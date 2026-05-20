الشارقة، تجمع مكتبات الشارقة العامة زوارها خلال يونيو 2026 في برنامج ثقافي ومجتمعي غني، يُقام بالتعاون مع ست مؤسسات وهيئات مجتمعية وثقافية واستثمارية، وعبر مختلف مكتبات الإمارة ومواقعها الثقافية. يستهدف البرنامج جميع الفئات من الأطفال إلى كبار السن، ويفتح مساحات للاكتشاف والتعبير والحوار بين الأجيال.

وتأتي الفعاليات في إطار دور مكتبات الشارقة العامة بوصفها مراكز معرفية ومجتمعية فاعلة، تسعى إلى ترسيخ القراءة، وتحفيز التعلم التفاعلي، وتعزيز الإبداع، وربط المعرفة بالهوية الوطنية، والقيم الإنسانية، وتقام الفعاليات بالتعاون مع ملتقى قراء العرب، ودار قصة والكاتبة ميرا آل علي، وأكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء، ومركز الفجيرة للفنون، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وهيئة الشارقة للثروة السمكية.

جلسات قرائية وأدبية للبالغين

وتنظم مكتبة الذيد العامة جلسة "رواية الطوق والأسورة"، يوم الاثنين 1 يونيو، في الساعة 11:00 صباحاً، ضمن برنامج "سؤال الكتاب"، حيث تفتح الجلسة مساحة للنقاش حول مضامين الرواية وما تطرحه من أسئلة فكرية وإنسانية، تتيح الفرصة للتفكير في التغيير والإبداع في معالجة الصراعات الإنسانية.

وفي مكتبة خورفكان، تقام فعالية "التثقيف في زمن التأفيف: حديث الفكرة والموقف"، يوم الخميس 11 يونيو، في الساعة 5:00 مساءً، لتقديم مناقشة فكرية حول الكتاب بحضور الكاتبة الشيخة اليازية بنت نهيان، وبالتعاون مع ملتقى قراء العرب.

كما تنظم مكتبة دبا الحصن فعالية "ليست النهاية"، يوم الخميس 18 يونيو، في الساعة 10:00 صباحاً، فيما تستضيف مكتبة كلباء العامة في نفس اليوم والتوقيت فعالية توقيع كتاب "إلى الجيل الأصغر"، بالتعاون مع دار قصة والكاتبة ميرا آل علي.

وتقدم مكتبة الشارقة أمسية "مطبخ القصص، نكهة من كل بيت"، يوم الأحد 21 يونيو، في الساعة 4:00 مساءً، وهي فعالية تجمع بين الحكايات والطعام والذاكرة العائلية، وتسلط الضوء على قدرة الموروث اليومي على جمع الأجيال وتعزيز التواصل الأسري.

برامج الأطفال بين الحكاية والعلوم والفن

وتقدم مكتبة كلباء العامة ورشة "مستقبل بلا جاذبية"، يوم الثلاثاء 2 يونيو، في الساعة 10:00 صباحاً، في تجربة تعليمية تجمع بين العلوم والتسلية، وتدعو الأطفال إلى تخيل الحياة في الفضاء وخوض مغامرة معرفية ممتعة.

وتنظم مكتبة الشارقة فعالية "رسالة من هوغوورتس"، يوم الخميس 4 يونيو، في الساعة 10:00 صباحاً، باللغة الإنجليزية، حيث يعيش الأطفال تجربة قصصية تفاعلية مستوحاة من أجواء المغامرة والخيال في عالم "هاري بوتر".

وتقدم مكتبة وادي الحلو ورشة "إبداع مستدام"، يوم الثلاثاء 9 يونيو، في الساعة 9:00 صباحاً، لتعريف الأطفال بأهمية الاستدامة واستخدام الموارد البديلة من خلال أنشطة فنية عملية. وفي اليوم ذاته بالتوقيت نفسه، تنظم مكتبة الذيد العامة ورشة "الرسم على الشمع"، لتعريف الأطفال على تقنية فنية مبتكرة باستخدام الألوان والشمع.

وتحتضن مكتبة دبا الحصن فعالية "رحلة المجرة"، يوم الأحد 14 يونيو، في الساعة 5:00 مساءً، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء، لتأخذ الأطفال في مغامرة علمية تفاعلية عبر الفضاء والكواكب والنجوم. في حين تنظم مكتبة الذيد العامة ورشة "خرافة أم حقيقة؟"، في اليوم نفسه، الساعة 7:00 مساءً، لمساعدة الأطفال على التمييز بين القصص الحقيقية والخيالية بطريقة ممتعة ومحفزة للتفكير.

