جدة: في إطار خططها التوسعية الاستراتيجية والتزامها بتقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، أعلنت مجموعة مغربي الصحية عن نجاحها في الاستحواذ على "يونيدنت"، إحدى أبرز العيادات المتخصصة في طب الأسنان في جدة، مما يعزز حضورها المتميز في مجال طب الأسنان على مستوى المملكة. ومن خلال هذا الاستحواذ، تصبح مجموعة مغربي الصحية المساهم الأكبر، ويُعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرتها نحو تعزيز حصتها السوقية ودعم استراتيجيتها بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها.

تقع "يونيدنت" في قلب جدة، وتضم 18 كرسيًا متطورًا لطب الأسنان يشرف عليها فريق من المتخصصين السعوديين ذوي الكفاءة العالية. وستُدمج هذه الكراسي ضمن شبكة مغربي الصحية المتنامية، مما يزيد بشكل كبير من قدرتها على تقديم رعاية أسنان متخصصة ورفيعة المستوى للمرضى في مختلف أنحاء المنطقة.

ومع انضمام "يونيدنت"، تؤكد مجموعة مغربي الصحية مكانتها كواحدة من أكبر مقدمي خدمات طب الأسنان الموثوقين في السعودية. ويقربنا هذا الاستحواذ من طموحنا للوصول إلى 400 كرسي أسنان خلال العامين القادمين، بما يعكس التزامنا بالنمو المستدام والتميّز في رعاية مرضانا عبر المملكة.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ معتصم علي رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي الصحية:

"يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية في رحلتنا لإعادة تعريف الرعاية الصحية المتكاملة في المنطقة. وأود في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من الدكتور عبد الرحمن برزنجي والدكتور علي سعد ثفيد الغامدي على رؤيتهم وجهودهم المتميزة التي أسهمت في تنفيذ هذا الدمج بنجاح .انضمام ’يونيدنت‘ إلى مجموعة مغربي الصحية لا يقتصر على توسيع نطاق حضورنا فحسب، بل يُسهم أيضًا في الارتقاء بمستوى رعاية طب الأسنان المتاحة في جدة. هذا التحالف الاستراتيجي يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأمد لقيادة خدمات الرعاية الصحية المتميزة وبناء منصة تقدم قيمة مستدامة للمرضى والمجتمعات على حد سواء."

وأضاف:

"تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتوطين الخبرات، ودفع الابتكار، وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية العالمية، نؤكد التزامنا بالاستثمار في الصحة الرقمية، وتعزيز التميز الطبي، وخلق الفرص للمواهب السعودية أثناء توسعنا المستمر. 'يونيدنت' تنضم إلينا ليس فقط كمرفق طبي، بل كشريك استراتيجي في بناء مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية."

وعلق الدكتور عبد الرحمن برزنجي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتشغيل في مجموعة مغربي الصحية:

"يُعد هذا الدمج خطوة استراتيجية وفي الوقت ذاته، مبنية على قيم مشتركة وقوى تكاملية. ويجلب فريق 'يونيدنت' السعودي كفاءات سريرية استثنائية، ونحن فخورون بدمج خبراتهم ضمن شبكتنا المتنامية، مما يتيح لنا معًا خلق نظام رعاية صحية أكثر مرونة وقابلية للتوسع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى في مختلف أنحاء المملكة."

وتابع قائلاً:

"وبحكم خبرتي في مجال طب الأسنان، كان من طموحاتي المهنية تطوير هذا التخصص في مجموعة مغربي الصحية ليصل إلى نفس مستوى النجاح الذي حققناه في مجال طب العيون. ويأتي استحواذنا على 'يونيدنت' ليعزز هذا التوجه من خلال مواءمة مغربي الصحية مع نخبة من أطباء الأسنان السعوديين المتميزين، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق أهدافنا."

كما صرح الدكتور علي سعد ثفيد الغامدي، كبير الأطباء بعيادة "يونيدنت":

"يشكل استحواذ مجموعة مغربي الصحية على 'يونيدنت' تطورًا مثيرًا ومشجعًا لشركتنا. فقد قادت مغربي الصحية، على مدى أكثر من سبعة عقود، مسيرة الابتكار الطبي في السعودية، مقدمة علاجات عالمية المستوى في طب العيون، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأسنان، والأمراض الجلدية. إن التزامهم بسلامة المرضى، ورعايتهم غير المسبوقة، وسعيهم الدائم نحو التميز يتوافق تمامًا مع فلسفة 'يونيدنت'. بدعم وخبرة مغربي الصحية العميقة، سيكون فريقنا الطبي أكثر قدرة من أي وقت مضى على رفع مستوى الخدمات، وتوسيع نطاق الوصول، والاستمرار في تقديم رعاية أسنان موثوقة ومتخصصة تُميز 'يونيدنت'. إن هذا الدمج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد الرعاية الصحية السنية في المملكة، من خلال جهود وخبرات هاتين المؤسستين الرائدتين."

وقد تم الإعلان رسميًا عن الاستحواذ خلال حفل توقيع مرموق في قاعة "ليلتى " بجدة، بحضور ضيوف بارزين من قطاعات الصحة والأعمال والحكومة، بالإضافة إلى فرق القيادة التنفيذية من كلا المؤسستين.

حقائق سريعة

المؤشر الرئيسي التفاصيل الكراسي الجديدة المضافة 18 كرسي (من "يونيدنت"، جدة) إجمالي الكراسي بعد الدمج 218 هيكلية الاستحواذ حصة الأغلبية الموقع جدة، المملكة العربية السعودية

حول مغربي الصحية:

تأسست مغربي الصحية عام 1955، وهي من الأسماء الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية وخارجها، وتوفر علاجات متقدمة وعالمية المستوى في مجالات العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، وطب الجلدية والتجميل. وبفضل إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود، تقف مغربي الصحية في طليعة الابتكار الطبي، مكرسة جهودها لتحسين حياة الأفراد ووضع معايير جديدة للسلامة وجودة الرعاية.

حول عيادة يونيدنت:

تعتبر عيادة يونيدنت (UniDents Clinic) التابعة لشركة مجمع اتحاد أطباء الأسنان من أرقي عيادات الاسنان في المملكة العربية السعودية. وتفع على طريق الكورنيش بمدينة جدة.

وتتميز عيادة يونيدنت بوجود أكثر من 25 استشاري في جميع تخصصات طب الأسنان، وهم من رواد طب الاسنان في المملكة، بالإضافة الى 30 من مقدمي الخدمات الصحية، جميعهم يعملون جنباً إلى جنب كفريق واحد لتغطية جميع تخصصات طب الاسنان.

تم تجهيز عيادة يونيدنت بأحدث الأجهزة وأرقى التجهيزات من اجل راحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات في طب الاسنان.

