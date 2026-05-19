أعلنت شركة ”رين“ (Rain Financial Inc.)، شركة تداول الكريبتو الرائدة والخاضعة للرقابة التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن توقيع اتفاقية مصرفية متعددة الأطراف مع بنك ستاندرد تشارترد.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر ستاندرد تشارترد خدمات مصرفية لشركة رين في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك حسابات أموال العملاء المنفصلة، والتسوية النقدية، والخدمات المصرفية المرتبطة بدعم عمليات رين في جميع أنحاء المنطقة.

وتدعم هذه الاتفاقية عملاء رين من الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء مجموعة رين، مع توفر التسويات بالعملات النقدية الرئيسية بما في ذلك الدرهم الإماراتي والدينار البحريني والدولار الأمريكي.

"تواصل كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتيهما كمركزين رائدين للابتكار في مجال الخدمات المالية، مدعومتين بأطر تنظيمية متطورة ومشاركة مؤسسية متزايدة عبر منظومة الأصول الرقمية. ومع استمرار تطور النشاط في هذا القطاع، ستلعب البنية التحتية المصرفية دورًا مهمًا في دعم الشركات التي تعمل ضمن بيئات تنظيمية راسخة. ونحن نتطلع إلى دعم نمو رين في كلا الأسواق."

— رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي، الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان، ستاندرد تشارترد

"مع استمرار تطور أسواق الأصول الرقمية، تظل العلاقات المصرفية القوية مهمة في دعم العمليات الآمنة والفعالة. ويسعدنا العمل مع ستاندرد تشارترد لدعم عمليات رين في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة."

توسع الشراكة مع ستاندرد تشارترد الإطار التنظيمي الذي يحكم كيفية احتفاظ رين بأموال العملاء وتحويلها، كما تعزز الأساس التشغيلي الذي نبني عليه منتجات وخدمات جديدة للمنطقة.

نبذة حول رين

رين هي شركةرائدة في تداول وحفظ الكريبتو في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تأسست في عام 2017

رين مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي (CBB) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومسجلة لدى MASAK (تركيا)، وتمتلك اتفاقية شراكة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)

تضم رين أكثر من 2 مليون مستخدم

عالجت رين أكثر من 11 مليار دولار كحجم تداول منذ تأسيسها

نبذة عن ستاندرد تشارترد

نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، ولدينا حضور في 54 من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم. هدفنا هو دفع عجلة التجارة والازدهار من خلال تنوعنا الفريد، وتجسد إرثنا وقيمنا في وعد علامتنا التجارية ذات النظرة المستقبلية.

شركة ستاندرد تشارترد بي إل سي مدرجة في بورصتي لندن وهونغ كونغ.

