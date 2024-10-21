الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مغربي الصحية، الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استحواذها على سعودي دنت، أحد أبرز مقدمي خدمات رعاية الأسنان في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال معرض الصحة العالمي في الرياض.

ويمثل هذا الاستحواذ محطة رئيسة في استراتيجية التوسع الطموحة للمجموعة، حيث تشكل عمليات الاستحواذ ركيزة أساسية في رؤية الشركة طويلة الأمد للنمو والتميز في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع موضوع المؤتمر لهذا العام: "الاستثمار في الصحة."

ويذكر أن مغربي الصحية أسست عام 1955، لتبني إرثاً من الابتكار والرعاية المتميزة، إذ بدأت من موقع قيادي في مجال طب العيون، لتصبح رائدة في مجال الرعاية الصحية التخصصية، عبر تقديم مجموعة متنوعة من العلاجات المتخصصة في مجالات طب العيون وطب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى خدمات الأمراض الجلدية التجميلية، التي ستبدأ تقديمها في عام 2025، وذلك ضمن أهداف المجموعة المتمثلة في توفير حلول رعاية صحية تخصصية تتمحور حول المريض وخدمته بأعلى المعايير الصحية، التي تشمل أيضاً توسيع نطاق خدماتها عبر أكثر من 36 مستشفى وعيادة في خمس دول.

وبالعودة إلى هذه الخطوة الرائدة، فإن الاستحواذ على شركة سعودي دنت، المعروفة بنهجها الذي يركز على المريض وخدمات طب الأسنان الشاملة، يعد خطوة استراتيجية تؤكد التزام مغربي الصحية بتوسيع نطاق جهودها من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة. مما يعزز مكانتها كمزود رائد لخدمات رعاية الأسنان المتخصصة في المملكة، ويضمن الوصول إلى أكثر العلاجات المتاحة تقدماً. ويخدم خطط المجموعة لمواصلة التوسع من خلال عمليات استحواذ مماثلة، مما يعزز خدماتها وانتشارها الجغرافي بشكل أكبر.

وقال معتصم علي رضا، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمغربي الصحية: "نحن سعداء بانضمام سعودي دنت إلى عائلة مغربي الصحية. يعد هذا الاستحواذ شهادة على التزامنا المستمر بالنمو والابتكار، مما يضمن تلبية الاحتياجات الصحية المتطورة لمرضانا. ومن خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا، واثقون من أننا سنضع معايير جديدة للتميز في رعاية الأسنان في المنطقة. تعتبر هذه أول عملية استحواذ من بين العديد من عمليات الاستحواذ المخطط لها، إذ نواصل التوسع وتعزيز خدماتنا الصحية المتخصصة في جميع أنحاء المنطقة."

وأضاف الدكتور عبد الرحمن برزنجي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتشغيل في مغربي الصحية: " بالإشارة إلى خبرتي المهنية في طب الأسنان، فاني أتطلع بحماس للفرص التي سيخلقها هذا الاستحواذ من خلال دمج الإمكانات والخبرة السعودية في مجال طب الأسنان بشبكتنا القائمة، مما يعزز ويطور خدماتنا الطبية بتوفير أحدث وأشمل علاجات للمرضى. معاً، سنعيد تعريف مقاييس العناية الطبية في المنطقة."

وعلّق الدكتور سعد القحطاني، رئيس مجلس إدارة سعودي دنت، قائلاً: "يشرفنا أن نصبح جزءاً من مغربي الصحية، الاسم الذي يُعد مرادفاً للرعاية المتخصصة والمتميزة في المنطقة. مع تاريخ مغربي الصحية الغني بالخدمات المتخصصة والتزامنا المشترك بتقديم رعاية طب أسنان عالية الجودة، نحن على يقين بأن هذه الشراكة لن تعزز خبراتنا المشتركة فحسب، بل ستبرز أيضاً حضورنا الريادي في مجال الرعاية الصحية للأسنان عبر المملكة العربية السعودية."

وقال الدكتور يوسف القرني، الرئيس التنفيذي لشركة سعودي دنت: "هذه لحظة فخر لسعودي دنت. إن شراكتنا الاستراتيجية مع مغربي الصحية تمكننا من توسيع امكانياتنا وتوفير خدمات قيمة ومتنوعة لمرضانا، بالإضافة إلى ما ستساهم به هذه الشراكة في تحقيق النمو والتميز في رعاية صحة الأسنان في المملكة."

لا تزال مغربي الصحية ملتزمة بقيمها الأساسية المتمثلة في التميز والرعاية وتمكين المرضى. فمع تركيزها على الرفاهية الشاملة وسمعتها القائمة على الثقة، تستعد مغربي الصحية لإحداث تغيير في مستقبل الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

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