وتقدم مكتبة وادي الحلو فعالية "قصة رحلة إلى البحر"، يوم الخميس 25 يونيو، في الساعة 10:00 صباحاً، لتثقيف الأطفال حول السلوكيات الآمنة في فصل الصيف وأهمية الوعي عند ارتياد البحر.

وفي مكتبة خورفكان، تقام فعالية "نغمٌ بين السطور"، يوم الأحد 28 يونيو، في الساعة 5:00 مساءً، بالتعاون مع مركز عالم سمسم، لتقديم تجربة موسيقية ممتعة للأطفال تجمع بين الإيقاع والقراءة والخيال.

فعاليات معرفية ومجتمعية خارجية

وتطلق مكتبة خورفكان فعالية خارجية بعنوان "نقطة قراءة"، يوم الأربعاء 3 يونيو، في الساعة 9:00 صباحاً، بهدف تعزيز حضور المكتبة العامة، وتشجيع أفراد المجتمع على زيارة المكتبة والمشاركة في فعالياتها.

وتنظم مكتبة دبا الحصن فعالية "بصمة الأجداد"، يوم الاثنين 8 يونيو، في الساعة 9:00 صباحاً، في دائرة الخدمات الاجتماعية، وتمنح البالغين والأطفال فرصة للغوص في عالم الفلك، وإشباع فضولهم، وتنمية خيالهم العلمي وهم يتنقلون بين محطات فضائية تحاكي عالم المجرة.

كما تقدم مكتبة الشارقة مبادرة "ذاكرة الوطن"، يوم الأربعاء 10 يونيو، في الساعة 10:00 صباحاً، وهي فعالية مجتمعية تجمع كبار السن والطلبة في مساحة حوارية لتبادل القصص والذكريات، وتعزيز التواصل بين الأجيال، والحفاظ على التراث الشفهي، وغرس قيم الاحترام والانتماء.

وتنظم مكتبة وادي الحلو أمسية "نسمات من الشعر"، يوم الاثنين 15 يونيو، في الساعة 6:00 مساءً، في مجلس وادي الحلو، بمشاركة عدد من الشعراء الذين يقدمون قصائدهم في أجواء أدبية ومجتمعية.

وتستضيف مكتبة خورفكان فعالية "مهندس العلامة التجارية"، يوم الثلاثاء 16 يونيو، في الساعة 10:00 صباحاً، بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بهدف تعريف المشاركين على مهارات بناء هوية تجارية مبتكرة.

وتنظم مكتبة الذيد العامة فعالية "كوكب سعيد"، يوم الأربعاء 24 يونيو، في الساعة 10:00 صباحاً، بالتعاون مع هيئة الشارقة للثروة السمكية، ضمن ورشة تفاعلية تأخذ الأطفال في رحلة خيالية إلى عالم البيئة والحفاظ على الطبيعة.

وتقدم مكتبة كلباء العامة فعالية "أطياف الرمل المخفية"، يوم الاثنين 22 يونيو، في الساعة 4:00 مساءً، حيث يكتشف اليافعون عالماً من الألوان والإبداع من خلال تحويل الرمل الملون إلى لوحات فنية مبتكرة.

برامج الناشئة واليافعين

وتنظم مكتبة وادي الحلو جلسة "مستقبل الهوية الرقمية"، يوم الأحد 7 يونيو، في الساعة 5:00 مساءً، لمناقشة مستقبل الهوية الرقمية ودور الشباب في صناعة أثر إيجابي في مجتمعاتهم.

كما تنظم مكتبة الشارقة ورشة "فيلمي العائلي"، يوم الثلاثاء 23 يونيو، في الساعة 4:00 مساءً، باللغة الإنجليزية، لتشجيع اليافعين على تحويل اللحظات العائلية البسيطة إلى أفلام قصيرة تعبّر عن الهوية والقيم الأسرية.

وفي إطار الأنشطة التي تجمع بين الصحة والتركيز الذهني، تنظم مكتبة كلباء العامة فعالية "تاي تشي"، يوم الأحد 28 يونيو، في الساعة 4:00 مساءً، لتعريف الناشئة واليافعين على فن "التأمل المتحرك"، وما يحمله من فوائد في تعزيز الهدوء والتوازن.

وتختتم مكتبة دبا الحصن برنامج الشهر بورشة "سفير الابتسامة"، يوم الثلاثاء 30 يونيو، في الساعة 10:00 صباحاً، والتي تهدف إلى تبني سلوكيات تعزز ثقافة اللطف، وحسن التعامل، والابتسامة الصادقة في المجتمع.

وتؤكد مكتبات الشارقة العامة، من خلال هذه الفعاليات المتنوعة، التزامها بمواصلة تقديم محتوى ثقافي ومعرفي يلامس اهتمامات مختلف فئات المجتمع، ويعزز حضور المكتبات بوصفها فضاءات مفتوحة للتعلم، والإبداع، والابتكار.

