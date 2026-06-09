أبوظبي: في إطار رؤيتها الوطنية لتعزيز الرفاه المالي المستدام، أعلنت "زود"، المبادرة الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية، عن إطلاق شراكةٍ مع "ألف للتعليم"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، بهدف تقديم دروسٍ رقمية مبتكرة في الثقافة المالية للطلبة في مختلف أنحاء الدولة، بما يسهم في تزويدهم بمهارات أساسية في إدارة الأموال، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.

ومنذ انطلاقه في الربع الأول من العام، وصل البرنامج الرقمي للتثقيف المالي إلى 17,841 طالب في 111 مدرسة على مستوى الدولة، مما يعكس اتساع نطاق تبني البرنامج وأثره الملحوظ خلال فترةٍ وجيزة.

ويؤكد هذا التعاون الالتزام المشترك بتعزيز الوعي المالي لدى الشباب، من خلال دمج مفاهيم التثقيف المالي العملي ضمن التجارب التعليمية اليومية عبر حلول رقمية مبتكرة.

وتؤكد هذه الشراكة التزام الجانبين بدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية في المجتمع، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية. كما تُبرز رؤيتهما المشتركة في توظيف التعليم الرقمي في جعل تعلم المفاهيم المالية تجربة تفاعلية، جاذبة ومخصصة، بما يتناسب مع احتياجات الطلبة.

ويُقدّم محتوى التثقيف المالي من خلال منصة ألف لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في مدارس الدولة، باللغتين العربية والإنجليزية، لضمان الشمولية وتمكين الطلبة من التعلم بلغتهم المفضلة. ويتضمن البرنامج وحدات تعليمية تفاعلية، تشمل شرحاً مبسطاً للمفاهيم المالية، إلى جانب مقاطع فيديو تعليمية وأنشطة تطبيقية تعزز استيعاب المفاهيم المالية الأساسية منذ سن مبكرة. ويضم البرنامج 72 درساً رقمياً، بواقع تسعة دروس لكل صف دراسي بكل لغة، تغطي موضوعات أساسية مثل إعداد الميزانية، والادخار، والإنفاق المسؤول، والتخطيط المالي طويل الأمد.

من جانبه، قال سعادة مهنا المهيري، رئيس مجلس إدارة "زود": "يشكل تمكين الشباب بالمعرفة المالية ركيزة أساسية لبناء مجتمع مستدام ومتماسك مالياً. ونعمل من خلال تعاوننا مع «ألف للتعليم» على دمج المهارات المالية الأساسية في المسيرة التعليمية للطلبة، بما يسهم في إعداد جيل واثق ومدرك لأهمية القرارات المالية المسؤولة، ويعزز مسيرة نماء وازدهار دولة الإمارات على المدى الطويل".

وقال السيد جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة "ألف للتعليم":"تمثل شراكتنا مع «زود» خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل يجمع بين التميز الأكاديمي والوعي المالي. ومن خلال دمج خبرة «زود» في مجال الرفاه المالي مع منصة «ألف» التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعمل على تمكين الطلبة من تطوير مهارات التفكير النقدي، وبناء عادات مالية مسؤولة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية تخدمهم طوال حياتهم."

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تمكين أجيال المستقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في اقتصادٍ متغير، بما يعزز أهمية الثقافة المالية كركيزة أساسية للتنمية الوطنية المستدامة.

نبذة عن مبادرة "زود"

المبادرة الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية، زود، تأتي انطلاقاً من رؤية وطنية تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر بالمعرفة والأدوات والمهارات اللازمة لبناء الثقة المالية وتعزيز المرونة الاقتصادية لدى مختلف شرائح المجتمع. وتسعى المبادرة إلى تحقيق ذلك عبر منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والحلول المجتمعية والأدوات الرقمية المبتكرة، بما يسهم في بناء مجتمعٍ واعٍ مالياً وقادر على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة، ويدعم تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

نبذة عن "ألف للتعليم"

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزةً على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلةٍ نوعية في منظومة التعلُّم للصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. وتتخذ الشركة من إمارة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتقدم خدماتها إلى قرابة 2 مليون من الطلبة و84 ألفاً من المعلمين ضمن 19 ألف مدرسة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وإندونيسيا.

وتوفر "منصة ألف"، وهي المنصة الرائدة للشركة، تجارب تعلُّم مخصصة تعزِّز مشاركة الطلبة ومُخرجات التعلُّم. وتتيح منصات "ألف" التكميلية، وهي "مسارات ألف" و"أبجديات" و"أرابيتس"، حلول تعلمٍ مبتكرة تغطي مواضيع ولغات متعددة.

وتتبنى "ألف للتعليم" نهجاً مبتكراً، يرتكز على الذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى البيانات والمحتوى الملائم للسياق الثقافي، وتسعى إلى تحقيق نقلةٍ شاملة في طُرُق التعليم والتعلُّم لضمان وصول جميع الطلبة إلى التعليم المتميز.

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