المنامة – جامعة الخليج العربي: أشاد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، السيد جيرد ميلار، بجامعة الخليج العربي وما تقدمه من إسهامات أكاديمية وبحثية داعمة لمسارات التنمية والابتكار في المنطقة العربية، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفد المنظمة خلال زيارته الأخيرة إلى الجامعة، وذلك في خطاب وجّهه إلى معالي رئيس الجامعة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، مشيدًا بما تتمتع به الجامعة من تاريخ أكاديمي عريق وكليات متنوعة وإمكانات تعليمية حديثة تسهم في دعم التنمية في المنطقة العربية.

وقال معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد: "إن شراكتنا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في منطقتنا. نحن ملتزمون بتطوير برامج تعليمية وبحثية تُسهم في بناء اقتصاد معرفي قوي، وتدعم رواد الأعمال والمبتكرين، بما يتوافق مع رؤية الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة."

ومن جانبه أعرب السيد جيرد ميلار عن اعتزازه بالشراكة طويلة الأمد التي تجمع (اليونيدو) مع جامعة الخليج العربي، مؤكّدًا دعمه لتعزيز هذا التعاون من خلال إطلاق برامج أكاديمية متخصصة تتضمن فرصًا للمنح الدراسية، بما يسهم في دمج برنامج تطوير المشاريع وترويج الاستثمار ضمن المناهج الأكاديمية للجامعة، بما يعكس التزامها بدعم ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة.

وخلال الزيارة، عقد وفد المنظمة لقاءات مع عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والقيادات الجامعية، جرى خلالها بحث آفاق توسيع التعاون في مجالات التبادل الأكاديمي والمهني، والبحوث المشتركة، وإنتاج المعرفة، إضافة إلى المشاركة في المنصات الإقليمية والدولية، وتعزيز المبادرات المرتبطة بالابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة. كما نوقشت فرص التعاون في مجالات ناشئة ذات أهمية استراتيجية للمنطقة، من بينها تقنيات المياه المتقدمة والزراعة الذكية، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والمعرفية في الدول العربية.

وأكد السيد جيرد ميلار التزام (اليونيدو) الكامل بتعزيز شراكتها مع جامعة الخليج العربي، معربًا عن ثقته بأن التعاون المشترك سيسهم في توفير فرص نوعية للطلبة والباحثين والمجتمع، ودعم مسيرة التنمية في المنطقة.

