القاهرة، مصر – أعلنت منثم، المنصة الرائدة في إدارة الثروات الرقمية في مصر، عن إطلاق صندوق منثم جرو، بالتعاون مع بلتون لإدارة الأصول، أكبر شركة مستقلة لإدارة الأصول في مصر. صندوق منثم جرو هو صندوق مؤشرات للأسهم يتتبع مؤشر EGX 30 Capped، ويتميّز بكونه أول صندوق في مصر يقدّم خطة استثمار منتظمة رقمية (SIP). يجلب هذا الصندوق نهجًا هادئًا ومنتظمًا وذكيًا للاستثمار طويل الأجل في مصر للمرة الأولى.

فتح باب الاكتتاب متاح للجميع عبر تطبيق منثم يوم الأربعاء 16 أبريل — يوم جرو.

صندوق منثم جرو لا يهدف إلى ملاحقة الترندات أو البحث عن السهم "الرابح" التالي، بل يركّز على بناء الثروة من خلال امتلاك حصص صغيرة ومنتظمة في أفضل الشركات المصرية — تلقائيًا وبشروطك الخاصة.

يوفّر الصندوق تعرضًا متنوعًا ومدارًا باحتراف لأفضل الشركات المُدرجة في السوق المصري. لكن الابتكار الحقيقي يكمن في دمجه داخل منظومة منثم.

من خلال التكامل السلس مع حساب منثم كور، تظل أموالك تحقّق عائدًا يوميًا في صندوق نقدي آمن حتى يتم تحويلها تلقائيًا إلى "جرو" من خلال خطة SIP. هذه الميزة غير المسبوقة في مصر تتيح للمستخدمين جدولة استثمارات يومية أو أسبوعية أو شهرية بسهولة — بدون تذكيرات أو توقيت السوق أو اختيارات الأسهم — فقط استثمار تلقائي ومنتظم لبناء الثروة.

يُدار الصندوق بالتعاون مع بلتون لإدارة الأصول، أكبر شركة لإدارة الأصول غير المصرفية في مصر، وواحدة من أكثر المؤسسات ابتكارًا في المنطقة. ومع الجمع بين خبرتهم في إدارة الأصول ومنصة منثم الرقمية البسيطة، يقدم "جرو" مزيجًا من الثقة والسهولة وسهولة الوصول.

قال هيمانشو شرمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منثم:

"أفضل استراتيجية استثمارية لمعظم الناس هي الاستثمار في صندوق مؤشرات والاحتفاظ به على المدى الطويل. 'جرو' يحوّل هذه الحكمة إلى تجربة سهلة، رقمية، ومعقولة التكلفة من خلال SIP."

وأضاف:

"الاستثمار الجيد هو امتلاك أجزاء من شركات قوية، وليس التداول المستمر. جرو يساعدك على التفكير كمالك طويل الأجل: تستثمر باستمرار وليس باندفاع. SIP تضمن ألا تُترك أهدافك المالية للصدفة. ومن خلال الاستثمار المنتظم، فإن متوسط التكلفة يُصبح لصالحك. بدلًا من محاولة توقيت السوق، يمكنك فقط أن تضبط استثمارك وتنساه."

إسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في منثم، أضاف:

"نحن في منثم نركّز على إزالة التعقيد عن الادخار والاستثمار. بناء الثروة لا يتم في يوم، بل كل يوم، من خلال تنظيم وليس مضاربة. ومن خلال التعاون بين منثم كور وجرو، فإن أموالك تعمل بذكاء — سواء من أجل السيولة قصيرة الأجل أو النمو على المدى الأبعد. نحن متفائلون بشأن مصر، وكلما نمت أفضل الشركات المصرية، تنمو ثروتك معها."

خليل البواب، الرئيس التنفيذي للأسواق في شركة بلتون القابضة، قال:

"نفخر بشراكتنا مع منثم لرعاية وإدارة صندوق منثم جرو. هذا الصندوق يجسّد مهمتنا في جعل أسواق رأس المال أكثر شمولًا لكافة أنواع المستثمرين. منثم منصة ممتازة وسهلة الاستخدام، وتوفّر تجربة سلسة تساهم في استراتيجيتنا لجذب مستثمرين جدد عبر تقديم منتجات فريدة تخلق قيمة طويلة الأجل."

صندوق منثم جرو: الطريقة الصحيحة للاستثمار

· يتتبع مؤشر EGX 30 Capped – يوفّر تنوّعًا واستثمارًا في أقوى الشركات المصرية

· تكامل سلس مع منثم كور – احصل على عائد يومي أثناء انتظار استثمار أموالك

· أول خطة SIP رقمية في مصر – استثمار تلقائي وبدون مجهود

· سهولة في الدخول – ابدأ بالمبلغ الذي يناسبك ونمِ استثمارك بمرور الوقت

لماذا "جرو" مهم؟

معظم الناس لا يخسرون المال في الأسواق بسبب غياب الفرص، بل لأنهم يطاردون الفرص الخاطئة أو في توقيت خاطئ. جرو يساعدك على التوقف عن التخمين وبدء التملّك. SIP يجعل الاستثمار عادة في الخلفية — هادئة، منتظمة، وفعالة.

منثم: بناء الثروة ببساطة

بعد أن نالت ثقة عشرات الآلاف كمنصة الادخار الرقمي الرائدة في مصر، تتطوّر منثم الآن لتصبح مدير الثروات الرقمي في البلاد. من خلال الأتمتة الذكية، وتصميم مدروس، وشركاء موثوقين، تعيد منثم تعريف معنى الاستثمار في مستقبلك.

قال شرمالي:

"منثم تهدف إلى تبسيط بناء الثروة وجعلها متاحة للجميع. 'جرو' هو خطوتنا التالية في هذا المسار — لمساعدة المصريين على الاستثمار بذكاء، بدون قلق."

يوم جرو – 16 أبريل 2025

استثمر في مستقبلك. خطوة بخطوة، مع كل SIP.

عن منثم

منثم هي منصة رقمية من الجيل الجديد لإدارة الثروات، تغيّر طريقة المصريين في الادخار والاستثمار. من الادخار بعائد مرتفع إلى الاستثمار في المؤشرات والأدوات المالية المؤتمتة، منثم تجعل الحرية المالية ممكنة للجميع — منتج ذكي في كل مرة.

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