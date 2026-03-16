دبي – يُطلق جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، بالتعاون مع مؤسسة ميم، والمستشفى الأمريكي في دبي، وبيريكير، "مجلس صحتها" – وهي سلسلة متواصلة من فعاليات الصحة والعافية، تُقدّم تثقيفًا صحيًا شاملًا.

هذا المجلس هو مبادرة من مركز تقنيات صحة المرأة الذي أطلق مؤخرا، ويسعى إلى سدّ الثغرات المزمنة في مجال صحة المرأة وعافيتها بمناقشة مواضيع حيوية، تشمل في أولى فعالياته بطانة الرحم المهاجرة، والتنوع العصبي، والصحة النفسية، والخصوبة.

تنعقد الجلسات شهريا، وصُمّمت كل جلسة لتكون منتدى تفاعليًا، يجمع بين رؤى الخبراء وحلقات النقاش المتخصصة، إلى جانب تجارب النساء اللاتي يُسهمن بفعالية في صياغة هذا الحوار.

٢٥ مارس - بطانة الرحم المهاجرة: فجوة الألم بين الجنسين

تتزامن هذه الجلسة مع شهر التوعية ببطانة الرحم المهاجرة، وتتناول أسباب التقليل المستمر من شأن آلام النساء، وما يترتب على ذلك من عواقب عندما لا يتم تشخيص مرض يؤثر على واحدة من كل عشر نساء في سن الإنجاب.

المتحدثون: الدكتورة تمارا الدويري - طب الأسرة، المستشفى الأمريكي في دبي؛ إيمي غيلبرت، أخصائية علاج طبيعي، مركز بيرفكت بالانس للتأهيل؛ الدكتور محمد آغا، طبيب نسائي وتوليد، مستشفى فقيه الجامعي؛ الدكتورة سارة فرانسيس، طبيبة نسائية وتوليد، المستشفى الأمريكي في دبي؛ وإيمي ويلكنسون-لو، رائدة أعمال وناشطة في مجال التوعية ببطانة الرحم المهاجرة، الدكتورة مطهرة وين، أخصائية علم النفس السريري، الشريك المؤسس والمدير السريري، ذا لايت هاوس أرابيا.

٢٩ أبريل - مختلفات في طريقة تفكيرهن: النساء ذوات التنوع العصبي

يوفر شهر تقبّل التوحد فرصة لاستكشاف كيف يظهر التنوع العصبي - بما في ذلك اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والتوحد، وعسر القراءة - بشكل مختلف لدى النساء، وكيف يمكن لأماكن العمل والأنظمة أن تتطور لتقدير المواهب ذات التنوع العصبي والاحتفاء بها.

المتحدثون: الدكتورة سميرة كاتس، أخصائية علاج وظيفي، مستشفى كينغز كوليدج؛ السيدة سارة السعيد، أخصائية علم النفس السريري، المستشفى الأمريكي في دبي؛ شروق الوراق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنيبلد" الاستشارية المتخصصة في بيئات العمل الشاملة والمتاحة للجميع؛ الدكتورة حنين جرار، أخصائية علم النفس، "ذا فري سبيريت كوليكتيف"؛ ورنا عقاد، أم وناشطة ومؤسسة "جادز إنكلوجن"، وهو مركز تعليمي يقدم خدمات متخصصة للأطفال ذوي صعوبات التعلم.

20 مايو - أذهاننا: الهرمونات والمزاج والصحة النفسية

خلال شهر التوعية بالصحة النفسية، يناقش هذا المجلس تأثير التغيرات الهرمونية على الصحة النفسية من المراهقة إلى ما بعد الولادة، وأهمية الرعاية المتكاملة.

24 يونيو - معادلة الخصوبة: العلم والمجتمع والاختيار

يُتيح شهر التوعية العالمي بالعقم فرصةً للحوار حول الاختيار، والوصول إلى الخدمات الصحية، والهوية، والأنظمة - الطبية والاجتماعية والشخصية - التي تُؤثر على قرارات الخصوبة لدى النساء اليوم.

ستُعقد جلسات مجلس صحتها في مدينة إكسبو دبي، وهي مجانية ومفتوحة لجميع النساء. التسجيل مطلوب لحضور الجلسات.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي النابض بالابتكار وتُعنى بالإنسان والبيئة على حد سواء، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية(D33). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.

تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفّر مدينة إكسبو بنية تحتية سبّاقة تدعم تأسيس وازدهار الشركات من مختلف القطاعات والأحجام في بيئة أعمال حرة وتنافسية عالمية. كما تلعب دوراً جوهرياً يرتكز على التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز من مكانة دبي الريادية في عالم التجارة والأعمال. ومن خلال مبادرات تتبنى التوفيق بين الابتكار والمشاريع الصديقة للبيئة، تساهم مدينة إكسبو بمجتمعاتها السكنية في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية بالشكل الذي يضع رفاهية السكان وجودة المعيشة على رأس الأولويات.

تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.

مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة.

