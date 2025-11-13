أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع شراكة إستراتيجية مع "غلايدوايز -Glydways "، الشركة العالمية الرائدة في مجال شبكات النقل المؤتمتة، وذلك خلال فعالية "دريفت إكس 2025"، المنصّة العالمية الرائدة لعرض الابتكارات المتقدّمة في مجالات التنقّل الذكي والمستدام، والتي تقام ضمن أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، بهدف دراسة تطبيق أنظمة النقل المبتكرة التي طورتها شركة "غلايدوايز" في أبوظبي.

وتشمل الاتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "غلايدوايز" تطوير مشروع متكامل يعتمد شبكة النقل الذاتي المبتكرة التي طوّرتها الشركة، والذي يقدم نهجًا مبتكرًا للنقل الجماعي باستخدام مركبات كهربائية ذاتية الحركة تعمل على مسارات مخصّصة لتقديم حلول تنقّل ذكي وفوري ضمن المناطق الحضرية بالاعتماد على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "غلايدوايز"، بما يسهم في تطور منظومة نقل متقدمة قائمة على الطاقة النظيفة وتسهم في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وتأتي الشراكة استكمالًا للجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار لاستقطاب المستثمرين والمبتكرين والشركات الرائدة إلى أبوظبي، وذلك من خلال تنظيم فعاليات متخصصة للاستثمار في كبرى المدن الرئيسية حول العالم، بما في ذلك منتدى أبوظبي للاستثمار في نيويورك، والذي لعب دورًا رئيسيًا في التواصل مع نخبة الشركات الأمريكية المبتكرة، بما في ذلك شركة "غلايدوايز".

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي أبوظبي بخطى واثقة نحو قيادة مستقبل التنقّل على مستوى العالم من خلال عقد شراكات نوعية تجمع بين الابتكار والاستثمار، وتحوّل الأفكار الرائدة إلى حلول عملية فعالة. وتمثّل هذه الشراكة مع "غلايدوايز" خطوة جديدة ضمن جهود الإمارة لتسريع توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في منظومة التنقّل الذكي والمستدام، ودعم تنويع الاقتصاد الصناعي وتعزيز جاذبية أبوظبي للعيش والعمل والابتكار، بما يرسخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار والصناعات المستقبلية".

وتؤكد الشراكة الدور المحوري لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار في استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل والتنقل الذكي وذاتي القيادة لتطوير ابتكاراتها في أبوظبي. وسيركز التعاون، على عدة أهداف استراتيجية تشمل دراسات الجدوى وتطوير الأطر التنظيمية لشبكات النقل الآلي، إضافة إلى بحث إنشاء مركز إقليمي للتصنيع. كما تخطط شركة "غلايدوايز" لبناء منشأة للتجميع والإنتاج في أبوظبي لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وخارجه.

ومن جانبه، قال مارك سيغر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك Glydways: تجسّد أبوظبي نموذجًا عالميًا في الاستثمار والابتكار وتطوير البنية التحتية الذكية، بما يهيّئها لاحتضان وتطبيق حلول التنقّل المستقبلية. وتمثّل شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) محطة رئيسية في مسار التحوّل الإقليمي لقطاع النقل، من خلال تسريع اعتماد حلول نقل مرنة وفعّالة ومستدامة تُسهم في تقليل الازدحام والانبعاثات وتعزّز جودة الحياة في المدن. كما تتيح هذه الشراكة الفرصة لتطوير منظومة تنقّل ذكية ومتكاملة تستجيب لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وتدعم توجه المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة".

يقدّم نظام "غلايدوايز" حلًا متكاملًا لمواجهة تحدّيات النقل الحضري من خلال بناء منظومة ذكية عالية الكفاءة قادرة على تلبية احتياجات التنقّل المتنوّعة داخل المدن. وتشمل استخداماته تعزيز الربط بين محطات النقل والمناطق السكنية، وتحسين حركة التنقّل داخل المدن، وتطوير المحاور المرورية الحالية. ويتميّز النظام بتصميم معياري عالي الكفاءة وذاتي التشغيل يضمن سرعة التنفيذ وإمكانية توسيع نطاق تشغيله بسهولة، بما يمكّنه من مواكبة التحوّلات المستمرة في أنماط التنقّل الحضري.

وفي إطار هذه الشراكة، يتولى مكتب أبوظبي للاستثمار، من خلال مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، تنسيق العمل مع الجهات المعنية بقطاع النقل في الإمارة، بما في ذلك مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) والاتحاد للقطارات، لضمان مواءمة المشروع مع منظومة التخطيط الإستراتيجي للنقل في أبوظبي. كما سيقود المكتب جهود استكشاف فرص الاستثمار وتطوير آليات التمكين المالي التي تتيح تسريع تبنّي تقنيات التنقّل الذكي والمستدام وتعزيز جاهزية الإمارة لتطبيقها على نطاق واسع.

وتُجسّد الشراكة رؤية إستراتيجية أبوظبي الصناعية الهادفة إلى مضاعفة حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031، وتسريع الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التصنيع المتقدّم والذكاء الاصطناعي والتنقّل الذكي. كما تعكس دور مكتب أبوظبي للاستثمار في استقطاب الشركات التقنية العالمية وتطوير منظومة ابتكار متكاملة تدعم تطبيقات الأنظمة ذاتية الحركة، وتُسهم في بناء اقتصاد متنوّع ومستدام يعزّز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتقنيات المستقبلية والصناعات المتقدّمة.

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

نبذة عن شركة Glydways

تُعدّ Glydways شركة رائدة في تطوير حلول التنقّل الذكي والمستدام، تأسست عام 2016 بهدف ابتكار جيل جديد من أنظمة النقل العام يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية الحركة تعمل ضمن مسارات مخصّصة. ويقوم نظامها المبتكر على ترسيخ مفهوم التنقّل الذكي الفوري الذي يتيح رحلات مباشرة ومتصلة على مدار الساعة، ويقدّم منظومة نقل قابلة للتوسّع تجمع بين الكفاءة والمرونة وسهولة التنفيذ كخيار حديث يتفوّق على المشاريع الضخمة التقليدية. ومن خلال هذا النهج، تمكّن Glydways المدن حول العالم من اعتماد حلول نقل مستدامة وعملية تجمع بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية وسهولة الوصول، بما يسهم في إعادة صياغة مستقبل النقل الحضري وبناء مدن أكثر ترابطًا واستدامة.

