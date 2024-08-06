أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يُعدّ منتجع دانات جبل الظنة، منتجع الخمس نجوم الواقع على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي، خيارا مفضلا لمسافري الترفيه والأعمال ووجهة بارزة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ويوفر تجربة لا مثيل لها في بيئة هادئة على الخليج العربي.

يقع المنتجع على شاطئ بكر بامتداد 800 متر ويضم 133 غرفة واسعة بإطلالات رائعة على البحر بما في ذلك غرف ديلوكس وتنفيذية وأجنحة جونيور وتنفيذية ورئاسية، بالإضافة إلى فيلات مطلة على الواجهة البحرية وشاليهات على الشاطئ. ويتميز المنتجع أيضا بطابق تنفيذي وطابق مخصص لغير المدخنين، وكلها مصممة لتوفير أعلى معايير الراحة والفخامة.

ويضم نادي بودي اند سول الذي يتميز بمرافقه الحديثة بما يشمل مركز لياقة بدنية يضم احدث التجهيزات وملعب اسكواش وملاعب تنس مضاءة وغرف علاج ومرافق تدليك علاجي وغرف بخار وساونا وحوض سباحة يتم التحكم في درجة حرارته ومنطقة لياقة بدنية وتمارين خارجية. ويمكن للضيوف أيضا الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الرياضات الشاطئية والمائية، مثل الغطس وصيد الأسماك والتزلج على الماء والتجديف بالكاياك ومرافق الأطفال التي تضم مسبحا للأطفال ومناطق لعب داخلية وخارجية وغيرها.

يوفر منتجع دانات جبل الظنة أيضا خيارات تناول طعام متعددة في مطاعم حائزة على جوائز وتشمل مطعم تايدس الذي يقدم الأطباق العربية والمتنوعة مع ليالٍ مميزة، ومطعم زيتون الذي يشتهر بمأكولاته الإيطالية الأصيلة ومجموعة واسعة من المشروبات الخاصة، ومطعم لاتيتيود وهو مكان أنيق يضم بار كوكتيلات ومناطق لتناول الطعام مع عروض موسيقية حية. ويوفر مقهى سي- فيو أجواء دافئة وترحيبية للقاء الأصدقاء أو قراءة كتابك المفضل، ويقدم بار ويفز مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والوجبات اللذيذة والمشروبات المنعشة بالقرب من المسبح والشاطئ.

كما يعدّ المنتجع وجهة رئيسية للاجتماعات والمناسبات حيث يوفر مجموعة من المرافق التي يمكنها استيعاب من 20 إلى 500 ضيف. وتعتبر الحديقة الخارجية التي يمكنها استضافة ما يصل إلى 500 ضيف، وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الخاصة بإطلاق المنتجات وحفلات العشاء وأنشطة بناء الفريق، وكل ذلك على خلفية الأمواج اللطيفة والمناظر الخلابة للخليج العربي.

يقع منتجع دانات جبل الظنة على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي على بُعد 220 كم من مدينة أبو ظبي وعلى بُعد ساعتين بالسيارة من مطار أبوظبي الدولي، وتحيط به مناطق جذب بارزة بما في ذلك جزيرة صير بني ياس القريبة وهي محمية للحياة البرية الشهيرة التي يمكن ترتيب الرحلات إليها. ويمثّل المنتجع الذي يتميز بإطلالاته الساحرة على شاطئ خاص وممتدّ وجهة مثالية لقضاء عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرومانسية أو العطلات العائلية.

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