة للعملاء الأفراد، يشمل العرض تمويلًا تنافسيًا للسيارات الكهربائية والهجينة، مما يُعزّز التحول نحو حلول تنقّل مستقبلية منخفضة الانبعاثات. ولتشجيع تبنّي ممارسات المعيشة المستدامة، توفر أيضاً خيارات تمويل لتركيب الألواح الشمسية، وأنظمة إعادة تدوير المياه، وتقنيات المنازل الذكية الموفّرة للطاقة، بما يُسهّل اعتماد الخيارات الصديقة للبيئة ويُحقّق كفاءة في التكلفة على المدى الطويل.

بالنسبة لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتمتد هذه الحلول لتشمل تمويل رأس المال العامل للشركات ذات التوجه البيئي، بالإضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والمبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة. ومن خلال دمج مقاييس استدامة واضحة في إطار الإقراض الخاص بها، لا تشجع الوطنية للتمويل فقط على تبني ممارسات تجارية مسؤولة، بل تسهم أيضًا في تعزيز التوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية، مما يدعم ثقافة المساءلة والرعاية البيئية في كافة أرجاء المشهد الاقتصادي.

وفي حديثه عن الأثر الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه من خلال هذه المبادرة، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: " تتمثل حلول التمويل المستدام التي نقدمها في التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أفضل لسلطنة عُمان. ويعكس هذا التوجه إيماننا العميق بأن التغيير الحقيقي يبدأ عندما يُمنح الأفراد والشركات الأدوات والدعم اللازمين لاتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة. ومن خلال حلول التمويل المستدام، نستثمر في تحسين جودة البيئة ، ونُمكّن المجتمعات لتكون أكثر مرونة، ونُرسي أسسًا لمستقبل أكثر استدامة."

ولتشجيع تبنّي حلول التمويل المستدام، تقدّم الوطنية للتمويل مجموعة من المزايا الجذابة عبر محفظة منتجاتها. تأتي المنتجات المؤهلة بأسعار تمويل تفضيلية منخفضة تصل إلى 1%، ورسوم معالجة صفرية، بالإضافة إلى دعم استشاري متخصص، وهو أمر بالغ الأهمية للعملاء من الشركات التي تواجه تحديات تحولية معقدة في رحلتهم نحو الاستدامة. وقد صُممت هذه الحوافز بعناية فائقة لدعم العملاء في ترسيخ قيمة بيئية واجتماعية مستدامة ضمن عملياتهم.

انطلاقًا من رؤيتها للإقراض المسؤول، تستند استراتيجيـة الاستدامة التي تقدمها الوطنية للتمويل إلى أربعة ركائز أساسية هي: البيئية، والاجتماعيـة، والعمليات، والحوكمة. تُسهم هذه الركائز في ترسيخ مفهوم الاستدامة في مختلف جوانب المؤسسة، وصياغة حلول تمويلية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز في الوقت ذاته المسؤولية البيئية، والشمول الاجتماعي، والحوكمة. ومن خلال دمج هذه المبادئ في ثقافة موظفيها وأنظمتها وشراكاتها، تواصل الشركة خلق قيمة مستدامة والمساهمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة.

تُجسّد حلول التمويل المستدام التي تُقدّمها الوطنية للتمويل إيمانها بأن القطاع المالي يمكن أن يكون قوة دافعة لتحقيق أثر بيئي واجتماعي فعّال. ومع تزايد الطلب على خيارات التمويل المستدام، تُقدّم الشركة حلولًا مُستهدفة تُسهم في إحداث تغيير حقيقي وملموس، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. ومن خلال هذا الالتزام، تُعزّز الوطنية للتمويل دورها كشريك حقيقي للتقدم، داعمةً لمستقبل تتكامل فيه الاستدامة والتقدّم معًا.

